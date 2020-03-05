2020 Toyota GR Yaris, Avrupa’da satılmaya başlanacak!

Toyota, yeni hot-hatch modeli GR Yaris için Avrupa‘da ön siparişleri almaya başladı. Fakat araç, pek de ucuz olmayacak fiyatlarla alıcılarının karşısında olacak.

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İlgili müşteriler bulundukları ülkelerin, Toyota‘ya ait yerel resmi web sitesi üzerinden ön sipariş kaydı yaptırabilecekler. Fiyatlara gelecek olursak, örneğin Almanya‘yı ele alalım. Fiyatlar 33 bin 200 € gibi bir seviyeden başlıyor. Bu da demek oluyor ki Almanya‘da satılan Renault Megane RS‘ten 2 bin € ve yeni BMW 3 serisinden ise yaklaşık 3 bin € kadar daha ucuz. Bu fiyatları göz önünde bulundurursak, 2020 GR Yaris’in ne denli pahalı olduğunu anlaşılıyor.

Ralli DNA’sından ilham alarak geliştirilen 2020 GR Yaris, turboşarjlı 1.6 litrelik 3 silindirli motora sahip. 261 beygir güç ve 360 Nm torku, 6 ileri manuel şanzımanla dört tekerleğine birden aktarıyor. 0-100 km/s hızlanmasını ise 5.5 saniyenin altında tamamlayabilen aracın maksimum hızı ise 230 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılmış.

2020 GR Yaris’in Japonya versiyonu ise biraz daha güçlü. Temelde Avrupa versiyonuyla aynı motoru kullansa da, ufak tefek iyileştirmeler sunuyor. Bu aracın performans değerleri ise 268 beygir güç ve 370 Nm tork şeklinde açıklandı.