Diğer
2020 karne hediyesi MediaMarkt’ta!
2020 karne hediyesi döneminde en teknolojik karne hediyeleri MediaMarkt’ta olacak. Bu içeriğimizde de MediaMarkt’tan satın alabileceğiniz hediyeleri sıralıyoruz.
İlginizi çekebilir; MediaMarkt.com.tr 6. yaşını büyük indirimlerle kutluyor!
2020 yılına girmemizin ardından örğencilerin merakla bekledikleri ara tatil dönemi başlıyor. 17 Ocak – 3 Şubat 2020 tarihleri arasında başlayacak olan sömestr tatilinde 2020 karne hediyesi olarak alınabilecek hediyeleri sıralacağız.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Karne hediyesi ne olabilir?
Karne hediyesi olarak çocuklar ve gençler için MediaMarkt’ta çok çeşitli seçenekler yer alıyor. Bilgisayar, konsol oyunlarından akıllı telefonlara, bisikletten scooterlara çok çeşitli ürünler yer alıyor. Biz de farklı yaş gruplarına göre bazı önerilerimizi listeliyoruz.
HWP 2020 karne hediyesi önerileri
Ferrari Fxk30 Katlanır 2 Tekerli Scooter
Günümüzde özellikle çocukların fazlasıyla ilgisini çeken ürünlerin başında gelen scooter tercihi ideal bir tercih olabilir. Ferrari FXK30 ise katlanabilir yapısıyla kolay taşınabilen ve Ferrari görünümüyle en başta erkek çocukların gönlünü çalabilecek durumda.
PlayStation 4
Ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler için en ideal ödüllerden biri olan PlayStation 4 ile gençleri fazlasıyla sevindirmeniz mümkün. Her ne kadar PS5’in ayak sesleri duyulsa da şimdiye kadar çıkan ve çıkacak oyunları düşündüğümüzde PS4 halen uzun süre kullanılabilecek bir ürün konumunda.
ASUS FX505GD-BQ139T
Asus’un bir diğer alt markası olan TUF Gaming ailesinden sağlam bir oyuncu bilgisayarı olan bu model gençleri sevince boğabilir. 2020 karne hediyesi olarak Intel Core i7-8750H işlemci, GeForce GTX 1050 ekran kartı, 8 GB bellek ve 1 TB + 256 GB depolaması ile oyun ve okul kullanımlarında her türlü ihtiyaca cevap verebilir.
DJI Tello Drone Beyaz
Başlangıç seviyesi için en ideal drone modellerinden biri olan Telllo, günümüzün en popüler cihazlarından olan drone adına fiyat/performans ürünü konumunda. 13 dk uçuş süresi ile hem eğlence hem de çekim ve aynı zamanda drone eğitimi için tercih edilebilir.
Diğer
MediaMarkt.com.tr 6. yaşını büyük indirimlerle kutluyor!
MediaMarkt.com.tr 6. yaşını özel indirimlerle kutluyor! 13-15 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, tüm dizüstü modellerinde %20 indirimin yanı sıra 6 farklı kategoride 6 üründe büyük indirimler sunuluyor. Ayrıca bunlara ek farklı ürünlerde de indirimler görüyoruz.
Tüm dizüstü bilgisayarlarında %20 indirim!
Kampanyanın en dikkat çekici indirimlerinden bir tanesi dizüstü bilgisayarlar tarafında. Zira tüm dizüstü bilgisayar modellerinde %20 indirim uygulanıyor. Örnek vermek gerekirse kampanya ile birlikte Lenovo Ideapad S145 modelini 2699 TL‘ye ASUS TUF GAMING FX505HD modelini 6999 TL‘ye satın alabilmek mümkün. Tabii ki aşağıdaki bağlantıdan kendi ihtiyacınıza göre onlarca farklı dizüstü bilgisayar modeline göz atabilirsiniz.
Dizüstü bilgisayar modellerine buradan ulaşabilirsiniz
6 farklı kategoride 6’şar ürüne büyük indirim
MediaMarkt.com.tr‘nin 6. yaşına özel 6 farklı kategoride 6’şar üründe büyük indirim uygulanıyor. Bu kategoriler Televizyon, Cep Telefonu, Bilgisayar, Ev Aletleri, Foto-Kamera ve Aksesuar.
Öne çıkan indirimlere baktığımızda JBL Go 2 kablosuz hoparlör modeli 229 TL‘ten 199 TL‘ye düşmüş durumda. TV kategorisinde ise 40 inç ekran boyutuyla gelen AXEN AX40DAB0937 modelinin fiyatı 1499 TL‘den 1199 TL‘ye geriledi. Ayrıca LG‘nin Nano Cell TV‘lerinden 49 inç 49SM8000 modeli ise 4599 TL yerine 3899 TL’ye satın alınabiliyor.
Farklı kategorilerdeki büyük indirimleri MediaMarkt.com.tr adresinden görüntüleyebilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
Diğer
MediaMarkt’ta “İndirime Koş Koş” günleri başladı
MediaMarkt, “İndirime koş koş” adını verdiği yeni indirim kampanyasını hayata geçirdi. Hem MediaMarkt mağazalarında hem de MediaMarkt.com.tr adresinde ulaşabileceğiniz kampanyada, birçok farklı üründe indirimler yer alıyor.
“İndirime Koş Koş” günlerinde öne çıkan ürünler
Kampanyada akıllı telefondan dizüstü bilgisayara, küçük ev aletlerinden beyaz eşya kategorisine kadar onlarca üründe indirim görebilmek mümkün. Bu indirimler arasından bizim dikkatimi çeken ürünler ise şöyle:
Samsung Galaxy A50
Kampanya kapsamında fiyatı 2599 TL’den 2399 TL’ye düşen Samsung Galaxy A50 modeli, fiyat performans odaklı bir akıllı telefon almak isteyenler için oldukça mantıklı bir seçenek. Damla çentik tasarımıyla ön tarafın neredeyse tamamen ekranla kaplıolduğu telefonda, ekranın altına gömülmüş bir parmak izi sensörü de yer alıyor. Ayrıca Galaxy A50 modelinde 25 MP‘lik ana kamerayla birlikte 8 MP geniş açı ve 5 MP derinlik sensörü olmak üzere üçlü bir arka kamera sistemi bulunuyor.
Ürünü satın almak için tıklayın
HP Pavilion GZL09EA oyuncu laptopu
HP‘nin GTX 1650 ekran kartı ve Intel Core i5-9300H işlemcisiyle öne çıkan güçlü oyuncu dizüstü bilgisayarı GZL09EA modeli, kampanya kapsamında 6999 TL’den 5799 TL’den düşmüş durumda. Oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar isteyenlere hitap eden bu modelle birlikte, günümüzün popüler tüm oyunlarını rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ayrıca depolama bölümünde hem 1 TB mekanik disk hem de 128 GB’lık SSD bulunduğunu da belirtelim.
Ürünü satın almak için tıklayın
Fakir Cross Electronic süpürge
İndirimde fiyatı 949 TL‘den 699 TL’ye gerileyen Fakir Cross 4A Toz Torbasız Süpürge modeli, tabii ki torba gerektirmeyen yapısı ve güçlü motoruyla öne çıkıyor. Ayrıca A enerji sınıfına dahil olan süpürge, böylece elektrik tüketimi anlamında da kullanıcıları zora sokmuyor.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle oluşturulmuştur.
Diğer
Levent Özdilek Park Xiaomi Mi Store açılıyor!
Xiaomi‘nin ülkemizdeki yeni Mi Store‘u bu hafta sonu Levent Özdilek Park AVM‘de açılıyor! Şirketin ülkemizdeki resmi distribütörlerinden Sanal İletişim tarafından açılacak mağaza, 11 Ocak 2020 tarihinde saat 13:00 itibarıyla kapılarını açacak.
İlk 100 alışverişe Redmi AirDots hediye!
Mağaza açılışına özel, 1000 TL ve üzerinde alışveriş yapan ilk 100 kişi Redmi AirDots kulaklık kazanacak. Ayrıca seçili telefonlarda %15, ekosistem ürünlerinde ise %30’a varan indirimler olacak.
HWP’den Mi Note 10 alana destek
Açılış günü saat 14:00‘a kadar mağazadan Xiaomi Mi Note 10 satın alan ve ekibimizden Yıldıray Gökkaya’yı bularak adına düzenlenmiş faturasını gösteren ilk kişiye 100 dolar destekte bulunacağız.