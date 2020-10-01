2020 model Philips The One neler sunuyor? (65PUS8505)

Philips The One 65PUS8505 modelini irdelediğimiz yeni videomuzda, geçtiğimiz yıl güzel bir başarı yakalayan serinin yeni modeline yakından bakıyoruz. Bakalım Philips 65PUS8505 modeli bizlere neler sunuyor?

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Philips The One 65PUS8505 genel bilgiler ve tasarım

Videomuzdaki model 65 inçlik varyasyon. Ancak ülkemizde serinin 50, 58, 70 ve 75 inç boyutlu modelleri de satışta.

Tasarımda ilk bakışta nispeten ince çerçeveler ve TV’nin orta alt bölümünde yer alan metal ayak göze çarpıyor. Modelin 50 ve 55 inçlik varyasyonlarında stand döndürülebiliyor. Ancak daha büyük modellerde bu işlev yer almıyor. Philips‘in imzası haline gelen Ambilight teknolojisi üçlü bir şekilde bu modelde de yer alıyor. Arka tarafta yer alan aydınlatmalar, izlediğiniz görüntüdeki renklerle uyum sağlayan bir ışık yayıyor ve böylece çok daha göz alıcı bir görüntü elde ediliyor.

Ses noktasında bu yıl yenilik olarak Play-Fi desteği öne çıkıyor. Evinizdeki diğer uyumlu ses ürünlerini senkronize etmenizi sağlayan bu özelliği, akıllı telefon uygulaması ile kulaklık gibi ürünler için de faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca 10 x 2 W olmak üzere toplamda 20W‘lık bir ses çıkış gücüne sahip modelde Dolby Atmos teknolojisi de yer alıyor.

Görüntü kalitesi, teknik özellikler ve Android TV

Geçen yıl olduğu gibi yine LED bir panelle karşı karşıyayız. Modelde 4K UHD çözünürlük yer alıyor ve Dolby Vision ile birlikte HDR10+ desteği de televizyonda yer alıyor. Günümüz TV’lerinde en önemli olan konulardan biri de görüntü motoru. Cihazda daha önce de incelediğimiz modellerde gördüğümüz Philips P5 Perfect görüntü motoru yer alıyor.

Geçen yılki TV modellerine benzer olarak modelde Android 9.0 Pie işletim sistemi yer alıyor. Bu sayede Google Play Store’da TV tarafında uyumlu olan pek çok uygulamayı ve oyunu indirerek kullanabiliyoruz. Ayrıca cihazda Alexa desteğiyle birlikte Google Asistan da bulunuyor. Direkt olarak kumanda üzerindeki mikrofonla birlikte Google Asistan’a sorular sorabiliyoruz. Ayrıca televizyonun sesini açma veya kısma ile bir uygulamanın açılması için de sesli komut kullanılabiliyor.