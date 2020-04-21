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2021 Mercedes-Maybach S-Sınıfı, Nürburgring’te boy gösterdi
Geçen yıl Kuzey Kutup Dairesi yakınlarında yapılan bazı soğuk hava testlerinden sonra yeni nesil Mercedes-Maybach S-Sınıfı, geçtiğimiz günlerde şasi ayarı ve rafine sürüş incelemeleri için Nürburgring‘teydi.
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Yeni nesil Mercedes S Sınıfı’nın en üst seviye versiyonu, önemli değişiklikler barındıracak olsa da eski nesline göz kırpan bir tasarımla gelecek. Yeni ön-arka farlar, yeni tamponlar, gövdeye gömülü (Tesla’lardaki gibi) kapı kolları, yeni jantlar, yeni renk seçenekleri ve daha nicelerini yeni Maybach S-Sınıfı’nda göreceğiz.
Araçtaki yolcular, dış dünyadan kalınlaştırılmış camlar ve ekstra ses yalıtımı ile izole edilecek. Ayrıca Maybach adına yakışır üst seviye teknolojiler de yolcuların emrine amade olacak. Geniş iç döşeme ve kaplama seçenekleri sunması beklenen araç, son derece özelleştirilebilir detaylarının olmasıyla dikkat çekecek.
Bentley ve Rolls-Royce gibi devlerle mücadele edecek olan Maybach’ın, motor gamının en üstünde V12 motor seçeneğini koruyacağı söyleniyor. Güncel Maybach S560, 6.0 litrelik V12 motoruyla 630 beygir güç ve 1000 Nm tork gibi muazzam değerler sunuyordu. 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 4.7 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı ise 250 km/s olarak sınırlandırılmış. Bu arada güncel modelin 2.5 tona yakın bir ağırlığının bulunduğunu da belirtmeliyim. Emisyonları azaltmak adına bir çeşit elektrifikasyona başvurulabileceği de beklenenler arasında.
Mercedes-Maybach S-Sınıfı’nın yıl sonunda veya 2021 başlarında tanıtılması bekleniyor.
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HBO Max, 27 Mayıs’ta geliyor!
Yeni dijital platform HBO Max için lansman tarihi belli oldu. Dünyaca ünlü dizileri barındıracak olan platform, Netflix’in en ciddi rakibi olması bekleniyor.
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Netflix ve Disney+ gibi platformlara rakip olmaya hazırlanan Warner Media’nın yeni dijital platformu HBO Max, 27 Mayıs‘ta açılacak. Yeni dijital platform, Anna Kendrick’li Love Life, belgesel türündeki On The Record, Looney Tunes çizgi filmleri ve The Not Too Late Show with Elmo içerikleriyle yayın hayatına başlayacak.
HBO Max,yeni ve eski yayınları ile göz dolduruyor
Yeni platform, Friends, The Big Bang Theory, South Park gibi en çok izlenen dizileri, Joker ve Wonder Woman gibi DC filmleri, The Wizard of Oz ve Casablanca gibi Warner Bros. klasikleri, The Matrix ve The Dark Knight üçlemesi gibi unutulmaz filmler ve Game of Thrones, Watchmen, Euphoria gibi HBO dizileri de HBO Max’te yer alacak. Bununla birlikte platformda podcast dinleme seçeneği de olacak.
Warner Media Entertainment Yöneticisi Robert Greenblatt yaptığı açıklamada, hedeflerinin ailedeki herkese uygun içeriğe sahip olmak olduğunu söyledi. Greenblatt, HBO Max’in içeriğinde HBO Max özel içeriklerinin, Warner Bros kütüphanesinin ve dünya genelinde satın aldığı birçok yapımın ve tüm HBO içeriklerinin yer alacağını dile getirdi.
HBO Max içerik başkanı Sarah Aubrey, “HBO Max’in lansmanına yaklaşmak heyecan verici, böylece ekiplerimizin geliştirdiği içerikleri benzersiz bir grup yaratıcıyla ortaklaşa paylaşabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.
10.000 saatlik içeriğin hazır bulunduğu abonelik paketi, 27 Mayıs’ta ABD’de aylık 14.95 dolar fiyatla satışa sunulacak. Açılıştan sonra ülkemizde izlenip izlenmeyeceği ve buradaki yayın politikası da belli olacak. Umuyoruz ki yeni platform, ülkemizde de yayına başlar. Böylece yaşanacak olan rekabet biz kullanıcıların yarına olur.
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Yeni Ford Mustang, hibrit V8 ve dört çeker olarak gelebilir!
Ford’un %100 elektrikli seri üretim araçlarla olan macerası Mustang Mach-E modeliyle başlamıştı. Bu maceraya yeni nesil Mustang‘in coupe ve convertible modelleriyle devam edebilir.
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Olası bir hibrit versiyon hakkında yapılan görüşmeler sonucunda Ford’un bu fikre sıcak baktığı söyleniyor. Söz konusu fikir, iki küçük elektrik motoruyla V8 bir ünitenin birleştirilmesinden oluşuyor. V8 motorun tamamen arka tekerleklere güç aktaracağı ve arka lastikler çekişini kaybettiğinde, ön aksa yerleştirilmesi düşünülen elektrik motorlarından destek alması bekleniyor.
Yeni Mustang’in tüm gücüne ihtiyacı olmadığında, içten yanmalı üniteyi kısa süreyle kapatabileceği de söyleniyor. Elektrikli olmayan bir V8’in geleceği ise henüz belli değil. En azından sert emisyon kurallarından dolayı Avrupa‘da görülmesi beklenmiyor.
Mevcut Mustang, 2014’te üretime giren neslinden çok da farklı görünmüyor. Mustang Mach-E‘ye kıyasla daha evrimsel bir tasarıma ve daha sürücü odaklı bir iç mekana odaklanılması bekleniyor.
Not: Görsellerde yer alan araçlar, bağımsız bir tasarımcıya ait fikirlerdir. Ford Mustang’e ait resmi görseller değildir.
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2021 Audi A3 Sedan tanıtıldı!
Audi, yeni nesil A3 Sedan üzerindeki örtüyü kaldırdı. Karşımıza ikinci nesliyle çıkan A3 Sedan, yeni tasarımı ve teknolojileriyle oldukça dikkat çekiyor.
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Yeni A3 Sportback’ten tanıdığımız MQB Evo platformunu kullanan yeni A3 Sedan, önceki nesline göre 40 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 10 mm daha yüksek. Bagaj hacmi ise 425 litre olarak açıklandı.
A3 Sportback modeline göre 150 mm daha uzun olan A3 Sedan, yeni neslinde daha ağırbaşlı ve aerodinamik bir tasarıma sahip. Selefine göre daha büyük difüzörü ve aktif ızgarasıyla yeni A3 Sedan’ın sürtünme katsayısı, eski modele göre 0.04 iyileşerek 0.25 Cd değerine ulaşmış.
İç mekanda A3 Sportback modeliyle aynı özellikler sunan araçta, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 10.1 inç MMI dokumatik bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Önceki A3 Sedan’dan daha çok miktarda sürüş destek sistemine sahip olan araçta, adaptif hız sabitleme, tüketim asistanı, çapraz trafik yardımcısı gibi birçok özellik bulunuyor.
A3 Sedan, ilk başta yalnızca birer dizel ve benzinli motor seçeneğiyle alınabilecek. 35 TFSI kodlu benzinli ünite, 1.5 litre hacimli 150 beygir gücüyle, 6 ileri manuel veya 7 ileri S-Tronic çift kavramalı otomatik şanzımanla alınabilecek. Ayrıca otomatik şanzımanlı model, 48 V değerindeki hafif hibrit sistemini de içeriyor. Dizel motor ise 150 beygirlik 2.0 TDI ünite olarak belirlenmiş. Ayrıca 2020 sonlarında satışa çıkması beklenen 2.0 litrelik TFSI ünitenin 240 beygir güç üreteceği söyleniyor. Daha sonra ise 300 beygirin üzerinde güce sahip S3 Sedan modeli, aileye katılacak.
A3 Sedan’ın ön satışları, nisan ayı sonunda Avrupa’da başlayacak. 35 TFSI ünitenin 29 bin 800 €’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı açıklandı.