2020’NİN EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFONLARI!

Xiaomi Mi 10T Pro ile Xiaomi Mi 10T cihazlarının kamera karşılaştırması ile beraberiz. Ön ve arka kameralarda çeşitli modlarda çektiğimiz fotoğraf ve video farklarını bu videoda görebilirsiniz.

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Xiaomi Mi10T Pro kamera özellikleri;

108 MP, f/1.7, 26mm (geniş), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS (Samsung HMX)

13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm

5 MP, f/2.4, (makro), AF

Xiaomi Mi 10T kamera özellikleri;

64 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF (Sony IMX682)

13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm

5 MP, f/2.4, (makro), AF

Mi 10T, 64 MP değerindeki Sony IMX682 lensini kullanıyor. Diğer lensleri ise 13 MP değerindeki geniş ve 5 MP makro. Ön kamerası da Pro’da olduğu gibi 20 MP değerindeki Samsung S5K3T2. Video tarafında 8K 30 fps çekim yapabiliyor olması da önemli bir artı.

Fotoğraf kanadında da fiyatına göre iyi bir performans sunuyor. Gece çekimleri vs. oldukça başarılı. Ama sanki bir güncelleme ya da GCam söz konusu kamera kalitesini daha fazla arttırır gibi de geliyor. Fakat cihazın kamerasına kötü de diyemeyiz.

Xiaomi Mi 10T Pro ve Xiaomi Mi10T arasında sadece ana kamera leslerinde farklarının olduğunu belirtelim. Birinde Sony üretimi Sony IMX682 sensörü 64 MP değerinde çözünürlük sunarken, Pro modelinde ise Samsung HMX sensörü ile 108 MP değer ve optik imaj sabitleme desteği de sunuyor. bakalım bu iki telefon arasındaki temel farka göre fotoğraf kanadında ne gibi farklılıklar bulunuyor. Hep beraber izleyelim.