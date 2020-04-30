Epic Games tarafından geliştirilen ve son yıllarda oldukça popüler olan battle royal oyunu Fortnite geçtiğimiz Temmuz ayında Dünya Kupası etkinliklerine başlamıştı. COVID-19 salgını nedeni ile turnuvanın bu yıl gerçekleşemeyeceği açıklandı.

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2020’de Fortnite Dünya Kupası olmayacak!

Fortnite Dünya Kupası da devam eden COVID-19 salgını nedeni ile iptal edilen etkinlikler arasına katıldı. Epic Games bugün rekabetçi Fortnite maçları için nasıl bir yol haritası izleyeceklerini açıkladı. Ne yazık ki bütün etkinlikler internet üzerinden gerçekleşecek. Geliştiriciler yaptıkları açıklamada şunları söyledi: “Bölgeler arası çevrimiçi rekabetin sınırlanması nedeni ile 2020 Fortnite Dünya Kupası olmayacak.”.

Pandeminin etkilerinin ne kadar daha süreceği konusundaki belirsizlik devam etmekte ve yüz yüze turnuvaların ne zaman tekrarlanacağı henüz belirli değil. Ancak geliştiriciler yine de bu konseptten vazgeçmiyorlar. Epic Games yaptıkları açıklamada küresel salgının etkilerinin ne zaman geçeceğini bilmediklerini fakat 2021 yılında Fortnite Dünya Kupasını yeniden düzenleyebilecekleri konusunda umutlu olduklarını ifade etti. İlk Fortnite Dünya Kupası geçen Temmuz ayında New York Ashe Stadyumu’nda gerçekleşmişti. Kupayı kazanan 16 yaşındaki Kyle “Bugha” Giersdorf 3 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olmuştu. Hatta sonrasında Amerika’nın önde gelen televizyon programlarından The Tonight Show’a katılmıştı.

Etkinlik iptal edilse dahi sezon odaklı Fortnite serisi devam etmekte. Bu etkinliklerin yanı sıra özel etkinlikler ve Nakit Kupaları (Cash Cup) tüm hızıyla devam edecek. Epic Games bu sezon Fortnite serisinin canlı yayınlarına geri döneceklerini açıkladı. İlk yarışma 2 Mayıs Cumartesi günü Twitch ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak. Rekabetçi arena dışında değerlendirdiğimizde Fortnite sanal olarak düzenledikleri Travis Scott konseri ve yeni parti royale modu sayesinde oyuncuların ilgisini çekmiş durumda.