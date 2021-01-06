Kamera Kıyaslama
2020’NİN EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFONLARI!
2020’nin en iyi kameraya sahip telefonları listemizi uzun bir aradan sonra yeniden DXOMARK videolarından biri olarak sunuyoruz. Huawei, Xiaomi, Samsung ve Apple telefonları arasından derlediğimiz listede DXOMARK’ın hangi konuda hangi telefonu seçtiğine bakıyoruz.
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2020’NİN EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFONLARI
Listede Huawei Mate 40 Pro+, Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Samsung Galaxy S20 Ultra ve iPhone 12 Pro ile iPhone 12 Pro Max modelleri de yer alıyor.
DXOMARK’a göre en iyi kameraya sahip telefonlar;
1- Huawei Mate 40 Pro+ 139
2- Huawei Mate 40 Pro 136
3- Xiaomi Mi 10 Ultra 133
4- Huawei P40 Pro 132
5- Apple iPhone 12 Pro Max 130
6- Apple iPhone 12 Pro 128
7- Xiaomi Mi 10 Pro 128
8- Vivo X50 Pro+ 127*
9- Oppo Find X2 Pro 126
10- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos) 126
2020’nin en iyi kameraya sahip telefonları listemiz DXOMARK’ın buradan ulaşabileceğiniz listesine yönelik hazırlanmıştır.
Kamera Kıyaslama
iPhone 12 Pro Max vs Huawei Mate 40 Pro kamera karşılaştırma
iPhone 12 Pro Max vs Mate 40 Pro kamera karşılaştırması bu yılın en flaş iki telefonunu kıyaslıyoruz. Çeşitli modlarda ve yakınlaştırma özelliklerine de baktığımız bu videoda, hangisinin daha iyi olduğunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın!
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iPhone 12 Pro Max vs Mate 40 Pro kamera karşılaştırma
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iPhone 12 Pro Max kamera özellikleri;
12 MP, f/1.6, 26mm (ana)
12 MP, f/2.2, 65mm (telefoto)
12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultra geniş)
TOF 3D LiDAR tarayıcı (derinlik)
iPhone 12 Pro Max cihazı grafit, gümüş, pasifik mavi ve altın olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor. 128, 256 ve 512 gb depolama seçeneklerini de bize sunan cihazın başlangıç modeli 16999 TL fiyat etiketine sahip. Kutu içerisinde kulaklık ve şarj adaptörü bulunmuyor.
Huawei Mate 40 Pro kamera özellikleri;
50 MP, f/1.9, 23mm (ana)
12 MP, f/3.4, 125mm (periskop)
20 MP, f/1.8, 18mm (ultra geniş)
TOF 3D lazer (derinlik)
Huawei Mate 40 Pro, siyah ve mistik gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. 256 gb depolamayla gelen cihaz 13999 TL fiyat etiketine sahip. Kutu içerisinde kulaklık ve şarj aleti eksiksiz şekilde yerleştirilmiş durumda.
Kamera Kıyaslama
Mi 10T Pro vs. Mi 10T kamera karşılaştırma
Xiaomi Mi 10T Pro ile Xiaomi Mi 10T cihazlarının kamera karşılaştırması ile beraberiz. Ön ve arka kameralarda çeşitli modlarda çektiğimiz fotoğraf ve video farklarını bu videoda görebilirsiniz.
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Mi 10T Pro vs. Mi 10T kamera karşılaştırma
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Xiaomi Mi10T Pro kamera özellikleri;
108 MP, f/1.7, 26mm (geniş), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS (Samsung HMX)
13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm
5 MP, f/2.4, (makro), AF
Xiaomi Mi 10T kamera özellikleri;
64 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF (Sony IMX682)
13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm
5 MP, f/2.4, (makro), AF
Mi 10T, 64 MP değerindeki Sony IMX682 lensini kullanıyor. Diğer lensleri ise 13 MP değerindeki geniş ve 5 MP makro. Ön kamerası da Pro’da olduğu gibi 20 MP değerindeki Samsung S5K3T2. Video tarafında 8K 30 fps çekim yapabiliyor olması da önemli bir artı.
Fotoğraf kanadında da fiyatına göre iyi bir performans sunuyor. Gece çekimleri vs. oldukça başarılı. Ama sanki bir güncelleme ya da GCam söz konusu kamera kalitesini daha fazla arttırır gibi de geliyor. Fakat cihazın kamerasına kötü de diyemeyiz.
Xiaomi Mi 10T Pro ve Xiaomi Mi10T arasında sadece ana kamera leslerinde farklarının olduğunu belirtelim. Birinde Sony üretimi Sony IMX682 sensörü 64 MP değerinde çözünürlük sunarken, Pro modelinde ise Samsung HMX sensörü ile 108 MP değer ve optik imaj sabitleme desteği de sunuyor. bakalım bu iki telefon arasındaki temel farka göre fotoğraf kanadında ne gibi farklılıklar bulunuyor. Hep beraber izleyelim.
Kamera Kıyaslama
Huawei Mate 40 Pro, Mate 30 Pro, P40 Pro ve P40 video karşılaştırma
Huawei Mate 40 Pro modeli satışa çıkması ile ilk dörtlü kıyaslama testimizi yapıyoruz. Sırasıyla Mate 40 Pro, Mate 30 Pro, P40 Pro ve P40 modellerinin dörtlü video karşılaştırmasını yaptık.
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Huawei Mate 40 Pro, Mate 30 Pro, P40 Pro ve P40 video karşılaştırma
Mate 40 Pro özellikle gelişmiş video özellikleriyle dikkat çekiyor. Hem önde hem arkada 4K 60 fps kayıt alabilen telefonun performansını burada görebileceksiniz. Sadece Mate 30 Pro’nun ön kamerada 1080p 30 fps kayıt aldığını hatırlatalım.
Böylece Huawei kanadının Mate ve P serisinin video performanslarını bu videoda göreceksiniz.
Kamera lideri telefon
Mate 40 Pro modeli, 50 MP ana kamerasının yanı sıra 20 MP ultra geniş sine kamera, 12 MP telefoto ve lazer lens kullanan cihaz, fotoğraf ve video konusunda da en iyisi olmayı hedefliyor. 13 MP ön kamerası da 4K 60 fps videoler çekebilme kabiliyetine sahip. Bu videoda ise Mate 40 Pro modelinin Mate 30 Pro, P40 Pro ve P40 modelleriyle 4K 60 fps video kaydında ne gibi avantajları ve geliştirmelerini olduğunu göstermeyi hedefledik.
Aynı zamanda telefon 0,7x geniş açı ile kayda başlasa da bir süre sonra eşitlik olması açısından her cihazı 1x konumuna getirerek test ettik. Ön kamerada ise bir değişiklik yapmadık. Ancak Mate 30 Pro modelinin ön kamerada 4K kayıt yapamadığını hatırlatalım. Ancak diğer telefonlar 4K kalitesinde ön kamera video kaydı yapabiliyor.
Huawei Mate 40 Pro özellikleri
- 9.1 mm incelik
- 212 gram ağırlık
- 6.76 inç 1344 x 2772 OLED, HDR10, 90Hz
- Kirin 9000 5G (5 nm)
- Mali-G78 MP24
- 8 GB RAM
- 256 GB UFS 3.1
- NM (Nano Memory)
- 50 MP, f/1.9 + 12 MP, f/3.4 + 20 MP + Lazer sensör
- [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240/480fps, [email protected], [email protected] video kaydı
- 13 MP, + TOF 3D ön kamera
- [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps ön kamera video kaydı
- Stereo Hoparlör
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.2, Kızılötesi, NFC
- 4400 mAh (66W kablolu 50W kablosuz şarj)
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