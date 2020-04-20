Genel
2021 Maserati Quattroporte, plug-in hibrit seçeneğiyle gelebilir!
Maserati yakın zamanda, efsane MC 20 modelini de yeniden dirilteceği “yeni çağ” dediği bir döneme girecek. Fakat bu çağa girmeden Quattroporte‘yi, 2023’te gelmesi beklenen yeni neslinden önce son bir kez makyajlayacak.
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Quattroporte’nin mevcut, 6. nesli 2012‘te piyasaya çıkmıştı ve 2016‘da makyajlanmıştı. Bu seferki operasyon ise önemli yeniliklerin ikinci turu olacak. Bu yeniliklerin başında ise plug-in hibrit seçeneği ve WLTP kriterlerine uygunluk adına küçük dokunuşlar yer alacak. Ayrıca seviye 2 otonom sürüş yetenekleri de kazanacağı söyleniyor.
Haber içeriğindeki prototip üzerinde çok da büyük ölçekli kamuflajlar bulunmuyor. Bu da dış kısımdaki değişikliklerin radikal boyutlarda olmayacağını gösteriyor.2021 Quattroporte’de, mevcut aracın iç bükey ızgarası, yay şekilli farları ve devasa “trident” logosu korunacak gibi görünüyor. Tabi ki yeni far grupları, tamponlar, renk ve jant seçeneklerinin geleceği kuvvetle muhtemel.
İç tasarım adına fazla bir bilgi yok. Çünkü iç kısım halen, büyük ölçüde prototip kaplamalarıyla duruyor. Fakat bilgi-eğlence sistemi adına yenilikler olacağı görünüyor. Ayrıca iç mekan opsiyonları arasında sunulması beklenen karbon fiber kaplamayı, prototip üzerinde görebilirsiniz.
Yeni Quattroporte’de, şu anda satıştaki motor seçeneklerinin biraz daha tutumlu hale getirilmiş versiyonlarının yer alması bekleniyor. Benzinli 3.0 ve 3.8 litrelik çift turbolu üniteler sırasıyla 424 ve 523 beygir, dizel 3.0 litre V6 ünite ise 271 beygir güç üretecek.
Şimdiye kadar yayınlanan raporlar, yeni Quattroporte’nin bu yaz üretime gireceğini söylüyor. Bu da aracın, 2020 sonu – 2021 başı gibi bir zamanda satışa çıkması ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Genel
Redmi Note 8 vs Realme 6i – Hangisini almalı? (VIDEO)
Redmi Note 8 vs Realme 6i karşılaştırma videomuzda, 2000 TL altı segmentin iki büyük rakibi karşı karşıya geliyor. Bakalım Redmi Note 8 mi, yoksa Realme 6i mi almak daha mantıklı?
Fiyatlar ne durumda?
Bu videoyu çektiğimiz günlerde Redmi Note 8 modelinin 128 GB sürümü 1899 TL, Realme 6i modeli ise kampanyalı satış fiyatıyla 1799 TL’ye listeleniyor. Yani küçük bir farkla her iki cihazın da fiyatları birbirlerine oldukça yakın.
Redmi Note 8 vs Realme 6i tasarım farklılıkları
Redmi Note 8 modelinde ön ve arka yüzey Corning Gorilla Glass 5 cam ile korunurken yan çerçeveler plastik. Realme 6i modelinde ise yan çerçeveler ve arka yüzey plastik, ön tarafta ise Corning Gorilla Glass 3 kullanılıyor. Her iki cihazın da parmak izi sensörü arkada ve ön taraftan baktığımızda her iki model de damla çentik tasarımını kullanıyor.
Hoparlör ve kulaklık kıyaslaması yaptığımızda her iki noktada da Redmi Note 8‘in üstün olduğunu deneyimledik. Özellikle hoparlör performansında kalite farkı rahatlıkla anlaşılabiliyorken, kulaklık tarafında her ne kadar maksimum ses seviyesi anlamında Realme 6i daha yükseğe çıkıyor olmasına karşın yine ses kalitesi Redmi Note 8′de daha iyi.
Ekran kıyaslaması
Realme 6i modelinde 6.5 inç boyutlu ekran yer alırken, Redmi Note 8 modelinde 6.3 inç ekran yer alıyor. Yani Realme daha büyük bir ekran sunuyor. Burada her iki cihaz da IPS LCD panel kullanıyor.
Ekran konusundaki en önemli fark çözünürlükte. Zira Realme 6i modelinde 720p HD+ yer alırken, Redmi Note 8 modelinde 1080p Full HD+. Doğal olarak bu çözünürlük farkı da çıplak gözle bakıldığında rahatlıkla fark edilebiliyor.
Redmi Note 8 vs Realme 6i performans kıyaslaması
Realme 6i modeli dünyanın ilk MediaTek Helio G80 işlemcisini kullanan akıllı telefonu. Redmi Note 8 modelinde ise Snapdragon 660 işlemcisi yer alıyor. Yaptığımız sentetik test sonuçları şöyle:
Antutu
- Realme 6i: 202.758
- Redmi Note 8: 174.193
Geekbenck
- Realme 6i: 388 – 1347
- Redmi Note 8: 311 – 1346
- Realme 6i: OpenGL 1081- Vulkan 1035
- Redmi Note 8: OpenGL 1337 – Vulan 1319
Kamera sonuçları
Her iki cihazın da arka kamera dizilimi aynı: 48 MP arka kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik.
Redmi Note 8 vs Realme 6i modelleri için fotoğraf kıyaslamasında aldığımız notlar şöyle:
- Gündüz çekimlerinde her iki telefon da benzer sonuçlar verdi. Renk konusnuda realme’nin biraz daha doğal ve gerçekçi, Redmi Note 8’in ise renkleri olduğundan daha “cafcaflı” gösterdi.
- Portre fotoğrafında Redmi Note 8’de detaylar daha zengindi.
- Akşam fotoğraflarında Redmi Note 8 daha derli toplu sonuçlar verirken, Realme 6i‘nin gece modu fotoğraflarda “pastel boya” efekti dikkat çekiyor
Video kıyaslamasında ise Redmi Note 8 modelinde 4K desteği yer alırken Realme 6i‘de bu destek yok. Kıyaslama videosu için tıklayın.
Batarya
Redmi Note 8 vs Realme 6i modelleri için ilk önce pil değerlerine bakalım:
Redmi Note 8: 4000 mAh batarya + 18W hızlı şarj
Realme 6i: 5000 mAh batarya + 18W hızlı şarj
Yaptığımız PCMark batarya testinde Realme 6i modeli 10 saat 22 dakika sonucunu verirken, Redmi Noote 8 modeli 7 saat 48 dakika aldı.
Akıllı Telefonlar
Honor 10X Pro modelinin görseli ortaya çıktı!
Akıllı telefon sektöründe adını sıkça bahsettiren Honor, yeni modeli olan 10X Pro modelini piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Basına sızan görsele göre yeni modelin tasarımı bir hayli dikkat çekiyor.
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Honor’un yakın zamanda çıkarmayı planladığı 10X Pro hakkında yeni bilgiler basına sızdı. Tasarım anlamında ekran tarafında selfie kamerası için sol üst köşede bir deliğe ve oldukça ince bir alt çerçeveye sahip. Honor 10X Pro’nun arka kısımda ise bizleri üç arka kamera ve bir LED flaş içeren ince bir dikdörtgen kamera kurulumu karşılamakta. Bu kamera kurulumun yanında dikey olarak konumlandırılmış yazıya bakacak olursak telefon 64 MP’lik bir çözünürlüğü kullanıcılarına sunması bekleniyor. Diğer iki kameranın da geniş açı ve derinlik algılayıcısı olduğu düşünülüyor.
Gücünü 5G desteği olan Kirin 820 yongasından alması beklenen Honor 10X Pro, ekran teknolojisi tarafında pazarın güçlü panel üreticilerinden biri olan BOE‘den faydalanacak. 20W SuperCharge desteği ile gelmesi beklenen telefonun pil kapasitesi hakkında net bir bilgiye henüz ulaşılmadı.
Söz konusu cihaz hakkında ekran kalitesi, RAM ve depolama kapasitesi gibi özelliklerinin yakın zaman içinde ortaya çıkması bekleniyor. Şirket, Honor 9X serisi ile ilgili özellikle Çin pazarında önemli satış rakamlarına ulaştığını açıkladı. Hal böyle olunca yeni akıllı telefonundan da baya ümitli olduklarını söylemek yanlış olmaz.
Honor 10X Pro modelinin fiyatı, çıkış tarihi ve hangi ülkelerde satılacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak 10X Pro için yakın zamanda resmi raporların ortaya çıkması bekleniyor.
Genel
Google Card, Apple Card’a rakip olmaya geliyor
Google, yeni bir ödeme kartı Google Card üzerinde çalışmalara başladı. Şirket bu hamlesi ile Apple Card’a rakip olmayı planlıyor.
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Teknoloji şirketleri hayatın her anına dokunmak için mesai harcamaya devam ediyor. Kullanıcılarının satın alma işleminde de kendi ürünlerinin kullanması için ilk adımı atan Apple olmuştu. Geçtiğimiz günlerde kendi kredi kartını duyuran Huawei’den sonra şimdi de Google’dan bir atak geldi.
Geçtiğimiz yıl Wall Street Journal‘da yayınlanan bir rapora göre, Google’ın Citigroup ve Stanford Federal Kredi Birliği ile beraber bir banka hesabı hazırlığı içinde olduğu iddiasında bulunmuştu. İddialar gelişmeye devam ediyor. Google, banka hesabı üzerinde çalışıyor, hatta daha da ötesinde bunu bir banka kartı ile beraber fiziksel boyuta da taşımayı amaçlıyor. Şirket ayrıca Google Card için Visa ve MasterCard gibi şirketlerle de iş birliğine gitmiş durumda.
Titanyum kartın üzerinde “kart numarası, CVV, son kullanma tarihi ve imza” yer almıyor. Direkt olarak para hesabına ulaşım için hazırlanan sürüm, fiziksel olarak elde edilebilecek deniyor. Özel uygulaması üstünden finansal verilerine detaylı olarak erişim sunacak kart, üstünde her müşteriye özel olduğu düşünülen bir kod benzeri mavi ve yeşil noktalar taşıyor.
Kullanıcılar Google Card’larına Google Pay uygulaması üzerinden, bağlı bir banka hesabı aracılığıyla parmak izi ve PIN kodu ile korunmuş bir şekilde yükleme yapabilecekler. Ancak şu an için şirketin yenilenmiş Google Pay ve Google Card hizmetini ne zaman ve hangi ülkelerde piyasaya çıkaracağı henüz bilinmiyor.