2021’de Meizu 16Th Kullanmak! | Eren’in HWP ile tanışma hikayesi

2021’de Kullanmak serimizin bu seferki konuğu Meizu 16Th oldu. Eren’in HWP ile tanışmasına vesile olan bu telefon 2021 yılında hala hala kullanılabiliyor mu ona yakından bakyoruz.

reklam

Bakmakta fayda var: Oppo A54 Kutu Açılışı | Yerli Oppo telefonlara bir yenisi daha eklendi!

Meizu, Türkiye’deki faaliyetlerine son vermesiyle birlikte pazar payı da oldukça düşen bir marka olarak karşımızda bulunuyor. Türkiye’de faaliyet gösterdiği sırada orta seviyedeki satışları ile insanlar tarafından tercih edilmekle birlikte markayı seven kişi sayısıda azımsanmayacak kadar vardı. Meizu, Meizu 16Th modeli ile üst segment, premium veya amiral gemisi sınıf dediğimiz sınıfta bulunan telefonu Türkiye’de tam bir fiyat performans canavarı olarak nitelendiriliyordu. Nitekim öyle olduğunu da söyleyebiliriz.

Özelliklerine göz attığımızda zamanın bir amiral telefonıunda bulunması gereken bütün özellikleri barındıran Meizu 16Th eksik kaldığı yönleriyle de tepki toplamıştı. Hala da bu tepkiyi çekmeye devam ediyor. Andorid güncellemelerini telefonlarına verme konusunda cimri olan Meizu, arayüzü olan Flyme OS’a daha çok yatırım yapıyor. Eğer Android güncellemelerini zamanında tam ve eksiksiz bir şekilde vermiş olsaydı eğer Türkiye’de hala etkin bir rol oynayan marka ve pazar payında söz sahibi olabilecek potansiyeli vardı.

Şimdi ise faaliyetlerine Çin’de devam eden Meizu, bize bıraktığı bu güzel amiral gemisi telefonu Meizu 16Th ile hafızalarımza kazınmış durumda. HWP sayesinde Meizu 16Th modelini satın alan birçok kullanıcı da zamanında olmuştu. Bakalım 2021 yılında da aynı heyecan ve duyguları bizlere yaşatıyor mu?