Akıllı Telefonlar
Motorola Nio, 8GB RAM, Snapdragon 865 ile Geekbench’te görüldü
Motorola’nın amiral gemisi telefonu olacağı düşünülen Motorola Nio cihazı hakkındaki bazı bilgiler Xda ve diğer kaynaklar tarafından ortaya çıkarılmıştı. TechnikNews tarafından gelen bir haber de akıllı telefonun sahip olacağı bazı özellikleri göstermiş, muhtemel XT2125 model numarasını belirtmişti.
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Bugün ise tanındık cihaz test platformu Geekbench üzerinden XT2125-4 model numaralı Motorola Nio telefonu görüntülendi. Testin ortaya çıkardığı üzere cihazın özellikleri hakkında artık bazı şeyler biraz daha netleşmiş oldu.
Geekbench listesinde görüleceği üzere Motorola Nio, Snapdragon 865 (5G) SoC yonga setinden gücünü alıyor. İşlemcinin frekansı ise 1.80Ghz olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon hafıza alanında da geride kalmıyor. 8GB RAM ile önemli bir hafıza kapasitesi sunan telefon, işletim sistemi alanında ise Android 11 ile geliyor.
Motorola Nio’nun Geekbench platformundan aldığı nota göz atacak olursak; tek çekirdek skorunu 958 puan olarak görebiliyoruz. Çoklu çekirdek testinde ise akıllı telefonun 2969 puan aldığı görülüyor.
Bu listeleme bizlere aslında birkaç şeyi anlatıyor. Cihazın özelliklerini daha net bir şekilde görebilirken, sahip olduğu güç hakkında da daha net bir fikre sahip olabiliyoruz. Onun dışında ise yine bu listede görülmesi, akıllı telefon için piyasaya çıkma tarihinin oldukça yakın olduğunu da bizlere anlatıyor. Dolayısıyla yakın bir zamanda firmadan bu konuda resmi bir açıklama görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Realme UI 2.0 beta Realme 7 ve X2 Pro için açıldı
Realme UI 2.0 ara yüzü Eylül ayında tanıtılmıştı. Şirketin söz verdiğine göre ise; Realme 7 ve Realme X2 Pro cihazlarına sahip kullanıcılar sene sonuna kadar bu ara yüzü betada bile olsa deneyimleyebileceklerdi. 2021 yılına girmemize çok az bir süre kala, şirket Google Docs formu aracılığıyla yeni ara yüz betası için başvuru sürecini başlattı.
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Realme firması, Android 11 tabanlı ara yüzü diğer cihazlara da yavaş yavaş getirmeye devam ediyor. Hala erken erişim sürecinde olan Realme 7 Pro akıllı telefonu ve sabit güncellemesi erişilebilir halde olan X50 Pro 5G amiral gemisi cihazı bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bunların dışında Realme’nin Kasım’da duyurulan üç farklı Q telefonları da UI 2.0 ara yüzü ile raflarda yerlerini almış durumdalar.
Realme, UI 2.0 ara yüzüyle beraber cihazlara ne gibi yenilikler getirecek?
Realme UI 2.0, kullanıcılara üç farklı ana alanda yenilikler sunacak. Yaratıcılık alanında Her Zaman Ekranda seçenekleriyle beraber yenilikler getirirken; Sociability ise tek bir Wi-Fi ağı kullanarak farklı dosyaların kolayca başka cihazlara transfer edilmesi için kolaylık sağlıyor. Son olarak gelen ana yenilik ise performans ve verimlilik alanında. Productivity başlığıyla sunulan bu kısımda ise yeni bir Dijital Sağlık özelliğinin yanı sıra bazı temel uygulamaların performanslarında da gözle görülür iyileşmeler görülebiliyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo Y31s 5G Snapdragon 690 ile geliyor!
Vivo’nun 5G teknolojisini kullanan akıllı telefonu vivo Y31s 5G, Qualcomm Snapdragon 690 işlemci ile geliyor. Uygun fiyatlı 5G telefonlar yolda.
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Vivo, gün içinde yeni akıllı telefon ailesi X60 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket bir yandan da orta seviye cihazlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin bu alanda çalışma yaptığı en son telefonu ise Vivo Y31s 5G . Yeni akıllı telefon, China Telecom’un resmi internet sitesinde tüm özellikleri ve görselleri ile yayınlandı. Aynı zamanda işlemci ve kamera özelliklerinden kısılmış daha uygun fiyatlı versiyonu Y52s 5G’de öğrenildi.
Vivo Y31s 5G teknik özellikleri
Vivo Y31s 5G teknik özellikleri sayesinde, tam anlamıyla orta sınıfa konumlandırılacak cinsten. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 690 ile gelirken, 6,58 inç LCD ekrana sahip. 48 MP ana kameraya ek olarak 13 MP ve 2 MP olarak üçlü kamera dizilimine sahip. Ön tarafta ise su damlası çentik tasarımına sahip 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamera bulunuyor. 5000 mAh kapasiteye sahip batarya, 18W hızlı şarj kapasitesine sahip. Telefon artık standart haline gelen USB-C ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip. Telefon 270 dolar fiyat etiketiyle çıkacak telefon, 5G bir cihaza göre uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Ülkemizde bu fiyat yaklaşık 2000 TL’ye denk geliyor. Elbette akıllı telefonlara uygulanan vergiler de eklenirse bu fiyat yükseliyor.
Daha uygun fiyatlı Y52s 5G için pek bilgi yok
Vivo Y31s 5G 31 Aralık 2020 tarihinde satışa sunulacak. Bir diğer akıllı telefon Y52s 5G için ise henüz belirtebileceğimiz çok fazla şey yok. Sadece gelen bilgiler, bazı teknik özelliklerin kısılarak fiyatının daha uygun tutulacağı yönünde. Kısılan özellikler işlemci ve kamera kısmından olacak. Yine de telefonun 5G özelliğine sahip olması bekleniyor. Çin, 5G dönüşümünü erken yapan ülkelerin başında geliyor. Ülkede satılan yeni telefonların büyük oranı 5G özelliğine sahip durumda. Bu sebeple uygun fiyatlı 5G ürünler Çin pazarı için oldukça önemli. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 parmak izi okuyucusuyla nabız ölçümü yapabiliyor
Teknik özellikleriyle ön plana çıkan akıllı telefon Xiaomi Mi 11, özellikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şirketin yeni telefonunun ekran altı parmak izi okuyucusu aynı zamanda nabız ölçümü de yapabiliyor.
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Tepe seviye özelliklere sahip Xiaomi Mi 11 ailesi, bugün yapılan lansmanda tanıtıldı. Tanıtılan telefonlar sadece teknik özellikleriyle değil, getirdiği yeni özelliklerle de dikkat çekiyor. Ekranın altına gömülü parmak izi sensörü, birkaç senedir hayatımızda olan bir teknoloji. Özellikle üst seviye akıllı telefonlarla başlayan trend bugün Çinli üreticiler sayesinde, giriş orta seviye telefonlarda bile karşımıza çıkabiliyor. Xiaomi Mİ 11, bu parmak izi sensörüne eklediği özellik sayesinde, çıtayı bambaşka bir seviyeye çıkardı.
Xiaomi Mi 11 parmak izi sensörü aynı zamanda nabzınızı ölçüyor
Parmak izi sensörünü sadece ekran altına yerleştirmekle kalmayan Xiaomi, bu sensöre başka hiçbir akıllı telefonda olmayan nabız ölçme teknolojisini de ekledi. Pek çok akıllı saat ve bileklikte bulunan PPG teknolojisini barındıran telefon, bu özelliği sayesinde Mi Fit uygulamasını kullanarak nabız ölçümü gerçekleştirebiliyor. Ölçüm tam anlamıyla tıbbı bir cihaz kesinliği sunmasa bile, genel anlamda sağlınız hakkında bir fikriniz olmasını sağlıyor. OLED ekranların ince yapısı sayesinde bunu başaran Xiaomi Mi 11, özellikleriyle oldukça dikkat çekiyor.
Telefonun teknik özellikleri
Telefonun barındırdığı yenilikler kadar, teknik özellikleri de dikkat çekiyor. Bunlar;
- 6,81 inç 515 PPI 1440×3200 2K çözünürlüğe sahip 120Hz AMOLED ekran.
- Qualcomm Snapdragon 888 işlemci.
- Kablolu 55W, kablosuz 50W hızlı şarj desteği sunan 4600 mAh batarya. (Qualcomm Quıck Charge 4.0+)
- 108 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı, 5MP makro çekim ve 20 MP ön kamera.
- Başlangıç seviyesinde 8GB LPDDR5 RAM, 128 GB depolama seçeneği.
- Mi 11 kutudan Android 11 üzerine kurulu MIUI 12.5 ile çıkıyor.
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