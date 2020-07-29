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2021 Peugeot 3008 tasarım detayları sızdırıldı!
C sınıfının iddialı SUV modelleri arasında yer alan Peugeot 3008, önümüzdeki dönemde makyajlı yüzü ile yollarda olmaya hazırlanıyor. Makyajlı 3008’in tasarım görüntüleri ve motor detayları, markaya yakın kaynaklar tarafından sürpriz bir şekilde ortaya çıkarıldı!
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Peugeot 3008, fark yaratan makyajlı yüzü ile ortaya çıktı!
İkinci jenerasyonu ile 2016 yılında duyurulan Peugeot 3008, aykırı tasarımı sayesinde pek çok otomobil tutkununun beğenisini kazanmayı başardı. Artık Fransız SUV’un makyaj zamanı yaklaşırken, ortaya çıkan görüntüler de bu makyaj operasyonunun detaylarını doğruluyor. Bir Peugeot forumunda yayınlanan görsellere göre özellikle aracın ön yüzünde önemli yenilikler bekleniyor.
Makyajın ağırlıklı olarak etkilediği ön bölüm, tıpkı yeni 208 ve 508 modellerinde olduğu gibi keskin hatlara kavuşmuş. Daha geniş bir ızgara alanına sahip olduğu görülen yeni 3008’de tampona doğru ince şekilde inen LED aydınlatma dikkat çekiyor. Ön farlara ek olarak konumlandırılan bu alanda gündüz farları ve sinyal grubu bulunuyor. Ayrıca GT-Line donanımında olacağı düşünülen yan havalandırma girişleri de aracın ön yüzündeki yenilikleri tamamlıyor.
Peugeot 3008’in arka bölümündeki yenilikler ise daha sınırlı şekilde tutulmuş. Stop grafikleri yenilenirken, egzoz uçları da daha geniş bir görünüme kavuşacak. Bunun yanı sıra iç mekandaki farklılıklar arasında daha büyük bir ekrana sahip olan bilgi-eğlence sistemi ve mavi renkli ambiyans aydınlatması bulunuyor.
2021 Peugeot 3008, kaputunun altındaki mevcut motor seçeneklerini korumaya devam edecek gibi görünüyor. 130 beygir gücündeki 1.2 litrelik benzinli ünite giriş seviyesinde yer alırken, 180 beygirlik 1.6 litre PureTech motor ona eşlik ediyor. Dizel tarafında ise 130 beygirlik 1.5 litre ve 180 beygir 2.0 litre BlueHDi motor güç verecek. Ayrıca 180 ve 200 beygir güç üreten iki plug-in hibrit opsiyonu da motor seçeneklerini tamamlayacak.
Google One Android ve iOS için 15GB ücretsiz yedekleme alanı sunuyor!
Büyük teknoloji şirketlerinin son yıllarda bulut teknolojilerine çok büyük yatırımlar yaptıklarını biliyoruz. Bu yatırımlar ile doğru orantılı olarak günlük hayatımızda da bulut teknolojilerini kullanan birçok teknolojiye giderek alışıyoruz. Son olarak Google, One uygulaması ile akıllı telefon kullanıcılarına 15GB bulut depolama imkanı sunduğunu açıkladı.
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Google One Android ve iOS için 15GB ücretsiz yedekleme alanı sunuyor!
Geçtiğimiz yıl Google, 2018’de başlattığı yeni bulut depolama hizmeti olan Google One’a telefon yedekleme seçeneğini eklemişti. Android kullanıcıları zaten böyle bir imkana sahip ancak Google One orijinal kalitede fotoğraflar ve videolar yedeklemenin yanı sıra MMS mesajları gibi daha detaylı bir yedekleme imkanı sunuyor. Bu özellik şimdiye kadar uygulama aboneliği gerektiriyordu ve 1.99 dolar fiyatlandırmaya sahipti.
Bugün teknoloji devi Android telefon yedeklemelerini artık Google One uygulaması aracılığı ile ücretsiz olarak sunduğunu duyurdu. Bu ücretsiz olarak 15GB bulut depolama alanına sahip olacağımız anlamına geliyor. Kullanıcıların bütün ihtiyaçları için yeterli olmayabilir ancak yine de ücretsiz olarak sunulan hizmet oldukça kullanışlı. Google ayrıca iOS için de Google One’ı yayınlayacağını duyurdu ve iOS kullanıcılarının da ücretsiz bulut depolama alanına sahip olacağını açıkladı.
Uygulama birtakım güncellemelere de sahip. Kullanıcıların bulut üzerinde depoladıkları verilerini daha kolay yönetmelerini sağlayan yeni bir Depolama sekmesi eklendi. Bu özellik ile birlikte Google Drive, Fotoğraflar ve Gmail üzerinde silmek isteyebileceğiniz büyük dosyalarınızı tespit etmenizi de oldukça kolaylaşıyor. Bu özelliğe aynı zamanda Google One’ı web tarayıcınız üzerinden kullandığınızda da ulaşabileceksiniz. Android için Google One uygulaması cihazlar ile birlikte kurulu olarak gelmese dahi buradan indirebilirsiniz. iOS uygulaması henüz mevcut değil fakat yakında yayınlanacak.
Akıllı Telefonlar
Microsoft, Surface Duo dağıtımına 24 Ağustos’ta başlayabilir!
Son yıllarda akıllı telefon üreticilerinin kullanıcılara farklı deneyimler sunabilmek için çok farklı ekran tasarımları denediklerini gördük. Microsoft’da Surface Duo adını verdiği iki ekrana sahip akıllı telefonunu tanıtmıştı. Yayınlanan bir rapora göre Surface Duo’nun dağıtımına 24 Ağustos haftası başlanması bekleniyor.
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Microsoft, Surface Duo dağıtımına 24 Ağustos’ta başlayabilir!
Microsoft geçtiğimiz sonbaharda Windows destekli Surface Neo ve Android destekli Surface Duo isimli çift ekranlı cihazları duyurmuştu. Microsoft tarafı Windows 10X üzerinde çalışmaya devam ederken Surface Neo süresiz olarak ertelendi. Ancak serinin Duo isimli çift ekranlı telefonunun 2020 tatil döneminde tanıtılması bekleniyordu. Windows Central’dan gelen bir rapora göre Surface Duo 24 Ağustos haftasında dağıtılmaya başlanacak. Bu da cihazın tanıtılmasına 1 aydan az kaldığını gösteriyor.
Eğer raporda ifade edilen bilgiler doğru çıkarsa bu durum Microsoft için alışılmamış bir tanıtım olacak. Genellikle şirket Surface etkinliğinde ürünlerini tanıtmakta ve bir aya kadar sürebilen bir sürenin ardından ürünlerini son kullanıcının siparişine açmaktaydı. Ekim ayında yapılan tanıtımda Microsoft, ürünlerin teknik özellikleri ve fiyatlandırması konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Hatta etkinlikte birçok gazetecinin ürünlere dokunmasına dahi izin verilmedi. Bu yüzden Surface Duo Ağustos ayında dağıtılmaya başlanır ise Microsoft tarafından alışmadığımız bir ürün tanıtım sürecine şahit olacağız.
Tabii ki zaman içerisinde ürünlerin birçok özelliği sızdırıldı. Cihazın Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alması ve 6GB RAM’e sahip olması bekleniyor. En belirgin özelliği ise 5.6 inç’lik 1800×13500 çözünürlüğünde iki ekrana sahip olması. Surface Neo süresiz olarak ertelenirken Duo’nun yakın zamanda duyurulacak olmasının temel nedeni Microsoft’un Neo için Windows 10X ile birlikte iddialı hedefler koyması. Bunun dışında Microsoft Android tarafında ikinci bir ekrana sahip cihazı yapan ilk firma bile değil.
Google, Samsung ile asistan konusunda görüşmelere başladı!
Google, kendi asistan uygulamasını Samsung cihazlara yerleştirebilmek için görüşmelere başladı. İki firmanın, ortak yolda buluşması bekleniyor.
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Google, kendi asistanını daha çok ön planda görmek istiyor!
Akıllı telefonlar geliştikçe içerisinde yer alan özellikler de büyümeye devam ediyor. Özellikle asistan ve yapay zeka uygulamalarının oldukça yaygınlaştığı şu dönemde, firmalar hep göz önünde yer almak istiyorlar. Hali hazırda Apple ile birlikte en önemli asistan uygulaması sahibi Google da, daha fazla cihaza ulaşabilmek adına geliştirmeler yapma kararı aldı. Firma, Samsung ile kendi asistanının daha fazla ön planda olduğu bir sistem kurmak için görüşmelere başladı. Bilindiği üzere kendi geliştirdiği Bixby yazılımını kullanan Samsung cephesi ise, Android ekosistemine bağlı olduklarını yenilerken, bu konuda bir açı kapı bıraktı.
Özellikle Samsung firmasının, kendi hizmetlerini devam ettirmesi, Google‘ın gözünden kaçmamış. Firma, daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek adına, Samsung‘dan kendi reklamını yapmasını teklif etmiş. Reuters isimli ünlü haber sitesinde ortaya çıkan gelişme, gündemi bir süre daha meşgul edecek gibi gözüküyor. Hali hazırda Bixby dışında kendi uygulama mağazası da bulunan Samsung, bakalım başka firmadan çıkma asistan uygulamasını, kendi hizmetleri içerisine alacak mı ya da tanıtımını yapacak mı bekleyip göreceğiz. Öte yandan Google, bakalım amaçladığı gibi daha fazla kullanıcıya ulaşma fikrini gerçekleştirebilecek mi merakla takip ediyor olacağız.