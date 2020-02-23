2021 VW Arteon R ile “R” logosuna yeni bir seviye gelebilir!

Arteon‘un ateşli bir versiyonu üzerine, iki yıldan uzun süredir çalışmaların olduğu Volkswagen (VW) tarafından doğrulandı. Üzerindeki kamuflajdan sıyrılan Arteon R, paylaşılan görsellerde üretime çok yakın bir halde bulunuyor.

İlginizi çekebilir: LG V60 ThinQ görselleri sızdırıldı!

reklam

Yeni Arteon R, model ailesinin en üstünde konumlandırılacak. Görsellerde de göze çarpan bazı siyah bantların, araçtaki ufak çaplı makyajları gizlediği düşünülüyor. Ön tampondaki hava girişleri, daha iyi bir soğutma için büyütülmüş. Arka tamponda ise agresif tasarımlı difüzöre, dikdörtgen tasarımlı egzozlar eşlik ediyor. Ayrıca ön taraftaki delikli fren diski (muhtemelen yüksek performanslı frenler) ve mavi boyalı fren kaliperleri de dikkat çeken detaylar arasında bulunuyor.

Arteon R yandan Arteon önden yakın

Efsane VR6 motor, VW Arteon R’la geri dönüyor!

VW’in 3.0 litrelik çift turbolu VR6 motoru bu aracı çekici kılan bir diğer detay. Eğer iddialar doğruysa 400 beygirlik gücü, 4Motion teknolojisiyle ön ve arka akslara DSG şansıman yardımıyla kataracak. Ayrıca Arteon R’ın 0-100 km/s hızlanmasının 4 saniye civarlarında olacağı söyleniyor.

Şu an global pazarda satışta olan Arteon’lardan en güçlüsü 2.0 TSI 272 beygir 4Motion teknolojili versiyon. Ülkemizde ise resmi distribütörlerde, 2020 model olan araçlar 1.5 TSI 150 beygir ve 2.0 TDI 240 beygir 4Motion motor seçenekleriyle bulunabiliyor.