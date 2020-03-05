Genel
2020 Toyota GR Yaris, Avrupa’da satılmaya başlanacak!
Toyota, yeni hot-hatch modeli GR Yaris için Avrupa‘da ön siparişleri almaya başladı. Fakat araç, pek de ucuz olmayacak fiyatlarla alıcılarının karşısında olacak.
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İlgili müşteriler bulundukları ülkelerin, Toyota‘ya ait yerel resmi web sitesi üzerinden ön sipariş kaydı yaptırabilecekler. Fiyatlara gelecek olursak, örneğin Almanya‘yı ele alalım. Fiyatlar 33 bin 200 € gibi bir seviyeden başlıyor. Bu da demek oluyor ki Almanya‘da satılan Renault Megane RS‘ten 2 bin € ve yeni BMW 3 serisinden ise yaklaşık 3 bin € kadar daha ucuz. Bu fiyatları göz önünde bulundurursak, 2020 GR Yaris’in ne denli pahalı olduğunu anlaşılıyor.
Ralli DNA’sından ilham alarak geliştirilen 2020 GR Yaris, turboşarjlı 1.6 litrelik 3 silindirli motora sahip. 261 beygir güç ve 360 Nm torku, 6 ileri manuel şanzımanla dört tekerleğine birden aktarıyor. 0-100 km/s hızlanmasını ise 5.5 saniyenin altında tamamlayabilen aracın maksimum hızı ise 230 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılmış.
2020 GR Yaris’in Japonya versiyonu ise biraz daha güçlü. Temelde Avrupa versiyonuyla aynı motoru kullansa da, ufak tefek iyileştirmeler sunuyor. Bu aracın performans değerleri ise 268 beygir güç ve 370 Nm tork şeklinde açıklandı.
Dizi/Film/Kitap
HBO duyurdu, The Last of Us dizisi geliyor
HBO, Sony’nin The Last of Us adlı başarılı oyununun dizisini çekeceğini duyurdu. Chernobyl‘in yapımcısına emanet edilen dizi, HBO’da yayınlanacak.
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PlayStation tarihinin en sevilen oyunlarından birisi olan The Last of Us resmen dizi oluyor. Bugün yapılan duyuruya göre The Last of Us dizisi, Game of Thrones‘un yapımcı kanalı olan HBO’da yayınlanacak.
Son 10 yılın en iyi oyunu seçilen The Last of Us, ilk olarak 2013 yılında PlayStation 3’e çıktı. Bunun ardından PlayStation 4’e de çıkış yapan oyun, özellikle hikayesiyle oyuncuların büyük beğenisini kazanmıştı.
HBO, The Last of Us dizisiyle ilgili bilgileri resmi Twitter hesabından duyurdu. Ancak söz konusu dizinin yayın tarihi şu an için belli değil.
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2019’un popüler mini-dizisi Chernobyl’in yaratıcısı olan Craig Mazin, The Last of Us dizisinin başına getirilmiş durumda. Oyunun yapımcısı Naughty Dog’un başkan yardımcısı ve oyunun yazarı Neil Druckmann’ın Craig Mazin’e eşlik ederek dizinin senaryosunu hazırlayacağı açıklandı.
Sony, geçen yıl ünlü oyun serilerini TV ekranlarına getirecek PlayStation Productions’ı kurmuştu. Burada The Last of Us, God of War, Uncharted gibi oyun serilerini TV ve sinemaya uyarlamayı hedefleyen şirket, bu noktada ilk adımları atmaya başladı. Yakında çekimleri başlayacak olan Uncharted filmi, PlayStation Productions’ın ilk sinema çalışması olacak.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Pro Geekbench’te görüntülendi.
Xiaomi‘nin fiyat performans cihazları olan Redmi Note serisi, yeni telefonlarına kavuşuyor. Edinilen bilgilere göre serinin kuvvetli telefonu olarak adlandırılan Redmi Note 9 Pro, Geekbench üzerinde görüntülendi.
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Bazı teknik özellikler ortaya çıktı
12 Mart tarihinde Hindistan‘da tanıtımı yapılacak cihazlardan biri olan Redmi Note 9 Pro, özellik olarak Redmi Note 9‘un abisi sayılıyor. Keza Geekbench sonuçları ortaya çıkan cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. cihazın 6 GB RAM ve Android 10 ile geleceği testler sayesinde kesinleşti. Buna rağmen 4 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine de cihazın sahip olacağı belirtiliyor. Tek çekirdek performansında 569, çoklu çekirdek performansında da 1755 puan alan cihaz, bizleri Snapdragon 720G ile karşılayacak gibi gözüküyor. Arka panelde dörtlü kamera sistemi ile gelecek cihaz kamera konusunda orta seviye telefonlar arasında ki yarışta iddialı. Cihazın Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro cihazlarında daha önce gördüğümüz kamera modülüne benzer bir görüntü ile karşımıza çıkacağı da gelen bilgiler arasında.
Detaylı teknik özellikleri henüz ortaya çıkmayan cihazın performansı konusunda en verimli yorumlar tanıtımdan sonra yapılabilecek gibi gözüküyor. Redmi‘nin de bazı özellikler ve cihaz performansı hakkında ufak detaylar vermesi heyecanı arttırıyor. Zira önceden verilen detaylarda ilk olarak cihazın oyunlarda etkileyici bir performans ile karşımıza çıkacağı belirtildi. Ayıca şarj konusunda da eşi benzeri görülmemiş şeklinde bir yorum firma tarafından paylaşılmış. Fiyat performans konusunda oldukça başarılı olan Redmi Note ailesinin yeni üyeleri 12 Mart tarihinde görücüye çıkacak.
Genel
No Time To Die filminin vizyon tarihi ertelendi
James Bond sersinin yenisi No Time To Die filminin vizyon tarihi, Koronavirüs tehdidi yüzünden ertelendi.
Hızla yayılmaya devam eden Koronavirüs’ün etkileri sinemada da her geçen gün artıyor. Daniel Craig’in son kez James Bond rolüne büründüğü No Time to Die’ın (Ölmeye Zaman Yok) ertelenmesi için başlatılan imza kampanyası işe yaradı. Böylece 3 Nisan 2020‘de seyirciyle buluşacak filmin vizyon tarihi değiştirildi.
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Söz konusu duyuru, filmin resmi Twitter hesabından yapıldı. Yapılan açıklamada küresel salon pazar payı üzerindeki değerlendirmeler sonrasında filmin Kasım 2020’ye ertelendiği duyuruldu. MGM, Universal; No Time To Die filmin yapımcıları Michael G. Wilson ve Barbara Broccoli’nin filmin vizyon tarihinin ertelenmesinin film için en iyi karar olduğu sonucunda anlaştığı belirtildi.
Koronavirüsü salgını, küresel film endüstrisinde 5 milyar dolarlık bir kayba neden olacağı öngörülüyor. Çin’deki sinemalar haftalardır kapalı durumda bulunuyor ve salgın sebebiyle Güney Kore, İtalya ve Japonya gibi ülkelerde insanlar sinema gibi toplu etkinliklere katılmıyorlar. Mevcut şartlarda herhangi bir değişim olmadığı sürece büyük bütçeli diğer gişe filmlerinin de ertelenme ihtimali çok yüksek.
Vizyona girecek olan No Time To Die filminin kadrosunda birçok yıldız yer alıyor,göze çarpan isimler şöyle: Daniel Craig,Rami Malek,Léa Seydoux,Ralph Fiennes, Ana De Armas, Jeffrey Wright, Billy Magnussen, Ben Whishaw, Naomie Harris, Rory Kinnear, David Dencik ve Lashana Lynch.
Senaryosu Phoebe Waller Bridge, Neal Purvis, Scott Z. Burns ve Robert Wade tarafından yazılan filmin çekimleri önceki filmlerde olduğu gibi yine birçok farklı mekânda çekildi. Basına sızan bilgiye göre İtalya, Norveç ve Jamaika gibi ülkelerde geçen sahneler izleyeceğiz.