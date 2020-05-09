Genel
2021 Kia Stinger, kamuflajlı olarak yakalandı!
Kia‘nın son zamanlardaki en dikkat çeken modellerinden birisi olan Stinger, Avrupa yollarında ağır kamuflajla test edilirken görüntülendi.
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Söz konusu makyaj operasyonunda büyük değişiklikler beklenmiyor. Daha çok, yeni tasarımlı tamponlar, farlar, jantlar ve birkaç yeni renk seçeneği gibi farklılıklar olacağı düşünülüyor. Fakat en büyük yeniliğin ise yolcu kabininde olacağı söyleniyor. Hyundai Grubu‘nun en son teknoloji bilgi-eğlence sisteminin, 2021 Kia Stinger’da yer alması bekleniyor. Ayrıca yeni orta konsol ve birkaç yeni iç döşeme seçeneği de beklenenler arasında.
Makyajlı Stinger’ın baz modelinde 255 beygir güç ve 353 Nm tork üreten 2.0 litrelik 4 silindirli turbo benzinli ünite yerine, Hyundai‘nin yeni ve daha güçlü 2.5 litrelik turbo motoru yer alacak. Bu yeni motor 290 beygir güç ve 420 Nm tork değerlerine sahip.
Motor ailesinin en üstünde ise 3.3 litrelik çift turbolu V6 ünitenin yer alması bekleniyor. Güncel modelde 365 beygir güç ve 510 Nm tork üreten bu motor, makyajla birlikte bir miktar performans artışı yakalayabilir.
Son zamanlarda çıkan dedikodulara göre Güney Koreli üretici, düşük satış miktarından ötürü Stinger’ı bitirebilir. Belki de 2021 yılında gelecek bu makyajlı nesil, alabileceğimiz son Stinger’lar olabilir.
Akıllı Telefonlar
Google yanlışlıkla müşterisine 5000 dolarlık Pixel gönderdi.
Google, bir müşterisinin yaptığı Pixel 4 siparişinde ilginç bir hata yaptı. Firma, müşterisine tek telefon yerine 5000 dolar değerinde 10 adet telefon dolu bir kutu yolladı.
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Yanlışlıkla içerisinde 10 adet Google Pixel 4 olan kutu gönderildi!
Google Pixel 4, ABD sınırları içerisinde büyük bir indirim aldı. Yaklaşık olarak 500 dolara inen fiyatından sonra Pixel 4 siparişlerinde önemli bir artış gözlemlendi. Bu artıştan kaynaklı dikkat dağınıklığından mıdır bilinmez ancak, Google ilginç bir hata yaptı. Firma bir adet siyah Pixel 4 siparişi veren müşterisine, içerisinde tamı tamına 10 adet siyah Pixel 4 olan bir kutu gönderimi yaptı. Toplam değeri 5000 dolar olan bu kutu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen müşteri soluğu Reddit isimli sosyal medya sitesinde aldı. Sosyal medya platformunda konu açan Timias55 isimli kullanıcı, başından geçenleri aktardı. Amerikan yasalarına göre teknik olarak telefonların hepsini ekstra para ödemeden alma hakkına sahip olan kullanıcı, tercihini Google müşteri hizmetlerini bilgilendirmekten yana kullanmış.
Piyango kazanmış gibi hissettiklerini ancak eşi ile oturup düşündükten sonra cihazları göndermenin daha doğru olacağı kanaatine varan çift, Google‘ı arayarak durum hakkında bilgilendirme yapmış. Google cephesinin de başta anlam veremediği olay da firma bir ara fotoğraflı kanıt dahi istemiş. Kargolama sırasında oluşan bir hatadan kaynaklanan gelişme karşısında Google iki gün sonra cihazları geri almış. Olay karşısında hala şaşkınlığını gizleyemeyen Timias55 isimli kullanıcı, her şeye rağmen verdikleri karar sonrasında vicdanen de oldukça rahatladıklarını belirtmeden geçmedi.
Genel
Amazon Türkiye yüklü bir ceza ile karşı karşıya!
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili kanuna uymadığı gerekçesiyle Amazon Türkiye, oldukça yüklü bir miktarda para cezası ile gündemde.
Türkiye’de resmi olarak yer alan Amazon, KVKK‘nın Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uymadığı gerekçesiyle ciddi bir sorun ile karşı karşıya. Amazon Türkiye, bir maddeden 1.100.000 TL, bir başka maddeden de 100.000 TL olmak üzere toplam 1.2 milyon TL ceza ödemesine karar verildi.
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Paylaşılan habere göre karar metninde, “Kanunun 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı Kanunun 18’inci maddesinin (1) numaralı maddesinin (b) bendi kapsamında 1.100.000 TL idari para cezası uygulanmasına” ve “Kanunun 10’uncu maddesinde düzenlenen Aydınlatma Yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusu hakkında Kanunun 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.
Amazon Türkiye’nin Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında 12’nci maddede yer alan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için herhangi bir güvenlik tedbiri almadığı düşünülüyor. Amerikalı firma, site girişinde farklı araçlarla kişisel verilerin işlendiğine dair bir bilgilendirme sunmuyor. Ayrıca şirket, bu işleme dair herhangi bir onay istemi de barındırmıyor.
Söz konusu ceza ile ilgili Amazon Türkiye tarafından henüz bir açıklama bulunmuyor. Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi Amazon için büyük meblağlar olmasa da ceza ile ilgili bir itiraz süreci yaşanması bekleniyor.
Şirket Fransa’da, çalışanlarını yeterince korumadığını kaydeden sendikalara karşı açtığı temyiz davasını kaybetmişti. Amazon’un dünya çapında 800 binden fazla çalışanı bulunuyor.
Genel
2021 Mercedes E-Sınıfı, kapasitif direksiyonuyla geliyor!
Mercedes, mart ayında makyajlı E-Sınıfı‘nı tanıtmıştı. İlginç tasarımıyla dikkat çeken yeni direksiyon simidine ait yeni ek bilgiler açıklandı.
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Aracın direksiyon simidinde bulunan “çift bölgeli sensör katmanı” olarak adlandırılan sistem, sürücünün elinin direksiyonda olup olmadığını algılıyor.Söz konusu sensörler, direksiyonun ön ve arka bölgelerinde bulunuyor.
Sürücünün, direksiyona önceden dokunduğu bölgelere ve direksiyonun dönüş şeklinden, simide dokunanın sürücü olup olmadığını anlıyor. Yarı otonom sürüş esnasında aracın kendi başına gittiğini görüp, aracın “direksiyona dokun” uyarısını pek umursamayan sürücülerin sayısını oldukça azaltması bekleniyor.
Bu şubat ayında meydana gelen ölümcül Tesla kazası da, bu tip güvenlik önemlerinin önemini vurgular nitelikte. Olayı kısaca özetlersek söz konusu Tesla Model X sürücüsü, araç “Autopilot” modundayken, yan bariyerlerin olmadığı bir alandan geçerken aracın “direksiyona geç” uyarısını dikkate almıyor. Ve bu uyarı çarpışma olmadan 5.9 saniye önce geldiği hale sürücünün sorumsuzluğu kazaya sebep olmuş.
Yeni güvenlik teknolojisinin yanı sıra direksiyonda, dokunmatik kontrol tuşları yer alıyor. Sürücünün ses seviyesi veya hız sabitleyici ayarlarını kolayca yapabilmesini sağlayan, akıllı telefonlardaki gibi kaydırma hareketlerine olanak tanıyor. Tabi bu tuşlar, geleneksel basmalı tuşlar gibi de çalışabiliyor.
Mercedes’in iç tasarım yetkililerinden Hans-Peter Wunderlich:
“Direksiyon simidi tasarımı, kendi başına bir dünya ve genelde hafife alınsa da oldukça özel mücadelelerdir. Parmak uçları, normalde fark etmediğimiz çok küçük şeyleri hissedebiliyor. Eğer bu pürüzler rahatsız edici veya direksiyon ele tam oturmuyorsa bundan hoşlanmayız. Bu dokunma hissi, beyne geri bildirim olarak gider ve arabayı beğenip beğenmeyeceğimize bile karar verir.” diyor.
Direksiyon simidi ilk kez, 1894‘te Fransız mühendis Alfred Vacheron tarafından yapıldı. Bundan önce arabalara, direksiyon kolları veya kranklar yön verirdi. Çünkü atların ulaşım aracı olarak kullanıldığı günlerden kalma bir adet olan “dizginlere asılmak” hareketini arabalarda da kullanmak istemişlerdi.
1900 yılında Daimler-Motoren-Gesselschaft şirketine ait Phoenix yarış arabasında, buna benzer bir teknoloji yer buldu. Mercedes, Simplex‘lere bir direksiyon takmaya devam edecekti. Ancak ateşleme zamanlaması ve hava-yakıt karşımı gibi motor fonksiyonlarını düzenlemek için bulunan kollardan dolayı günümüz direksiyonlarından biraz uzaktı.
Direksiyonlara 1920‘lerde kornalar eklendi ve 1950‘lerde vites kolu eklendiğinde bu gelişim hız kazandı. Daha sonra şirket, yol bilgisayarı ve hava yastıkları gibi daha modern özellikleri tanıttı.