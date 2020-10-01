Video
2020 model Philips The One neler sunuyor? (65PUS8505)
Philips The One 65PUS8505 modelini irdelediğimiz yeni videomuzda, geçtiğimiz yıl güzel bir başarı yakalayan serinin yeni modeline yakından bakıyoruz. Bakalım Philips 65PUS8505 modeli bizlere neler sunuyor?
Philips The One 65PUS8505 genel bilgiler ve tasarım
Videomuzdaki model 65 inçlik varyasyon. Ancak ülkemizde serinin 50, 58, 70 ve 75 inç boyutlu modelleri de satışta.
Tasarımda ilk bakışta nispeten ince çerçeveler ve TV’nin orta alt bölümünde yer alan metal ayak göze çarpıyor. Modelin 50 ve 55 inçlik varyasyonlarında stand döndürülebiliyor. Ancak daha büyük modellerde bu işlev yer almıyor. Philips‘in imzası haline gelen Ambilight teknolojisi üçlü bir şekilde bu modelde de yer alıyor. Arka tarafta yer alan aydınlatmalar, izlediğiniz görüntüdeki renklerle uyum sağlayan bir ışık yayıyor ve böylece çok daha göz alıcı bir görüntü elde ediliyor.
Ses noktasında bu yıl yenilik olarak Play-Fi desteği öne çıkıyor. Evinizdeki diğer uyumlu ses ürünlerini senkronize etmenizi sağlayan bu özelliği, akıllı telefon uygulaması ile kulaklık gibi ürünler için de faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca 10 x 2 W olmak üzere toplamda 20W‘lık bir ses çıkış gücüne sahip modelde Dolby Atmos teknolojisi de yer alıyor.
Görüntü kalitesi, teknik özellikler ve Android TV
Geçen yıl olduğu gibi yine LED bir panelle karşı karşıyayız. Modelde 4K UHD çözünürlük yer alıyor ve Dolby Vision ile birlikte HDR10+ desteği de televizyonda yer alıyor. Günümüz TV’lerinde en önemli olan konulardan biri de görüntü motoru. Cihazda daha önce de incelediğimiz modellerde gördüğümüz Philips P5 Perfect görüntü motoru yer alıyor.
Geçen yılki TV modellerine benzer olarak modelde Android 9.0 Pie işletim sistemi yer alıyor. Bu sayede Google Play Store’da TV tarafında uyumlu olan pek çok uygulamayı ve oyunu indirerek kullanabiliyoruz. Ayrıca cihazda Alexa desteğiyle birlikte Google Asistan da bulunuyor. Direkt olarak kumanda üzerindeki mikrofonla birlikte Google Asistan’a sorular sorabiliyoruz. Ayrıca televizyonun sesini açma veya kısma ile bir uygulamanın açılması için de sesli komut kullanılabiliyor.
Video
TCL televizyonları “Yerli Üretim” ile satışta! (VİDEO)
Dünyanın 2 numaralı televizyon üreticisi olan TCL, nihayet Türkiye pazarına giriş yaptı. İlk aşamada 2 farklı model ve 3 farkı ürün ile giriş yapan marka, 50 ve 55 inç 4K Android TV P8M ailesi ve Quantum Dot teknolojili QLED televizyonu C715 ile Türkiye pazarına merhaba dedi.
Ersin ve Aydoğan da hem özel basın lansmanından öğrendikleri detayları hem de bu televizyonların öne çıkan özelliklerini aktarıyor.
İnceleme
Huawei Watch Fit inceleme – 899 TL’ye neler sunuyor?
Huawei Watch Fit inceleme videomuzda, şirketin en yeni akıllı saatini inceliyoruz. Ürün, aslında akıllı saat ve bileklik formunun tek bir vücutta harmanlanmış hali. Bakalım 899 TL’lik satış fiyatıyla listelenen ürün kullanıcılara neler sunuyor?
Huawei Watch Fit inceleme – Uyumluluk ve tasarım özellikleri
Cihaz, temelde hem Android hem de iOS işletim sisteminde kullanılabiliyor. Ancak burada kullandığınız cihaza göre karşılaşabileceğiniz bazı kısıtlamalar bulunuyor.
Eğer iOS bir cihaz kullanıyorsanız stres takibi, farklı saat arayüzlerine ulaşma, düşük kalp hızı uyarısı özelliğinden faydalanamıyorsunuz. Android tarafında ise cihazda yer alan saat üzerinden telefonun kamerasıyla fotoğraf çekme özelliği sadece EMIU 8.1 ve üzeri modellerde destekleniyor.
Ürünün tasarımına baktığımızda şu an ülkemizde Grafit Siyahı, Nane Yeşili ve Sakura Pembe renk seçeneğiyle satışta. Ancak önümüzdeki günlerde Kavun Portakalı renkli diğer modeli de satışta olacak. Modelin üzerinde bir adet fiziksel tuş ile dikdörtgen yapıda bir dokunmatik ekran tasarımı bulunuyor. Dikdörtgen ekran formu hem bildirimleri görüntüleyebilmek hem de daha “akıllı saat” görünümü isteyen kullanıcılar için güzel bir seçim olmuş.
34 gram ağırlığı ile hem hafif hem de 10.7 mm kalınlığı ile Huawei Watch Fit modelinin oldukça zarif olduğunu söyleyebiliriz. Ekran 1.64 inç boyutlu AMOLED panel kullanıyor ve 280 x 456 piksel çözünürlük sunuyor. Parlaklığı isterseniz 5 kademeli olarak ayarlayabiliyor isterseniz de otomatik modda kullanabiliyorsunuz. Ekran dilerseniz özel bekleme ekranı seçenekleriyle her zaman açık olarak kullanılabiliyor. Ancak bu, pil tüketimini arttırdığından batarya ömrüne olumsuz olarak etki ediyor.
Cihazın yeteneklerini sağlık, spor ve akıllı telefon yetenekleri olarak ayırmak gerek. İlk noktada 24 saat boyunca kalp atışı izleme, spO2 ölçümü, stres ölçümü, detaylı uyku takibi ve regl döngüsü takibi özellikleri öne çıkıyor. Spor konusunda ise 96 farklı egzersiz modu ile otomatik egzersiz tanıma ve fitness kursları karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon yeteneklerinde ise gelen aramayı görüntüleyebiliyor ancak saat üzerinde konuşamıyoruz. Tabii ki WhatsApp, e-mail, SMS ve diğer uygulamalardan gelen bildirimleri de saat üzerinde görüntüleyebilmek mümkün. Ayrıca müzik kontrolü de unutulmamış.
Son olarak Huawei Watch Fit, 10 güne varan bir pil ömrü sunuyor. Bu değer, her zaman açık ekran özelliği ve parlaklık başta olmak üzere kullanıma göre değişiyor. Eğer her zaman açık ekran kapalı olarak kullanır ve parlaklığı da 5. seviye yerine otomatik ve düşükte tutarsanız, 10 günlük süre görülebiliyor.
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi Note 10 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mücahit Gümüş)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi Note 10 Pro akıllı telefonuyla Mücahit Gümüş oldu. Bakalım Mücahit Bey, telefonla ilgili bize neler anlatacak?