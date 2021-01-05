2021 Moto G Serisi modellerinin özellikleri ortaya çıktı!

2021 Moto G Serisi modelleri Moto G Power 2021 ve Moto G Play 2021‘in özellikleri ortaya çıktı. İşte cihazların bilinen tüm detayları.

2021 yılına birden fazla model ile giriş yapan Motorola, bu yıl bu modellerinin hepsini tanıtacak gibi duruyor. Geçtiğimiz sene Moto G Serisi bünyesinde piyasaya sürdüğü modelleri, bu sene daha güncel şekilde tanıtacak olan Motorola, Moto G Power 2021 ve Moto G Play 2021 için gün sayıyor diyebiliriz.

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Moto G Power 2021’in özellikleri!

XT-2117 model numarası ile daha önce karşımıza çıkan Motorola Moto G Power 2021, Kasım ayında tanıtılan diğer Moto G Power modelinin daha alt modeli gibi görülüyor. Hatta Moto G Power Lite olarak adlandırılabileceğimiz söyleniliyor.

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Gücünü Snapdragon 662 yonga setinden alması beklenilen Moto G Power 2021, 3GB ve 4GB Ram bellek seçenekleri ile performansını destekleyecek. Öte yandan 32GB ve 64GB depolama alanı seçimi kullanıcıya bırakılmış.

Arka kısmında 48MP‘lik bir ana kamera barındırması beklenilen Moto G Power 2021, iki adet 2MP‘lik sensörü de yine arka kısmında taşıyacak. Ön tarafında ise 8MP‘lik bir ön kamera bulunacağı söyleniliyor.

Önceki versiyonda 6000mAh batarya ile gelen Moto G Power, 2021 versiyonunda 4850mAh‘lik batarya ile gelecek. Son olarak cihazın mavi, gümüş ve gri renk seçeneklerine sahip olacağı biliniyor.

Moto G Play 2021’in özellikleri!

XT-2093 model numaralı Moto G Play 2021 modeline göz attığımızda ise, daha düşük performans birimleri görüyoruz. 32GB depolama alanı ile gelen Moto G Play 2021’in Moto E7 Play modelinin ölçeklendirilmiş bir versiyonu olduğu düşünülüyor.

Snapdragon 460 yonga setinden güç alan cihaz, 3GB Ram bellek ile geliyor. 5000mAh‘lik bataryaya sahip olan Moto G Play, arka kısmında E7 Play’dan farklı olarak 13MP‘lik bir ana kamera ve 2MP’lik derinlik sensörü taşıyacak. Ön kısmında ise 5MP‘lik bir selfie kamerası taşıyacak. Hatırlarsanız E7 Play 48MP’lik ana kameraya ve 8MP ön kameraya sahipti.

Genel olarak 2021 Moto G Serisi modellerinin özellikleri bu şekildeydi. Moto G Power 2021 ve Moto G Play 2021 modellerine birlikte göz attığımızda iki cihazın da alt segmente hitap ettiğini görüyoruz. Bu nedenle cihazların fiyatları hayli ucuz olacaktır. Bakalım Motorola bu iki model için ne kadar fiyat belirleyecek. Sizce Moto G Power 2021 ve Moto G Play 2021 piyasada nasıl bir yer edinecek?