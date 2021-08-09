1000 TL CEBİNİZDE KALSIN! | Samsung Galaxy A52 vs Samsung Galaxy A72

Duyurulduğu günden bu yana dikkatleri üzerine çeken ve A serisinin en popüler 2 modeli haline gelen Galaxy A52 ve Galaxy A72 arasında satın alma kararı vermeye çalışan çok fazla izleyicimiz olduğunu görüyoruz. Fakat hiç merak etmeyin kafanızdaki soru işaretini çok net bir şekilde cevaplayacağız.

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Galaxy A72 sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada ciddi bir fiyat farkıyla satılıyor

Galaxy A72’nin, fazladan ödediğiniz 1.000 TL’ye karşılık olarak sizlere A52’ye göre fazladan neler sunabildiği çok önemli. Bu noktada 2 cihazı da masaya yatırdığımız zaman 1.000 TL’yi karşılayabilecek farklar göremedik. Peki bu farklar neler?

Boyut

Galaxy A72, Galaxy A52 ile kıyaslandığı zaman çok daha ağır tarafta kalıyor fakat buna karşılık ekran v.b ölçülerde de daha büyük. Büyük ekranlı bir cihaz tercih etmek isteyenler için Galaxy A52’den 0.2 inç daha büyük olan A72’yi tercih etmek isteyebilecek kullanıcılar çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Fakat 0.2 inçlik fark bize kalırsa çok kritik değil çünkü Galaxy A52 de yeterli büyüklüğe sahip.

Pil

Daha büyük pil, daha uzun kullanım ömrü ve daha fazla ağırlık demek. Pil konusunda aradaki dengeyi iyi tespit etmek gerekiyor. Bu noktada ihtiyaçları göze almak önemli olabilir. Galaxy A52 ve Galaxy A72 özelinde baktığımızdaysa, A52’de 4.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunurken; A72’de 5.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. 5.000 mAh gayet büyük bir kapasite değeri olsa da; 4.500 mAh de hiç fena bir değer değil.

Şarj Aleti

Şarj aletleri konusunda, Galaxy A72’nin kutusundan 25W hızlı şarj aleti çıktığını söyleyelim. Böylelikle cihazınızı standart şarj aletinizle daha hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Eğer Galaxy A52’yi satın alıp bir de hızlı şarj cihazına sahip olmak isterseniz 270 TL gibi bir fark ödemeniz gerekiyor.

Hangi ülkede kaç para

İtalya’da Galaxy A52 349 Euro fiyatla satılırken; Galaxy A72 459 Euro’ya satılıyor. Yani arada, Avrupa vatandaşları için bile ciddi olan 110 Euro’luk bir fark var. Yine bir başka Avrupa ülkesi olan Almanya’daki fiyatlara da göz atacak olursak; Galaxy A52 359 Euro’ya satılırken Galaxy A72 449 Euro’ya satılıyor. Biraz da uzak topraklardaki fiyatları kontrol edecek olursak; Avustralya’da Galaxy A52 549 AUD’ye satılırken Galaxy A72 749 AUD’ye satılıyor. Yani yine Galaxy A72, A52’ye kıyasla ciddi manada daha pahalı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bu ülkeleri örnek alırsak; Türkiye’de gördüğümüz fiyat farkı sadece ülkemize özgü değil diyebiliyoruz. Yani bütün dünyada, Galaxy A52 ve A72 arasında ciddi bir fiyat farkı söz konusu.

Kameralar

Fiyat farkına neden olan etkenlerden birisi de acaba sensör farkı mıdır diye düşündük fakat cihazların kamera sensörlerini kontrol ettiğimizde A72’nin sensör verisinin paylaşılmadığını gördük. Fotoğraf performanslarına baktığımızda da kritik bir fark olmadığını görüyoruz. Yani iki cihazda da Galaxy A52’de bulunan sensörün olduğunu tahmin ediyoruz. Galaxy A52’de kullanılan sensörün de SONY’nin IMX 682 sensörü olduğunu da belirtelim.

Sonuç

Fazladan 1.000 TL’ye karşılık A72 bize kalırsa çok da önemli özellikler sunamıyor. Eğer bu 2 cihaz arasında bir satın alma kararı vermeye çalışıyorsanız, bize kalırsa Galaxy A52 çok daha mantıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Fakat hızlı şarj, daha büyük ekran ve daha büyük pil gibi özelliklere sahip olmak istiyorsanız ve fazladan ödeyeceğiniz 1.000 TL bütçenizi zorlamayacaksa Galaxy A72’yi de tercih edebilirsiniz.

Samsung Galaxy A72 özellikleri

Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm

Ağırlık: 203 gram

Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz

İşlemci: Snapdragon 720G

Bellek: 8 GB Depolama: 128 GB + MicroSD

Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 25 Watt

Samsung Galaxy A52 özellikleri

Boyut: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm

Ağırlık: 189 gram

Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz

İşlemci: Snapdragon 720G

Bellek: 8 GB Depolama: 128 GB + MicroSD

Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 25 Watt (Kutudan 15 Watt çıkıyor)