Motorola Nio, 8GB RAM, Snapdragon 865 ile Geekbench’te görüldü

Motorola’nın amiral gemisi telefonu olacağı düşünülen Motorola Nio cihazı hakkındaki bazı bilgiler Xda ve diğer kaynaklar tarafından ortaya çıkarılmıştı. TechnikNews tarafından gelen bir haber de akıllı telefonun sahip olacağı bazı özellikleri göstermiş, muhtemel XT2125 model numarasını belirtmişti.

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Bugün ise tanındık cihaz test platformu Geekbench üzerinden XT2125-4 model numaralı Motorola Nio telefonu görüntülendi. Testin ortaya çıkardığı üzere cihazın özellikleri hakkında artık bazı şeyler biraz daha netleşmiş oldu.

Geekbench listesinde görüleceği üzere Motorola Nio, Snapdragon 865 (5G) SoC yonga setinden gücünü alıyor. İşlemcinin frekansı ise 1.80Ghz olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon hafıza alanında da geride kalmıyor. 8GB RAM ile önemli bir hafıza kapasitesi sunan telefon, işletim sistemi alanında ise Android 11 ile geliyor.

Motorola Nio’nun Geekbench platformundan aldığı nota göz atacak olursak; tek çekirdek skorunu 958 puan olarak görebiliyoruz. Çoklu çekirdek testinde ise akıllı telefonun 2969 puan aldığı görülüyor.

Bu listeleme bizlere aslında birkaç şeyi anlatıyor. Cihazın özelliklerini daha net bir şekilde görebilirken, sahip olduğu güç hakkında da daha net bir fikre sahip olabiliyoruz. Onun dışında ise yine bu listede görülmesi, akıllı telefon için piyasaya çıkma tarihinin oldukça yakın olduğunu da bizlere anlatıyor. Dolayısıyla yakın bir zamanda firmadan bu konuda resmi bir açıklama görebiliriz.