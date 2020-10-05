2020 model Philips Performans Serisi TV’ler, satışa sunuldu

2020 yılı Philips Performans Serisi TV’ler kullanıcıların beğenisine sunuldu. Üst düzey görüntü ve ses vadeden yeni Philips TV modelleri, 4K UHD çözünürlük, Ambilight, Android TV, Google Asistan, Dolby Vision ve Dolby Atmos gibi teknolojileri barındırıyor.

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Yeni Philip Performans Serisi TV’ler, ses ve görüntü kalitesiyle öne çıkıyor

Ses tarafında Philips’in Yeni Performans Serisi TV’lerinde bulunan Play-Fi bağlantısıyla, zahmetsiz bir şekilde sesi artırabilmek mümkün. Tek bir soundbar veya ev tipi hoparlör sistemine bağlayarak telefondan kontrol edilebilen Play-Fi sayesinde herhangi bir ekstra kablo kullanmanıza da gerek yok.

Görüntü tarafına gelince ise, dünyanın en iyi görüntü işlemcisi olarak görülen P5* sayesinde net ve titreşimsiz video akışları sağlanmış durumda. Ayrıca film yapımcıları tarafından kullanılan ve piksel bazında kusursuzluk ve 3D ses sunan Dolby Vision ve Dolby Atmos özellikleri de yeni Philips Performans Serisi’nde mevcut. Philips TV’lerde bulunan Netflix tuşu sayesinde de birçok film ve diziye hızlı bir erişim sağlanabiliyor.

Android TV’yle navigasyon, içerik ve oyunların yanı sıra Google Asistan veya Amazon Alexa üzerinden sesli kontrol sağlanıyor. Yer aldığı odayı, ekrandaki harekete bağlı olarak ışıkla dolduran Ambilight özelliği sayesinde, ev ortamınız rengarenk bir ambiyansa sahip oluyor. Televizyon ekranındaki renklerin dışarı taşması ve Ambilight’ın ekranı olduğundan daha da büyük göstermesi sayesinde, seyir zevkiniz artırılmış durumda. Yeni nesil konsolların yakın zamanda çıkacağı dönemde, Philips TV’lerle oyunlar daha keyifli olacak gibi görünüyor.

Yeni Philips Performans Serisi TV’ler ile Netflix’te içerik tüketmek isteyen kullanıcılar için birkaç öneri

Philips Performans Serisi TV’ler ile Netflix’ içerikleri tüketmek isteyen kullanıcılar için önerebileceğimiz birkaç yapımı, sizlerle paylaşıyoruz. Dilerseniz bu film ve dizilere, yeni Philips Performans Serisi TV’ler üzerinden, tek bir tuşla ulaşabilirsiniz.

Şeytanın Avukatı (Devil’s Advocate)

Başrolünde Keanu Reeves’in rol aldığı 1997 yapımı unutulmaz filmde genç bir avukatın hukuk şirketinde işe girmesi ve patronunun tuhaf davranışlarıyla gelişen olaylar anlatılıyor.

Good Morning Veronica (Bom Dia, Verônica)

Suç ve gerilim filmi dizisi Good Morning Veronica, bu ay Netflix’te yayınlanan en etkileyici içeriklerden biri. Raphael Montes ve Ilana Casoy’un aynı isimdeki romanından uyarlanan yapımın hikayesi, bir kadın polis memurunun ihmal edilen iki vakayı soruşturmaya başlamasıyla gelişen olaylara odaklanıyor.

Halloween

Cadılar bayramı konulu Halloween filminde, akıl hastanesinden kaçan ve etrafa ölüm saçan Michael Myers isimli ana karakterin maceraları izleyiciye sunuluyor.

Familiar Wife

Güney Kore yapımı aşk dizilerinden biri olan Familiar Wife dizisinde, tesadüfen zamanda geriye gitme şansı elde eden bir adamın (Ji Sung), geçmişe döndüğünde farklı bir tercih yapması sayesinde yaşadığı aşk ve hayat anlatılıyor.

Mesajınız Var (You’ve Got Mail)

Filmin adı, Amerikan şirketi olan AOL’in kullanıcılarının o yıllarda yeni e-posta aldıkları zaman işittikleri sesten esinlendi. 1998 yapımlı, klasikler arasında yer alan Amerikan romantik komedi filminde Meg Ryan ve Tom Hanks başrollerde.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!