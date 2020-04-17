Genel
2022 model hibrit bir McLaren, ağır kamuflajlı olarak görüntülendi!
2022 model McLaren Sports Series modellerinden biri olacağı iddia hibrit aracın seri üretim hali, ağır kamuflajlı olarak görüntülendi.
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Şimdi nedir bu Sports Series olayı? McLaren, modellerini belli sınıflara ayıran bir marka. “Sports Series” ise bu sınıflardan biri oluyor. Bu serideki güncel modeller ise 600LT, 600LT Spider, 570S, 570S Spider, 570GT ve 540C olarak karşımızda.
Haberin diğer önemli kısmı ise “hibrit” muhabbeti. Casus fotoğrafları dikkatlice inceleyince, arka tekerleğin eteklerle birleştiği yerde bulunan “hibrit prototip” ibaresi göze çarpıyor.
McLaren’in bu yıl içinde plug-in hibrit bir süper spor tanıtacağı biliniyordu. Eğer öyle olursa McLaren’in P1 modelinden sonraki ikinci hibrit modeli, bu araç olacak. Autocar‘ın bu haberine göre gelecek hibrit araç Sports Series ailesine mensup olacak ve bu yazın başlarında açıklanacak. Açıkçası şu anda bu evrede olan bir araç, bu yaz tanıtılacak ise muhtemelen bu yılın sonlarına doğru satışa çıkması gerekir. Bu da aracın 2022 değil, 2021 yılı model gamında olacağını gösterir. Tabi bu fikrin, tamamen benim kişisel öngörüm olduğunu belirteyim.
İkinci nesil Sports Series modellerine dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Ancak söylentilere göre araç, 32 km‘lik menzile sahip elektrik motoruyla desteklenmiş, çift turbolu V6 üniteden güç alacak.
Genel
SpaceX ilk mürettebatlı uçuşunu 27 Mayıs’ta gerçekleştirecek!
Bugün NASA tarafından yapılan açıklamada SpaceX’in mürettebatlı ilk uçuşunu 27 Mayıs’ta yapacağı duyuruldu. SpaceX Mart 2019’da astronotlar olmadan Crew Dragon kapsülünü uzay istasyonuna başarılı bir şekilde ulaştırmış ve Dünya’ya geri getirmişti.
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Nasa ve SpaceX’in işbirliğinin ilk mürettebatlı uçuşu 27 Mayıs’ta gerçekleşecek!
SpaceX ilk defa yolcu taşıyan bir fırlatma gerçekleştirecek. Bu fırlatma 2011 yılından itibaren Amerika’da astronot taşıyan ilk uçuş olacak. Crew Dragon Demo-2 olarak isimlendirilen bu testin başarılı olması halinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na düzenli Crew Dragon uçuşları yapılması bekleniyor. NASA bu test ve sonrasında olması muhtemel uçuşlar için astronotlarını belirledi bile. Demo-2 uçuşunun daha önce 7 Mayıs tarihinde yapılması planlanmıştı. Ancak söz konusu uzay uçuşları olduğunda bu tip ertelemelerin görülmesi çok normal. COVID-19 salgınını da göz önüne aldığımızda 2-3 haftalık bir gecikmenin küçük bir erteleme olduğunu söyleyebiliriz.
Planlanan fırlatma NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketi ile gerçekleşecek. Bu uçuşta uzay istasyonuna astronot Bob Behnken ve Doug Hurley seyahat edecek. Planlanan bu uçuş öncesinde motor ve fırlatma kaçış testleri de dahil olmak üzere birçok test tamamlandı. Yaklaşık 10 yıl süren bu uçuş hazırlığı sırasında Hurley ve Behnken, Demo-2 olarak adlandırılan test uçuşu için eğitim aldılar ve uzay istasyonunda birkaç ay boyunca konaklamaları öngörülüyor. Uzay istasyonundan ayrılma ve Dünya’ya dönüş aşamasında ise paraşüt destekli bir araç kullanacaklar ve Florida’nın doğusundaki Atlantik Okyanusu’na inecekler.
NASA yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Uzay aracı otonom olarak tasarlandı ancak uzay aracındaki astronotlar gerekli gördükleri durumlarda kapsülü kontrol edebilirler. Uzay istasyonuna yaklaşım ve kenetlenme gibi aşamalar astronotlar tarafından özenle gözlemlenecek ve gerekirse mekiğin kontrolünü ele alacaklar.”
Akıllı Telefonlar
Honor 9X Lite modeli tanıtıldı!
Honor yeni akıllı telefonu 9X Lite modelini Finlandiya‘da tanıttı. Huawei’nin alt markası olan şirket, orta seviye telefonlarına bir yenisini daha eklendi.
Honor geçtiğimiz yıl çıkan Honor 9X modelinin uygun fiyatlı bir versiyonu olan akıllı telefonunun lansmanını yaptı. Honor’ın yeni telefonu 9X Lite, 6.5 inçlik çentikli Full HD+ çözünürlük sunan bir ekrana, 3.750 mAh bataryaya ve çift arka kameraya sahip.
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Orta seviye telefonun önündeki çentikte 16 Megapiksel bir selfie kamerası yer alıyor. Modelin arkasında ise çiftli kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Burada 48 Megapiksellik ana kamera ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. Gücünü Kirin 710 yonga setinden alan akıllı telefonda 4 GB RAM ve microSD kart ile artırılabilen 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta.
Siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği olan Honor 9X Lite modelinin fiyatının 199 Euro olduğu açıklandı. Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 arayüzüyle gelen telefonun, ön siparişleri 30 Nisan‘dan itibaren başlayacak ve 14 Mayıs’ta satışa sunulacak. Ancak söz konusu telefonun Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.
Honor 9X Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç Full HD+ LCD panel
- İşlemci: Kirin 710
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP f/1.8 ana kamera, 2 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 3750 mAh
- Bağlantı: USB Type-C, 3.5 mm jak girişi
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie (EMUI 9)
- Renkler: Yeşil, Siyah
Genel
TikTok, 16 yaşından küçükler için özel mesajlaşmayı kapatıyor
Popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok, 16 yaşından küçüklerin platform içinde mesajlaşmasını yasaklayacak bir güncelleme üzerinde çalışıyor.
Dünya çapında oldukça yüksek bir kullanıcı sayısına sahip Çin merkezli sosyal medya uygulaması, küçük yaştaki kullanıcıları korumak için adımlar atıyor. Sosyal medya kullanıcıları genellikle yaşça küçükler tarafından daha çok talep görmekte olup özellikle TikTok tarafında ise bu oran bir hayli fazla.
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İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, TikTok kullanıcılarının yüzde 13’ünü 12-15 yaş arası çocuklar oluşturuyor. Hal böyle olunca uygulamanın çocuklara karşı daha korumacı davranması bekleniliyor.
Uzun zamandır birçok taciz sorunuyla karşı karşıya olan TikTok uygulaması, uygulama içerisinde pek çok gencin taciz edilmesine karşın alınan önlemleri genişletiyor. Daha önce bu yönde adım atan uygulama, çocukların mesajlaşmalarını ebeveynler tarafından kontrol edilebileceği bir özelliğini duyurmuştu. Şimdi ise bu özelliğe çok önemli bir kural daha ekledi.
TikTok bu durumları önlemek için 16 yaş altı kullanıcıları için özel mesajlaşma özelliğini kapatacak. Şirket, böylece çocukların mesajlaşma yoluyla taciz ve siber zorbalık gibi suçlarla karşılaşmasını bir nebze olsun engellemiş olacak. Ancak 16 yaş altındaki kullanıcıların paylaştığı videolarının altına yine herkes yorum yazabilecek.
Paylaşılan habere göre söz konusu yasak 30 Nisan’dan sonra işlemeye başlayacak ve bu tarihten itibaren 16 yaş altı kullanıcıların TikTok’ta mesajlaşması imkansız hale gelecek. Ancak bu yasak TikTok hesabı açarken girilen doğum günü baz alınarak uygulanacak. TikTok’un doğum tarihi girilen alanda herhangi bir kanıtlayıcı materyal talep etmemesi ise kullanıcının yaşını büyütmesine imkan tanıyor.