Genel
2021 Kia Sorento’nun resmi fotoğrafları ve detayları paylaşıldı!
Önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarı‘nda ilk kez görücüye çıkacak olan 2021 model Kia Sorento‘ya ait resmi fotoğraflar ve detaylar paylaşıldı.
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Sorento, casus fotoğraflardaki kamuflajlı haliyle bile önceki neslinden çok daha farklı bir dış görünümle karşımıza çıkacağını hissettiriyordu. 2021 model Kia Sorento’nun ön tarafında ilk dikkat çeken, markanın tasarım yüzü olan “kaplan burnu” diye tabir ettikleri ızgarasından, farlarına kadar uzanan LED gündüz farları oluyor.
Yan taraftan baktığımızda ise C sütunu üzerinde bulunan ve cam çerçeveleriyle bütünleşik görünen, köpek balığı yüzgeci şeklindeki krom detay dikkat çekiyor. Arka kısımda ise birbirinden ayrı tasarlanmış arka farlar, bagaj üstü rüzgarlığı ve büyük fontlarla yazılmış “Sorento” yazısı bulunuyor.
Yeni Sorento’nun iç tasarımında neler karşımıza çıkıyor?
İç tasarım olarak büyük değişiklikler sunan 2021 Kia Sorento, markanın açıkladığına göre, artan dingil mesafesinden ötürü kabin hacmi genişlemiş. Orta konsola konumlandırılmış 10.12 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Devir ve hız göstergelerinin olduğu kısımda 12.3 inçlik dijital göstergeler yer alıyor. Ayrıca renkli ambiyans aydınlatması ve çift renkli deri döşeme gibi özellikler de 2021 Sorento’da yer alıyor.
2021 Kia Sorento hangi motor seçeneklerini göreceğiz?
Güney Koreli üreticinin açıkladığı detaylarda motor seçenekleri henüz bulunmuyor. 2020 Kia Optima Hybrid’te bulunan 2.0 litrelik, elektrik motoruyla desteklenmiş, markanın “ECO Hybrid” adını verdiği motorun, yeni Sorento’nun motor seçenekleri arasında yer alması bekleniyor.
3 Mart 2020‘de uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı‘nda, 2021 Kia Sorento ile ilgili tüm detaylara sahip olacağız.
Akıllı Telefonlar
ABD Huawei için 45 gün ek süre verdi
Çıkardığı cihazlar kadar ABD ile yaşadığı sıkıntıları ile de gündemden düşmeyen Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar ile bir nebze olsun rahatladı.
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ABD 45 gün ek süre verdi!
ABD ile geçen mayıs ayından bu yana sorunlar yaşayan Çinli Huawei firması, önce Google ardından Qualcomm, Intel, Xlink ve Broadcom ile olan ortaklıklarını devam ettirememişti. Bu gelişmeler ışığında bu kavganın ilk meyvesi olan Huawei Mate 30 serisi Google servislerinden mahrum olarak piyasaya çıkmıştı. Ancak Ticaret Bakanlığı, Huawei için olumlu sayılabilecek bir karar aldı. Karara göre Huawei’nin Amerikan şirketleri ile ticari ilişkilerini sürdürebilmesi için 45 gün ek süre verildi. Bu da Huawei için yeni cihazları için alabileceği yeni lisanslar anlamına gelebilir. Şu süreç içinde Mate 30 serisi için Google servislerinin akıbeti ne olacak kesin bir yanıt veremiyoruz. Kesin olan bir konu ise daha önce lisans programında yer alan cihazların güncellemeleri almaya devam edeceği.
Huawei ile yaşanan bu süreç ABD parlamentosunu ikiye bölmüş durumda. Bir kesim Çin ve Huawei ile ticaretin serbestliği ve ilişkilerin devamını desteklerken. Diğer taraf ise Huawei tarafına yöneltilen iddiaların ciddi olduğunu ve bu konuda daha sert adımlar atılmasını istemekte. Tam 45 gün ek süre verilen Huawei için bu süreçte ne yaşanabilir ileride daha net görebileceğiz. Aynı zaman da Çin ile ticari ilişkilerin de nasıl bir duruma evrileceğini merakla beklemekteyiz.
Genel
Lenovo oyuncu telefonu çıkarıyor.
Oyuncu ekipmanları bildiğiniz üzere artık mobil pazara da entegre olmuş durumda. Akıllı telefon pazarında etkin bir yere sahip olmak isteyen Lenovo, oyuncu telefonu çıkarıyor.
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Oyuncu telefonu Legion geliyor!
Oyuncu telefonları, diğer telefon sınıflarının aksine odağını oyun performansına göre ayarlayan ve bazı unsurlara çok da önem vermeyen cihazlar olarak karşımıza çıkmakta.Dünyanın en önemli bilgisayar üreticilerinden olan Lenovo da, bir süredir akıllı telefon pazarında önemli işler yapmakta. Fiyat performans ürünü telefonları ile gündemde olan firma, şimdi de oyuncu telefonu çıkarma girişimlerine başladı. ASUS, Razer gibi firmaların uzun zamandır içinde olduğu bu yarışa katılan Lenovo, Legion isimli telefonunu AnTuTu‘ya soktu. Snapdragon 865 ile gelmesine kesin gözüyle bakılan cihaz, AnTuTu üzerinden tam 600,000 (altı yüz bin) puan alarak bu konuda oldukça iddialı olduğunu bizlere gösterdi. Telefonun “Oyun Başlasın” sloganı ile çıkması bekleniyor. Ayrıca Weibo üzerinden hem slogan hem de Snapdragon 865 ile alakalı bazı görseller paylaşıldı.
Şu an için sadece 5G ve Snapdragon 865 ile geleceğini bildiğimiz cihazın diğer teknik özellikleri ne olur tahmin etmek zor. Ancak Lenovo‘nun bu yarışta geri kalmak istemeyeceği çok açık. Çıkış tarihi konusun da net bilgi sahibi olamadığımız cihazın, oyuncu telefonu konusunda nasıl bir rekabet içerisinde olacağını merak etmekteyiz.
Genel
Samsung cephesinde sürpriz istifa gelişmesi!
Elektronik dünyasının öncülerinden Samsung, yönetim bazında sıkıntılı bir süreç yaşamakta. Yönetim kurulu başkanı Lee Sang-hoon istifa etti.
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Lee Sang-hoon neden istifa etti?
Geçtiğimiz günlerde Galaxy S20 serisini tanıtarak mobil cihaz pazarında adından söz ettiren Samsung, yönetim kurulu başkanının istifası ile sıkıntılı bir sürece girdi. Güney Kore’de yaşanan rüşvet skandalında tutuklanan Lee Sang-hoon, yönetim kurulunda ki görevinden istifa etti. Lee Sang-hoon‘un iş yasalarını çiğnediği ve sendika hareketlerini engellediği iddia edilmişti. Samsung‘un da süreç boyunca arkasında durduğu yönetim kurulu başkanını, elde yer alan delillerin kendisini aklayacak yeterlilikte olmamasından ötürü bir buçuk yıl hapis cezası almıştı. Ayrıca gelen bilgiler ışında Samsung içerisinde sözü geçen bir kaç ismin istifanın doğru bir hamle olacağı yönünde telkinlerde bulunduğu iddia edildi.
Samsung firmasının hapis cezası alan en yetkili ismi olan Lee Sang-hoon‘un ardından göreve kimin geleceği merak konusu. Şirketin bu süreci nasıl atlatacağı ve ne yol izleyeceği şu an için belli değil. Çünkü yönetim kurulu başkanı hariç tam yirmi altı Samsung çalışanı daha ceza aldı. Hareketli günler görmeyi beklediğimiz Samsung‘da yeni yönetim kurulu başkanlığı görevinin devir teslimi ise Mart ayında gerçekleşecek.