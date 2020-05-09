2021 Kia Stinger, kamuflajlı olarak yakalandı!

Kia‘nın son zamanlardaki en dikkat çeken modellerinden birisi olan Stinger, Avrupa yollarında ağır kamuflajla test edilirken görüntülendi.

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Söz konusu makyaj operasyonunda büyük değişiklikler beklenmiyor. Daha çok, yeni tasarımlı tamponlar, farlar, jantlar ve birkaç yeni renk seçeneği gibi farklılıklar olacağı düşünülüyor. Fakat en büyük yeniliğin ise yolcu kabininde olacağı söyleniyor. Hyundai Grubu‘nun en son teknoloji bilgi-eğlence sisteminin, 2021 Kia Stinger’da yer alması bekleniyor. Ayrıca yeni orta konsol ve birkaç yeni iç döşeme seçeneği de beklenenler arasında.

Makyajlı Stinger’ın baz modelinde 255 beygir güç ve 353 Nm tork üreten 2.0 litrelik 4 silindirli turbo benzinli ünite yerine, Hyundai‘nin yeni ve daha güçlü 2.5 litrelik turbo motoru yer alacak. Bu yeni motor 290 beygir güç ve 420 Nm tork değerlerine sahip.

Motor ailesinin en üstünde ise 3.3 litrelik çift turbolu V6 ünitenin yer alması bekleniyor. Güncel modelde 365 beygir güç ve 510 Nm tork üreten bu motor, makyajla birlikte bir miktar performans artışı yakalayabilir.

Son zamanlarda çıkan dedikodulara göre Güney Koreli üretici, düşük satış miktarından ötürü Stinger’ı bitirebilir. Belki de 2021 yılında gelecek bu makyajlı nesil, alabileceğimiz son Stinger’lar olabilir.