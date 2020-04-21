2021 Mercedes-Maybach S-Sınıfı, Nürburgring’te boy gösterdi

Geçen yıl Kuzey Kutup Dairesi yakınlarında yapılan bazı soğuk hava testlerinden sonra yeni nesil Mercedes-Maybach S-Sınıfı, geçtiğimiz günlerde şasi ayarı ve rafine sürüş incelemeleri için Nürburgring‘teydi.

İlginizi çekebilir: Yeni Ford Mustang, hibrit V8 ve dört çeker olarak gelebilir!

reklam

Yeni nesil Mercedes S Sınıfı’nın en üst seviye versiyonu, önemli değişiklikler barındıracak olsa da eski nesline göz kırpan bir tasarımla gelecek. Yeni ön-arka farlar, yeni tamponlar, gövdeye gömülü (Tesla’lardaki gibi) kapı kolları, yeni jantlar, yeni renk seçenekleri ve daha nicelerini yeni Maybach S-Sınıfı’nda göreceğiz.

Yeni Maybach, yeni BMW M3 prototipiyle Yeni Maybach, yeni BMW M3 prototipiyle

Araçtaki yolcular, dış dünyadan kalınlaştırılmış camlar ve ekstra ses yalıtımı ile izole edilecek. Ayrıca Maybach adına yakışır üst seviye teknolojiler de yolcuların emrine amade olacak. Geniş iç döşeme ve kaplama seçenekleri sunması beklenen araç, son derece özelleştirilebilir detaylarının olmasıyla dikkat çekecek.

Bentley ve Rolls-Royce gibi devlerle mücadele edecek olan Maybach’ın, motor gamının en üstünde V12 motor seçeneğini koruyacağı söyleniyor. Güncel Maybach S560, 6.0 litrelik V12 motoruyla 630 beygir güç ve 1000 Nm tork gibi muazzam değerler sunuyordu. 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 4.7 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı ise 250 km/s olarak sınırlandırılmış. Bu arada güncel modelin 2.5 tona yakın bir ağırlığının bulunduğunu da belirtmeliyim. Emisyonları azaltmak adına bir çeşit elektrifikasyona başvurulabileceği de beklenenler arasında.

Mercedes-Maybach S-Sınıfı’nın yıl sonunda veya 2021 başlarında tanıtılması bekleniyor.