2021 Maserati Quattroporte, plug-in hibrit seçeneğiyle gelebilir!

Maserati yakın zamanda, efsane MC 20 modelini de yeniden dirilteceği “yeni çağ” dediği bir döneme girecek. Fakat bu çağa girmeden Quattroporte‘yi, 2023’te gelmesi beklenen yeni neslinden önce son bir kez makyajlayacak.

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Quattroporte’nin mevcut, 6. nesli 2012‘te piyasaya çıkmıştı ve 2016‘da makyajlanmıştı. Bu seferki operasyon ise önemli yeniliklerin ikinci turu olacak. Bu yeniliklerin başında ise plug-in hibrit seçeneği ve WLTP kriterlerine uygunluk adına küçük dokunuşlar yer alacak. Ayrıca seviye 2 otonom sürüş yetenekleri de kazanacağı söyleniyor.

Haber içeriğindeki prototip üzerinde çok da büyük ölçekli kamuflajlar bulunmuyor. Bu da dış kısımdaki değişikliklerin radikal boyutlarda olmayacağını gösteriyor.2021 Quattroporte’de, mevcut aracın iç bükey ızgarası, yay şekilli farları ve devasa “trident” logosu korunacak gibi görünüyor. Tabi ki yeni far grupları, tamponlar, renk ve jant seçeneklerinin geleceği kuvvetle muhtemel.

İç tasarım adına fazla bir bilgi yok. Çünkü iç kısım halen, büyük ölçüde prototip kaplamalarıyla duruyor. Fakat bilgi-eğlence sistemi adına yenilikler olacağı görünüyor. Ayrıca iç mekan opsiyonları arasında sunulması beklenen karbon fiber kaplamayı, prototip üzerinde görebilirsiniz.

Yeni Quattroporte’de, şu anda satıştaki motor seçeneklerinin biraz daha tutumlu hale getirilmiş versiyonlarının yer alması bekleniyor. Benzinli 3.0 ve 3.8 litrelik çift turbolu üniteler sırasıyla 424 ve 523 beygir, dizel 3.0 litre V6 ünite ise 271 beygir güç üretecek.

Şimdiye kadar yayınlanan raporlar, yeni Quattroporte’nin bu yaz üretime gireceğini söylüyor. Bu da aracın, 2020 sonu – 2021 başı gibi bir zamanda satışa çıkması ihtimalini kuvvetlendiriyor.