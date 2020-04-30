Oyun
2020’de Fortnite Dünya Kupası olmayacak!
Epic Games tarafından geliştirilen ve son yıllarda oldukça popüler olan battle royal oyunu Fortnite geçtiğimiz Temmuz ayında Dünya Kupası etkinliklerine başlamıştı. COVID-19 salgını nedeni ile turnuvanın bu yıl gerçekleşemeyeceği açıklandı.
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2020’de Fortnite Dünya Kupası olmayacak!
Fortnite Dünya Kupası da devam eden COVID-19 salgını nedeni ile iptal edilen etkinlikler arasına katıldı. Epic Games bugün rekabetçi Fortnite maçları için nasıl bir yol haritası izleyeceklerini açıkladı. Ne yazık ki bütün etkinlikler internet üzerinden gerçekleşecek. Geliştiriciler yaptıkları açıklamada şunları söyledi: “Bölgeler arası çevrimiçi rekabetin sınırlanması nedeni ile 2020 Fortnite Dünya Kupası olmayacak.”.
Pandeminin etkilerinin ne kadar daha süreceği konusundaki belirsizlik devam etmekte ve yüz yüze turnuvaların ne zaman tekrarlanacağı henüz belirli değil. Ancak geliştiriciler yine de bu konseptten vazgeçmiyorlar. Epic Games yaptıkları açıklamada küresel salgının etkilerinin ne zaman geçeceğini bilmediklerini fakat 2021 yılında Fortnite Dünya Kupasını yeniden düzenleyebilecekleri konusunda umutlu olduklarını ifade etti. İlk Fortnite Dünya Kupası geçen Temmuz ayında New York Ashe Stadyumu’nda gerçekleşmişti. Kupayı kazanan 16 yaşındaki Kyle “Bugha” Giersdorf 3 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olmuştu. Hatta sonrasında Amerika’nın önde gelen televizyon programlarından The Tonight Show’a katılmıştı.
Etkinlik iptal edilse dahi sezon odaklı Fortnite serisi devam etmekte. Bu etkinliklerin yanı sıra özel etkinlikler ve Nakit Kupaları (Cash Cup) tüm hızıyla devam edecek. Epic Games bu sezon Fortnite serisinin canlı yayınlarına geri döneceklerini açıkladı. İlk yarışma 2 Mayıs Cumartesi günü Twitch ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak. Rekabetçi arena dışında değerlendirdiğimizde Fortnite sanal olarak düzenledikleri Travis Scott konseri ve yeni parti royale modu sayesinde oyuncuların ilgisini çekmiş durumda.
Haber
Epic Games’ten iki adet ücretsiz oyun fırsatı!
Epic Store’un her hafta belli başlı oyunları ücretsiz olarak kullanıcılara sağladığını biliyoruz. Bu haftanın ücretsiz oyunlar köşesinde ise sevilen korku serisi Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands var. Bugünden itibaren 07 Mayıs tarihine kadar kütüphanenize eklediğinizde kalıcı olarak sahip olacağınız oyunları ve gereksinimlerini sizler için listeledik. Listede yer alan oyunlar düşük sistem gereksinimleri ve kendine has oynanış mekanikleriyle kesinlikle önerimizdir.
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Amnesia: The Dark Descent
Uyan… Keşfet… Deneyimle… Hayatta kal…
Amnesia: The Dark Descent adlı yapımda, birinci şahıs kamerasıyla birlikte, Daniel adlı bir karakteri canlandırıyoruz. Bulunduğumuz kabus içerisinde hayatta kalmayı ve çıkış yolu aramayı hedef belirlediğimiz yapım bizlere soluksuz bir korku atmosferi sunuyor. Yapım ayrıca bizi doğrudan tehlikenin kol gezdiği tehlikeli bir dünyaya atıyor. Kendimizi korumak için saklanmak, koşmak ve kıvrak zekamızı kullanmaktan başka şansımız yok.
Son gün:07 Mayıs 18:00
Sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 ve üzeri
İşlemci: 2.0 Ghz
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: Radeon X1000 / GF 6
Sabit Disk: 1 GB kullanılabilir alan
Crashlands
Eğlenceli bir evrende kargo şoförü olduğumuz yapımda, uzaylı bir karakter yüzünden evrendeki en garip gezegene yolumuz düşüyor. Oyun içerisinde bulunan kendine has üretim sistemi ile yeni araçlar, silahlar ve fazlasını elde etmek mümkün. Dikkat çekici görev sistemiyle uzun bir oynanış süresi vadeden yapıma kesinlikle göz atmalısınız.
Son gün:07 Mayıs 18:00
Sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 8/8.1, Windows 10
İşlemci: 2,0 GHz
Bellek: 2,5 GB RAM
Ekran Kartı: 128 MB
DirectX: Sürüm 9.0
Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Oyunları elde etmek için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands için ayrılan bağlantılara giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Unutmadan; Epic Games geçtiğimiz günlerde yeni bir karar alarak ücretsiz oyunları elde etmek için, iki faktörlü doğrulama seçeneğini hesaplar için zorunlu hale getirdi.
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemek için son gün 07 Mayıs.
Oyun
Final Fantasy 7 Remake Part 2 ile ilgili neler biliyoruz
Eğer Final Fantasy 7 Remake versiyonunu oynadıysanız; muhtemelen Part 2 ne zaman gelecek ve ne gibi değişiklikler olacak diye merak ediyorsunuz. Bu yazımızda Remake Part 2 ile ilgili bilinenlere odaklanacağız.
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Final Fantasy 7 Remake serisi, oyunculara parçalar halinde sunulacak
90’ların efsane oyunlarından olan Final Fantasy serisinin Remake versiyonu, Nisan ayında oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Fakat Square Enix şirketi, oyunu bütün halde kullanıcılara sunmaktansa; parçalar halinde sunmaya karar verdi. Tabiki bunda oyunun zahmetli bir geliştirme sürecine sahip olması ve büyük boyutlara sahip olması gibi durumların da payı var. Remake serisinin ilk oyununu tamamlayan kullanıcılar ise, Final Fantasy 7 Remake Part 2 için beklemeye koyuldu. Kasım 2019’da Part 2 için çalışmalara başladığını belirten Square Enix yetkililerinden Tetsuya Nomura, oyunun çıkışı için kesin bir tarih vermemişti; fakat üzülerek belirteyim ki firmanın bu projeyi tamamlaması birkaç yıl kadar sürebilir. Hatta Square Enix, Final Fantasy 7 Remake Part 1’i de duyurduktan 5 yıl sonra piyasaya sürebilmişti. Yeniden 5 yıl gibi bir süre boyunca beklemek zorunda kalmayacağımızdan ümitli olan Tetsuya Nomura, Part 2’nin 5 yıldan çok daha kısa bir sürede oyuncuların beğenisine sunulabileceğini belirtti.
Geçmişte, bütün dünyada; özellikle de Japonya’da büyük ses getirmiş olan Final Fantasy serisi, Remake yapımlarla da eski fanlarının gönlünü fethetmeye devam ediyor. Her zaman, içinde bulunduğu dönemin ilerisinde bir oyun olmayı amaçlayan Final Fantasy serisi, bu hissiyatı Remake versiyonu ile de yakalayabilmeyi başararak; oyuncuların ve serinin eski hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı. Siz Final Fantasy serisi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Siz de bizler gibi 90’lardan kalma bir Final Fantasy hayranlığına mı sahipsiniz; yoksa serinin ilgisini çekmeyi başardığı genç oyuncu kitlesinden misiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Diğer
Epic Games 5 ülkede daha yerel fiyatlandırmaya gidiyor!
Epic Games, oyun dünyasında adından söz ettirmek için çabalarını sürdürüyor. Firma kullanıcılara kolaylık olması açısından 5 ülkede daha yerel fiyatlandırmaya gitme kararı aldı.
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Yerel fiyatlandırma kapsamına 5 ülke daha alındı!
Epic Games, oyun dünyasında yerini korumak için yeni hamleler yapıyor. Steam ile olan rekabeti nedeniyle dikkatleri üstüne toplayan firma, kullanıcı sayısını arttırabilmek için yeni yollar deneme kararı aldı. Bildiğiniz gibi her iki hafta da bir ücretsiz iki adet oyun dağıtan Epic Games, daha önceden sözünü verdiği bir projeyi geliştirmeye devam ediyor. Yerel fiyatlandırma politikası. Özellikle Steam cephesinde duymaya alıştığımız ve kur farkından kaynakları zararları oyuncu lehine minimuma indirmeyi amaçlayan sistem, firma tarafından da kullanılmaya başlandı. Avustralya, Kanada, Danimarka, Norveç ve İsveç ülkelerinde kullanıma geçilen sistem sayesinde, oyuncular kur farkını dert etmeden daha uygun fiyatlarda alışveriş yapabilecekler.
An itibariyle ülkemizde bulunmayan sistemin yakın zamanda Orta Doğu bölgesi için de gelmesi bekleniyor. Özellikle Steam tarafından kullanılan ve ülkemizde de Steam’in sevilmesine neden olan bu özellik umuyoruz ki yakında Epic Games tarafında da kullanılır. Unutmayalım ki yeterli rekabet ortamı sağlanırsa müşterilerin karlı çıkma ihtimali de artar. Bakalım ilerleyen günler de firma, Steam ile olan rekabetinde yeni kullanıcılar kazanacak mı. Özel oyunlar yüzünden eleştiri odağı haline gelen firma, kendini affettirmek için başka ne yollar izleyecek merakla bekliyor olacağız.