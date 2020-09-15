2021 Hyundai Tucson tanıtıldı!

Dördüncü nesline kavuşan Hyundai Tucson, radikal tasarımıyla premium rakiplerini zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

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Güney Koreli üreticinin en çok satan modellerinden birisi olan Tucson, yeni nesliyle yeni motorlara da kavuştu. Çoğu 48 V hafif hibrit teknolojisine sahip 1.6 litrelik dört silindirli benzinli ve dizel motorların yanında, 227 beygir gücünde 1.6 litrelik T-GDi motor da satışa sunulacak. Ayrıca turbo destekli plug-in hibrit bir versiyonun da geleceği açıklandı.

Aracın tasarımına bakacak olursak ön tarafta, Hyundai’nin “Parametrik Gizli Işıklar” olarak adlandırdığı LED farların bulunduğu yeni ızgara dikkat çekiyor. Söz konusu LED farlar kapalı olduğu durumda ızgaranın şeklinden ayırt edilemiyor. Böylelikle güzel bir tasarım bütünlüğü yakalanmış. Ayrıca yeni Tucson’un C-sütunun da dahil olduğu birçok yerinde, 3 boyutlu parametrik grafikler kullanılmış.

Yan tarafa geldiğimizde açılı çizgilerin devam ettiğini ve ön camdan arkaya doğru uzanan gümüş renkli detay göze çarpıyor. Arkaya geldiğimizde ise bagaj kapağını boydan boya uzanan şerit LED arka farlar bulunuyor. Hyundai logosu ise farların hemen üzerinde ise arka camın alt kısmına yerleştirilmiş. Arka cama bakınca ufak bir eksiklik gözünüze çarpabilir. Evet, silecek her zamanki yerinde değil. Çünkü bagaj kapağındaki spoylerin altına gizlenmiş bir şekilde bulunuyor.

4500 mm uzunluğunda, 1865 mm genişliğinde ve 2860 mm dingil mesafesi olan yeni Tucson, eski nesline kıyasla 20 mm daha uzun, 15 mm daha geniş ve 10 mm daha uzun dingil mesafesine sahip. İki farklı dingil mesafesine sahip karoser seçeneği ile üretileceği söylenen aracı 17 inç, 18 inç ve 19 inç boyutlu jantlarla almak mümkün.

Hyundai Avrupa‘nın dış tasarımcılarından Eduardo Ramirez, yeni Tucson’un tasarımı hakkında, “Oldukça cesur bir ürün ortaya koyduk. Deneysel olarak, tasarım konusunda çok farklı bir karakter bulmaya çalışıyoruz. Fakat aynı tasarımı formülünü her arabaya uygulamak gibi bir fikrimiz yok tabi ki. Markamız için böylesine başarılı bir modeli değiştirmek büyük bir mücadele. Yeni Tucson ile gurur duyuyoruz ve daha ileri gitmeyip, halihazırdaki başarıyı elde tutmak gibi bir tuzağa düşmek istemedik. İnovasyon yapmaktan korkmadık. Gizli ışıklar gibi fikirler bu şekilde hayat buldu.” dedi.

Aracın iç tasarımında ise önceki Hyundai modellerinden oldukça farklı bir anlayışla şekillendirilmiş, “minimalist ve katmanlı” bir çizgi hakim. Klima menfezlerinin kapladığı alanı azaltmak ve daha yumuşak bir hava akışı sağlamak adına, bütün havalandırma deliklerini birleştiren, yeni “Multi-Air Mode” teknolojisi bulunuyor.

Konsolda yer alan 10.25 inçlik bilgi-eğlence ekranı, Hyundai’nin Bluelink sisteminin son sürümünü kullanıyor. Klima ve diğer kontrol tuşlarının çoğu kaldırılarak bu ekrana yerleştirilmiş. Ortam aydınlatması ve kablosuz şarj gibi özellikler de yeni Tucson’da mevcut. Arka diz mesafesinin arttığı söylenen aracın, hibrit-içten yanmalı fark etmeksizin tüm modellerinde aynı iç hacmi sunduğu açıklandı.

Hibrit ve plug-in hibrit modellerde ayrıca, merkezi hava yastığı ve uzaktan park etme gibi birçok teknolojinin de bulunduğu birkaç yeni güvenlik ve destek özellikleri de bulunuyor.

Yeni Tucson’un motor seçenekleri ve bazı teknik detayları

Motor seçeneklerindeki benzinli üniteler 150 beygir (normal) ve 180 beygirlik (48 V hibrit) seçeneklere sahip. Dizel üniteler ise 115 beygir (normal) ve 134 beygirlik (48 V hibrit) iki çeşide sahip. Tüm motorlar altı ileri manuel veya yedi ileri otomatik şanzımanla alınabilecek. Fakat 150 beygirlik benzinli ve 115 beygirlik dizel motorlar yalnızca altı ileri manuel şanzıman ile alınabiliyor.

Hyundai, Tucson’un sürüş ve yol tutuş yetenekleri üzerinde de oldukça mesai harcadığını söylüyor. Araç dinamiği mühendisi Julio Varnela, Tucson’un sürüşünü daha konforlu ve eğlenceli hale getirmeye odaklanan bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Ayrıca yeni Tucson, Hyundai’nin N Performance modelleri dışında Normal, Eco ve Sport modlarını içeren Elektronik Kontrollü Süspansiyon sistemini kullanan ilk model. Dört tekerlekten çekişli modellerde ise arazi odaklı üç adet mod daha bulunuyor.

Yeni Tucson’un Avrupa pazarında satılacak versiyonları Çekya‘da üretilecek. N-Line versiyonun da geleceği açıklanan aracın fiyat listesi henüz açıklanmadı.

Kaynak: Carscoops