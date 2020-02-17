2021 Kia Sorento’nun resmi fotoğrafları ve detayları paylaşıldı!

Önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarı‘nda ilk kez görücüye çıkacak olan 2021 model Kia Sorento‘ya ait resmi fotoğraflar ve detaylar paylaşıldı.

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Sorento, casus fotoğraflardaki kamuflajlı haliyle bile önceki neslinden çok daha farklı bir dış görünümle karşımıza çıkacağını hissettiriyordu. 2021 model Kia Sorento’nun ön tarafında ilk dikkat çeken, markanın tasarım yüzü olan “kaplan burnu” diye tabir ettikleri ızgarasından, farlarına kadar uzanan LED gündüz farları oluyor.

Yan taraftan baktığımızda ise C sütunu üzerinde bulunan ve cam çerçeveleriyle bütünleşik görünen, köpek balığı yüzgeci şeklindeki krom detay dikkat çekiyor. Arka kısımda ise birbirinden ayrı tasarlanmış arka farlar, bagaj üstü rüzgarlığı ve büyük fontlarla yazılmış “Sorento” yazısı bulunuyor.

Yeni Sorento’nun iç tasarımında neler karşımıza çıkıyor?

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İç tasarım olarak büyük değişiklikler sunan 2021 Kia Sorento, markanın açıkladığına göre, artan dingil mesafesinden ötürü kabin hacmi genişlemiş. Orta konsola konumlandırılmış 10.12 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Devir ve hız göstergelerinin olduğu kısımda 12.3 inçlik dijital göstergeler yer alıyor. Ayrıca renkli ambiyans aydınlatması ve çift renkli deri döşeme gibi özellikler de 2021 Sorento’da yer alıyor.

2021 Kia Sorento hangi motor seçeneklerini göreceğiz?

Güney Koreli üreticinin açıkladığı detaylarda motor seçenekleri henüz bulunmuyor. 2020 Kia Optima Hybrid’te bulunan 2.0 litrelik, elektrik motoruyla desteklenmiş, markanın “ECO Hybrid” adını verdiği motorun, yeni Sorento’nun motor seçenekleri arasında yer alması bekleniyor.

3 Mart 2020‘de uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı‘nda, 2021 Kia Sorento ile ilgili tüm detaylara sahip olacağız.