2021 Peugeot 3008 tasarım detayları sızdırıldı!

C sınıfının iddialı SUV modelleri arasında yer alan Peugeot 3008, önümüzdeki dönemde makyajlı yüzü ile yollarda olmaya hazırlanıyor. Makyajlı 3008’in tasarım görüntüleri ve motor detayları, markaya yakın kaynaklar tarafından sürpriz bir şekilde ortaya çıkarıldı!

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Peugeot 3008, fark yaratan makyajlı yüzü ile ortaya çıktı!

İkinci jenerasyonu ile 2016 yılında duyurulan Peugeot 3008, aykırı tasarımı sayesinde pek çok otomobil tutkununun beğenisini kazanmayı başardı. Artık Fransız SUV’un makyaj zamanı yaklaşırken, ortaya çıkan görüntüler de bu makyaj operasyonunun detaylarını doğruluyor. Bir Peugeot forumunda yayınlanan görsellere göre özellikle aracın ön yüzünde önemli yenilikler bekleniyor.

Makyajın ağırlıklı olarak etkilediği ön bölüm, tıpkı yeni 208 ve 508 modellerinde olduğu gibi keskin hatlara kavuşmuş. Daha geniş bir ızgara alanına sahip olduğu görülen yeni 3008’de tampona doğru ince şekilde inen LED aydınlatma dikkat çekiyor. Ön farlara ek olarak konumlandırılan bu alanda gündüz farları ve sinyal grubu bulunuyor. Ayrıca GT-Line donanımında olacağı düşünülen yan havalandırma girişleri de aracın ön yüzündeki yenilikleri tamamlıyor.

Peugeot 3008’in arka bölümündeki yenilikler ise daha sınırlı şekilde tutulmuş. Stop grafikleri yenilenirken, egzoz uçları da daha geniş bir görünüme kavuşacak. Bunun yanı sıra iç mekandaki farklılıklar arasında daha büyük bir ekrana sahip olan bilgi-eğlence sistemi ve mavi renkli ambiyans aydınlatması bulunuyor.

2021 Peugeot 3008, kaputunun altındaki mevcut motor seçeneklerini korumaya devam edecek gibi görünüyor. 130 beygir gücündeki 1.2 litrelik benzinli ünite giriş seviyesinde yer alırken, 180 beygirlik 1.6 litre PureTech motor ona eşlik ediyor. Dizel tarafında ise 130 beygirlik 1.5 litre ve 180 beygir 2.0 litre BlueHDi motor güç verecek. Ayrıca 180 ve 200 beygir güç üreten iki plug-in hibrit opsiyonu da motor seçeneklerini tamamlayacak.