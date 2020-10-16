2022 BMW i4 M, casus kameralara yakalandı!

Birçok kez casus fotoğrafçılar tarafından görüntülenen 2022 BMW i4‘ün, haberimize konu olan prototipinin, i4 M modeli olduğu düşünülüyor.

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Söz konusu aracın i4 M prototipi olduğu tahminini ise birtakım detaylar oluyor. Aerodinamik ayna kapakları ve mavi renkli kaliperlere sahip frenler gibi M modellerine özgü detaylar, bu prototipte mevcut.

Detaylara biraz daha yakından baktığımızda ise bagaj kapağındaki lip spoyler ve genişleyen arka izi işaret eden, genişletilmiş arka çamurluklar göze çarpıyor. M modellerine özgü dörtlü egzoz sistemini göremeyeceğimiz ilk araç olma unvanını da taşıyor i4 M.

Aracın performans verilerine dair bir bilgi bulunmuyor. BMW’nin önceden yaptığı açıklamada standart i4’ün yaklaşık 520 beygir güce sahip olacağı belirtilmişti. Bunu göz önünde bulundurarak, yeni M3 Competition modelinden daha güçlü bir araç olacağını söylemek mümkün. 0-100 km/s hızlanmasını ise 4 saniye civarında tamamlayacağı düşünülüyor.

i4 M’in standart i4’ten daha güçlü olması beklenirken, bazı kaynaklar ise “M” değişikliklerinin performanstan çok, daha agresif tasarım ve daha sportif bir sürüş üzerine olmasını bekliyor. Yani tam donanımlı bir M modeli yerine, M Performance modeli görme ihtimalimiz de var. Tabi ki bu ihtimallerden hangisinin doğru olduğunu zaman gösterecek.

BMW M birimi, i4 M hakkında ağzını sıkı tutuyor. Yalnızca, bir süre önce CEO Markus Flasch‘ın, “Gelecek yıl, i4’ü temel alan, ilk elektrikli M modelini piyasaya süreceğiz.” şeklindeki açıklamasıyla i4 M’in resmi bir doğrulaması dışında, başka bir detay bulunmuyor.

Kaynak: Carscoops