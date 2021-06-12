Akıllı Telefonlar
2021’de Meizu 16Th Kullanmak! | Eren’in HWP ile tanışma hikayesi
2021’de Kullanmak serimizin bu seferki konuğu Meizu 16Th oldu. Eren’in HWP ile tanışmasına vesile olan bu telefon 2021 yılında hala hala kullanılabiliyor mu ona yakından bakyoruz.
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Meizu, Türkiye’deki faaliyetlerine son vermesiyle birlikte pazar payı da oldukça düşen bir marka olarak karşımızda bulunuyor. Türkiye’de faaliyet gösterdiği sırada orta seviyedeki satışları ile insanlar tarafından tercih edilmekle birlikte markayı seven kişi sayısıda azımsanmayacak kadar vardı. Meizu, Meizu 16Th modeli ile üst segment, premium veya amiral gemisi sınıf dediğimiz sınıfta bulunan telefonu Türkiye’de tam bir fiyat performans canavarı olarak nitelendiriliyordu. Nitekim öyle olduğunu da söyleyebiliriz.
Özelliklerine göz attığımızda zamanın bir amiral telefonıunda bulunması gereken bütün özellikleri barındıran Meizu 16Th eksik kaldığı yönleriyle de tepki toplamıştı. Hala da bu tepkiyi çekmeye devam ediyor. Andorid güncellemelerini telefonlarına verme konusunda cimri olan Meizu, arayüzü olan Flyme OS’a daha çok yatırım yapıyor. Eğer Android güncellemelerini zamanında tam ve eksiksiz bir şekilde vermiş olsaydı eğer Türkiye’de hala etkin bir rol oynayan marka ve pazar payında söz sahibi olabilecek potansiyeli vardı.
Şimdi ise faaliyetlerine Çin’de devam eden Meizu, bize bıraktığı bu güzel amiral gemisi telefonu Meizu 16Th ile hafızalarımza kazınmış durumda. HWP sayesinde Meizu 16Th modelini satın alan birçok kullanıcı da zamanında olmuştu. Bakalım 2021 yılında da aynı heyecan ve duyguları bizlere yaşatıyor mu?
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Akıllı Telefonlar
Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE’nin tüm özellikleri ortaya çıktı!
Honor’un 16 Haziran’da tanıtacağı yeni modeleri Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE‘nin tüm özellikleri ortaya çıktı. İşte Honor 50 Serisinin tüm detayları.
Honor tarafından tanıtılacak olan yeni akıllı telefon modelleri Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE‘nin özellikleri tanıtıma kısa bir süre kala ortaya çıktı. Honor’un yeni akıllı telefon modelleri 16 Haziran‘da yapılacak olan tanıtıma kalmadan tüm detaylarını ortaya döktü. Geçtiğimiz günlerde tasarımları ile karşımıza çıkan ve görünüşleri ile dikkatleri üzerinde çeken Honor 50 modelleri şimdi hemen hemen tüm detayları ile karşımızda. Şimdi gelin Honor 50 modelerinin tüm özelliklerine göz atalım.
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Honor 50!
16 Haziran 2021 tarihinde resmi lansman ile tanıtılacak olan Honor 50 modelleri hakkında tüm bilgiler geldi diyebiliriz. İlk olarak Honor 50 modeline göz atacak olursak, bu cihazda 6.57 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde OLED bir ekran bizleri karşılıyor. Performansını Snapdragon 778G yonga setinden alan cihazın RAM bellekleri tarafında herhangi bir bilgi yer almıyor.
Kamera tarafında bizleri 108MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü kamera grubu ile karşılayan Honor 50, ön tarafında 32MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. 66W hızlı şarj destekli 4300mAh‘lik bir pil ile gelen cihaz toplam 175g ağırlığa sahip. Ayrıca Android 11 işletim sistemi ile çalışıyor.
Honor 50 Pro!
Honor 50 Pro modeilne baktığımızda ise bizleri bu sefer 6.72 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. FHD+ çözünürlük sunan bu OLED ekran, üzerinde 32MP + 12MP olmak üzere çift ön kamera taşıyor. Arka tarafında Honor 50 ile aynı kamera grubunu taşıyan cihaz, performans tarafında da yine Honor 50 ile aynı olan Snapdragon 778G yonga setinden güç alıyor. 4000mAh‘lik 100W hızlı şarj destekli bir pil ile gelen Honor 50 Pro, Android 11 işletim sistemine ve toplamda 187g ağırlığa sahip.
Honor 50 SE!
Serisinin son modeli Honor 50 SE‘ye göz attığımızda ise 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran kullanıldığını görüyoruz. Yine FHD+ çözünürlük sunan bu cihaz, diğer modellerden farklı olarak LCD ekran ile geliyor. MediaTek Dimensity 900 yonga setinden güç alan Honor 50 SE, arka tarafında 100MP + 8MP + 2MP olmak üzere üçlü kamera grubunu taşıyor. Ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, yine diğer modeller gibi Android 11 işletim sistemine sahip. 66W hızlı şarj destekli 4000mAh‘lik bir batarya ile gelen Honor 50 SE, toplam 191g ağırlığında diyebiliriz.
Genel olarak baktığımızda Honor 50 Serisi ile ilgili gelen bilgiler bu şekildeydi. Görünüşe göre Honor 50 modelleri özellikleri ile farklı segmentteki birçok modele rakip olacaklar. Özellikle daha uygun özellikler sunan Honor 50 SE‘nin satışa sunulduktan sonra dikkat çekeceğini düşünüyoruz.
Sizce Honor 50 modellerinin özellikleri yeterli mi? Honor 50 modelleri içerisinden birine sahip olacak olsanız hangisini seçerdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
2021 İlk Çeyreğinde Satışlarda Birincilik Samsung’un!
Küresel akıllı telefon pazarı, 2021’in ilk çeyreğinde yıllık bazda %20 büyüdü ve Samsung, 2020’nin 4. çeyreğinde birinciliği Apple’a kaybettikten sonra ilk sırayı geri aldı. Bu sonuçlara göre, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki düşük seviyede kalan iPhone sevkiyatları Samsung’un yükselişine neden oldu. Pazar araştırma şirketi olan Counterpoint Research tarafından yeni bir Infographic araştırma sonuçları ortaya koyuyor.
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Şirketin yaptığı araştırmaya göre küresel akıllı telefon sevkiyatları, 2020’nin 4. çeyreğine kıyasla %10 azaldı, ancak yıllık bazda %20 arttı. 2021 yılının ilk çeyreğinde, küresel pazarda yaklaşık 355 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. Samsung %22 ile en büyük küresel pazar payına sahip ve Samsung’u sırasıyla pazarın %17 pazar payıyla Apple, %14 pazar payıyla Xiaomi ve pazarın %11’ini de elinde bulunduran Oppo izledi.
Samsung, Avrupa, Latin Amerika , Orta Doğu ve Afrika’daki rakiplerine liderlik ediyor. Apple, yerini kaybetmesine rağmen Kuzey Amerika’da pazarın %55’ini ele geçirerek pazarın lideri konumuna geldi. Ayrıca Apple’ı %28 pazar payı ile Samsung takip ediyor. Apple ve Samsung, her birinin %12 pazar payına sahip olduğu ve Xiaomi, Oppo ve Vivo’nun gerisinde kaldığı Asya’da ise eşit düzeyde devam ediyor.
Ancak Samsung, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika’da rakiplerine öncülük etti. Şirket, ilk çeyrek sevkiyatları açısından Avrupa akıllı telefon pazarının %37’sini ele geçirirken, Apple ve Xiaomi sırasıyla %24 ve %19 pazar payına sahip oldu. Latin Amerika’da Samsung %42’lik bir paya sahip oldu ve arkasından Motorola %22 ve Xiaomi %8’le ‘lik bir pazar payı sahibi oldu. Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ise Samsung, pazarın %26’sını elinde bulundurarak liderliğini sürdürdü.
Counterpoint Research ayrıca, Samsung’un en büyük dördüncü OEM (Orijinal Ürün Üreticisi) olduğu küresel özellikli telefon pazarı hakkında birkaç ilginç gerçeği de ortaya çıkardı. Küresel sevkiyatlar yıllık %19 ve çeyreklik olarakta %15 azaldı. Hindistan dünyadaki en büyük telefon pazarı olmaya devam ediyor ve Samsung ilk çeyrekte Hindistan pazarının da %19’unu elinde bulunduruyor.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 Pro’nun dxOMark puanı açıklandı!
Oneplus’ın amiral gemisi katili sloganıyla üst seviyede özellikler sunan telefonlarından artık tamamen bir amiral gemisi olma serüveni OnePlus 8 Pro ile başlamıştı. Kamera konusunda birçok yeniliği beraberinde getiren marka 2021’de bu çıtayı biraz daha yukarıya taşıyarak OnepLus 9 Pro modelini çıkarmıştı. OnePlus, kamera konusunda kendisini kanıtlamış en büyük markalardan biri olan Hasselblad ile iş birliği yapmıştı.
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Öncelikle OnePlus 9 Pro’nun teknik özelliklerine göz atalım:
OnePlus 9 Pro dxOMark’tan 124 puan aldı!
dxOMark’ın yaptığı açıklama: “Toplam da alınan 124 puan, OnePlus 9 Pro’yu fotoğrafçılık için en iyi akıllı telefonlar sıralamamızda ilk 10’un hemen dışında konumlandırıyor. Bu skor, 123 puan alan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G’den (Snapdragon) daha iyi ve 130 puan alan Apple’ın iPhone 12 Pro Max’in biraz daha gerisinde. 9 Pro’nun fiyat etiketi OnePlus fiyatını ultra premium fiyat segmentimize yerleştirirken, Apple ve Samsung’un amiral gemisi cihazlarından önemli ölçüde daha ucuz kalıyor ve akıllı telefon fotoğrafçılığı meraklıları için iyi bir değer teklifi yapıyor.” sözlerine yer verdi.
Toplam skoru 124 puan olan Oneplus 9 Pro fotoğraf konusunda 129 puan almayı başardı. Fotoğraf çekimi için dxOMark’ın yaptığı açıklama: ” OnePlus 9 Pro’nun 129’luk Fotoğraf puanı, temel çekim tekniklerinin çoğunu doğru algıladığının iyi bir göstergesi. Dinamik aralık, yüksek kontrastlı koşullarda çekim yaparken genellikle iyi korunan parlak vurgularla etkileyici. Arkadan güçlü aydınlatmalı çekimlerde insanları hedef alan pozlamaları biraz düşük olabiliyor ve test eden ekibimiz ara sıra pozlamada dengesizlikleri gözlemledi, ancak çoğu zaman güzel pozlamalar için 9 Pro’ya güvenebilirsiniz. Beyaz dengesi de çoğu çekimde oldukça nötr ve renkler genellikle iyi, doygun. Yeşilimsi tonlar genellikle portrelerin biraz doğal görünmesini sağladığından, cilt tonundaki doğruluk biraz daha iyileştirilebilir. Ayrıntı özellikle dış mekan çekimlerinde etkileyici seviyede ve ışık seviyeleri düşse bile cihaz ince ayrıntıları koruyabiliyor. Otomatik odaklama hataları da bazen meydana gelebiliyor. Parlak, dengeli aydınlatma koşullarında odaklanmanın oldukça hızlı ve doğru olmasına rağmen, OnePlus 9 Pro, düşük ışıkta olduğu kadar yüksek kontrastlı sahnelerde de biraz zorlandığı görülebiliyor. Yakın çekim (makro) konusunda , renk doğruluğu, örtüşme, hare, ton kayması gibi çok sayıda yapaylık da görülebiliyor.” şeklinde oldu.
Video çekimi içinde dxOMark tarafından teste giren OnePlus 9 Pro 109 puan aldı. 9Pro’nun video testi için dxOmark: “Hareketli görüntü meraklıları, hem iç hem de dış mekandaki performansından etkilenecek. Pozlamalar doğru, gürültüleri iyi ele alıyor, kontrol ediyor ve otomatik odaklamada hızlı tepki veriyor. Düşük ışıkta bazı otomatik odaklama hataları ve ayrıntı kaybı oluşurken, çoğu kayıtta düşük ışıklı çekimlerde sahne kaymaları ve fark edilir derecede yapaylıklar görülebiliyor, ancak genel olarak OnePlus 9 Pro’nun video performansı hakkında beğeniyi hak eden tarafı eksilerinden çok daha fazla.” olarak açıklama yaptı.
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