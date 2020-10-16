Genel
2022 BMW i4 M, casus kameralara yakalandı!
Birçok kez casus fotoğrafçılar tarafından görüntülenen 2022 BMW i4‘ün, haberimize konu olan prototipinin, i4 M modeli olduğu düşünülüyor.
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Söz konusu aracın i4 M prototipi olduğu tahminini ise birtakım detaylar oluyor. Aerodinamik ayna kapakları ve mavi renkli kaliperlere sahip frenler gibi M modellerine özgü detaylar, bu prototipte mevcut.
Detaylara biraz daha yakından baktığımızda ise bagaj kapağındaki lip spoyler ve genişleyen arka izi işaret eden, genişletilmiş arka çamurluklar göze çarpıyor. M modellerine özgü dörtlü egzoz sistemini göremeyeceğimiz ilk araç olma unvanını da taşıyor i4 M.
Aracın performans verilerine dair bir bilgi bulunmuyor. BMW’nin önceden yaptığı açıklamada standart i4’ün yaklaşık 520 beygir güce sahip olacağı belirtilmişti. Bunu göz önünde bulundurarak, yeni M3 Competition modelinden daha güçlü bir araç olacağını söylemek mümkün. 0-100 km/s hızlanmasını ise 4 saniye civarında tamamlayacağı düşünülüyor.
i4 M’in standart i4’ten daha güçlü olması beklenirken, bazı kaynaklar ise “M” değişikliklerinin performanstan çok, daha agresif tasarım ve daha sportif bir sürüş üzerine olmasını bekliyor. Yani tam donanımlı bir M modeli yerine, M Performance modeli görme ihtimalimiz de var. Tabi ki bu ihtimallerden hangisinin doğru olduğunu zaman gösterecek.
BMW M birimi, i4 M hakkında ağzını sıkı tutuyor. Yalnızca, bir süre önce CEO Markus Flasch‘ın, “Gelecek yıl, i4’ü temel alan, ilk elektrikli M modelini piyasaya süreceğiz.” şeklindeki açıklamasıyla i4 M’in resmi bir doğrulaması dışında, başka bir detay bulunmuyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
Fiat 126, elektrikli olarak dijital ortamda hayal edildi
MA-DE Studio adındaki bağımsız tasarım şirketi, Fiat 126 efsanesinin elektrikli olarak geri dönüşünü gözler önüne seren bir çalışma paylaştı.
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İtalyan tasarım şirketinin 126 Vision olarak adlandırdığı bu çalışma, kurucu ortak Andrea Della Vecchia ve asistanı Giuseppe Cafarelli‘nin ortak projesi.
“126 Vision ile ikonik bir tasarımı yorumlarken, dış çizgiler, arkaya doğru sivrilen tavan ve aracı çevreleyen karakter çizgisinin hakim olduğu kare farlar gibi bazı belirgin tasarım hatlarını korumak istedik.” diyor Vecchia.
Aracın ön tasarımına baktığımızda geniş kare bir kaput, bir çift LED far ve küçük bir ızgara ile orijinal 126’nın tasarımı yaşatılmış. Sade ve etkili tasarım aracın yan kısmında, gövdeye gizlenmiş kapı kolu dikkat çekiyor. Arka tarafa baktığımızda ise bir çift LED far ve orijinal modeldeki gibi büyük bir arka cam bulunuyor.
Orijinal Fiat 126 hakkında bazı detaylar
Fiat markası için ikonik bir model olan 126, müşterileri ve hayranları üzerinde büyük bir iz bırakmış araç. 500 modelinin halefi olarak tasarlanan araç, ilk olarak 1972 Turin Otomobil Fuarı‘nda tanıtılmıştı.
126 modeli, Avrupa’da birçok fabrikada üretim bandından indi. Bunların büyük bir kısmı ise Polski Fiat 126p adıyla, 2000 yılına kadar Polonya’da üretildi. Aracın üretim hayatı boyunca 4.7 milyon adet örneği üretildi.
Kaynak: Carscoops, MA-DE Studio
Akıllı Ev
HomePod Mini akıllı hoparlörü tanıtıldı!
HomePod Mini akıllı hoparlörü, Apple ‘ın düzenlediği “Hi, Speed” etkinliğinde tanıtıldı. Salı günü iPhone 12 serisiyle beraber tanıtılan bu akıllı hoparlör, 99 dolar fiyatıyla alıcısını bekliyor.
Ek olarak, normal HomePod 299 dolara satılıyordu, benzer özelliklere sahip HomePod Mini 99 dolara satılacak ve bütçe dostu olduğu için daha çok insanın evinde göreceğiz gibi görünüyor.
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HomePod Mini akıllı hoparlörünün özellikleri neler?
HomePod Mini, standart HomePod’a benzer bir tasarımı paylaşıyor, ancak Homepod gibi silindirik değil küresel bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazımızın üstünde, ses seçeneklerini ve oynatma listesini kontrol edebiliceğiniz arkadan aydınlatmalı dokunmatik bir yüzey bulunuyor. Bu yüzey, Siriye seslendiğinizde da parlıyor. Ürünün lansmanında, daha küçük olmasına rağmen, yeni ”computational audio” özelliği ve ses donanımı ile yüksek kaliteli ses deneyimi sağlayacağı söylendi. Cihazımız, HomePod ile tamamen aynı malzemelere sahip değil, ancak yine de tam kapsamlı bir dinamik sürücü ve gelişmiş bas tepkisi için iki pasif radiator içeriyor. Aynı zamanda, net ve 360 derecelik ses sağlamak için ekstra donanımlar içeriyor. Cihazın içindeki Apple S5 yongası, hoparlörün hem ses yüksekliğini hem de dinamik aralığı akıllıca optimize etmesine olanak tanıyan computational audio özelliğini destekliyor.
HomePod Mini hoparlörüne eklenen en yeni özelliklerden birisi ise iPhone ve Apple Watch Series 6 gibi ekosistem cihazlarını daha kolay tanınması için ultra geniş bant özelliğidir. Apple, HomePod Mini’nin “sihirli” bir Handoff deneyimi alacağını söylüyor. Cihaz, iPhone’un yakınlarda olduğunu anlar ve sesli, görsel ve dokunsal geri bildirim sağlar, böylece iki Apple cihazı fiziksel olarak birbirine bağlıymış gibi hissiyatını sağlıyor.
Salı günü tanıtılan Intercom özelliği sayesinde tüm Apple cihazları ile uyumlu çalışabilen HomePod Mini tam bir ekosistem cihazı. Böylece ekosistemi kullanan aileler, odalar içinde birbirlerine sesli mesaj gönderebilir, anlık olarak cevap alabilir. Ayrıca akıllı hoparlörümüz kendisine sesli bir mesaj bırakıldığında bağlı olduğu iPhone’a da bildirim gönderebiliyor.
HomePod mini, yakındaki diğer HomePod modellerini de algılayabilecek ve akıllı stereo hoparlör gibi kullanılabilecek
Apple sürdürülebilirlik için HomePod Mini cihazını büyük bir kısmının geri dönüştürülmüş malzemeler ile üretildiğini söylüyor. Ek olarak cihazımız düşük güç kullanan bileşenler ve yazılımlar kullanır.
Homepod Mini, uzay grisi ve beyaz renkleriyle 99 dolardan tüketicilerle buluşacak. Cihazımız 6 Kasımda ön siparişe açılacak. Türkiye’deki satış durumu konusunda henüz net bir bilgi yok.
Genel
TP-Link Tapo L510E akıllı ampül incelemesi
TP-Link Tapo L510E akıllı ampül incelemesi yazımızda, şirketin daha önce incelediğimiz KL130 modeline benzeyen akıllı özellikleriyle öne çıkan ampül modeline yakından bakıyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
TP-Link Tapo L510E nedir? Akıllı ampül ne işe yarar?
Akıllı ampüller, evinizdeki internete bağlanabilen ve yardımcı mobil uygulaması üzerinden kontrol edilerek ek özellikler sunan modellerdir. TP-Link‘in daha önce incelediğimiz akıllı ampül modeli KL130, RGB aydınlatmaya sahipti. Yani pek çok farklı rengi uygulama üzerinden seçerek odanın ambiyansını değiştirebiliyorduk. Bu sefer Tapo L510E modelinde ise renk değiştiremeyen ancak parlaklık düzeyini ayarlayabileceğiniz bir ürün görüyoruz.
Ürünü kutusundan çıkarttığımızda, evimizde kullanmak istediğimiz yerde standart bir duya yerleştirerek bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Ardından TP-Link Tapo uygulamasını telefonumuza indirerek ampülü basit birkaç adımda tanıtıyoruz ve ardından uygulama üzerinden hem ürünü açıp kapatma hem de ek özelliklere ulaşabiliyoruz.
Uygulama desteğiyle neler yapılabiliyor?
Uygulama üzerinden nerede olursanız olun ampülü açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca yine uygulama içerisinden ampülün parlaklık seviyesini isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklık seviyesinin ayarlanabilmesi, pek çok senaryoda işe yarayabilecek bir özellik. Örneğin evde film izlerken tamamen karanlık olmasın isterseniz ampülün parlaklık seviyesini %10 – %20 gibi seviyelere getirebiliyorsunuz. Ayrıca sürekli kullanacağınız parlaklık seviyeleri için önceden tanımlamalar yapıp tek tuşla bu moda getirebilmek de mümkün.
Uygulamada bunların yanı sıra zamanlayıcı özelliği bulunuyor. Yani sizin belirlediğiniz bir saatte ampülün açılmasını veya tam tersi kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca evde olmadığınız anlarda hırsızlardan korunmak amacıyla ampülün otomatik olarak rastgele zamanlarda çalışması da sağlayabiliyorsunuz.
Son sözler ve sonuç
TP-Link Tapo L510E modeli, yaklaşık 100 TL’lik bir fiyat etiketi olan basit ve kullanışlı bir model. Parlaklık seviyesinin ayarlanabilir olması ve uygulama desteğiyle kullanıcılara ek özellikler sunuyor olmasıyla ihtiyaca yönelik güzel bir çözüm olmuş.