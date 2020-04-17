2022 model hibrit bir McLaren, ağır kamuflajlı olarak görüntülendi!

2022 model McLaren Sports Series modellerinden biri olacağı iddia hibrit aracın seri üretim hali, ağır kamuflajlı olarak görüntülendi.

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Şimdi nedir bu Sports Series olayı? McLaren, modellerini belli sınıflara ayıran bir marka. “Sports Series” ise bu sınıflardan biri oluyor. Bu serideki güncel modeller ise 600LT, 600LT Spider, 570S, 570S Spider, 570GT ve 540C olarak karşımızda.

Haberin diğer önemli kısmı ise “hibrit” muhabbeti. Casus fotoğrafları dikkatlice inceleyince, arka tekerleğin eteklerle birleştiği yerde bulunan “hibrit prototip” ibaresi göze çarpıyor.

McLaren’in bu yıl içinde plug-in hibrit bir süper spor tanıtacağı biliniyordu. Eğer öyle olursa McLaren’in P1 modelinden sonraki ikinci hibrit modeli, bu araç olacak. Autocar‘ın bu haberine göre gelecek hibrit araç Sports Series ailesine mensup olacak ve bu yazın başlarında açıklanacak. Açıkçası şu anda bu evrede olan bir araç, bu yaz tanıtılacak ise muhtemelen bu yılın sonlarına doğru satışa çıkması gerekir. Bu da aracın 2022 değil, 2021 yılı model gamında olacağını gösterir. Tabi bu fikrin, tamamen benim kişisel öngörüm olduğunu belirteyim.

İkinci nesil Sports Series modellerine dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Ancak söylentilere göre araç, 32 km‘lik menzile sahip elektrik motoruyla desteklenmiş, çift turbolu V6 üniteden güç alacak.