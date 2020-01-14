2020 karne hediyesi MediaMarkt’ta!

2020 karne hediyesi döneminde en teknolojik karne hediyeleri MediaMarkt’ta olacak. Bu içeriğimizde de MediaMarkt’tan satın alabileceğiniz hediyeleri sıralıyoruz.

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2020 yılına girmemizin ardından örğencilerin merakla bekledikleri ara tatil dönemi başlıyor. 17 Ocak – 3 Şubat 2020 tarihleri arasında başlayacak olan sömestr tatilinde 2020 karne hediyesi olarak alınabilecek hediyeleri sıralacağız.

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.

Karne hediyesi ne olabilir?

Karne hediyesi olarak çocuklar ve gençler için MediaMarkt’ta çok çeşitli seçenekler yer alıyor. Bilgisayar, konsol oyunlarından akıllı telefonlara, bisikletten scooterlara çok çeşitli ürünler yer alıyor. Biz de farklı yaş gruplarına göre bazı önerilerimizi listeliyoruz.

HWP 2020 karne hediyesi önerileri

Günümüzde özellikle çocukların fazlasıyla ilgisini çeken ürünlerin başında gelen scooter tercihi ideal bir tercih olabilir. Ferrari FXK30 ise katlanabilir yapısıyla kolay taşınabilen ve Ferrari görünümüyle en başta erkek çocukların gönlünü çalabilecek durumda.

Ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler için en ideal ödüllerden biri olan PlayStation 4 ile gençleri fazlasıyla sevindirmeniz mümkün. Her ne kadar PS5’in ayak sesleri duyulsa da şimdiye kadar çıkan ve çıkacak oyunları düşündüğümüzde PS4 halen uzun süre kullanılabilecek bir ürün konumunda.

Asus’un bir diğer alt markası olan TUF Gaming ailesinden sağlam bir oyuncu bilgisayarı olan bu model gençleri sevince boğabilir. 2020 karne hediyesi olarak Intel Core i7-8750H işlemci, GeForce GTX 1050 ekran kartı, 8 GB bellek ve 1 TB + 256 GB depolaması ile oyun ve okul kullanımlarında her türlü ihtiyaca cevap verebilir.

Başlangıç seviyesi için en ideal drone modellerinden biri olan Telllo, günümüzün en popüler cihazlarından olan drone adına fiyat/performans ürünü konumunda. 13 dk uçuş süresi ile hem eğlence hem de çekim ve aynı zamanda drone eğitimi için tercih edilebilir.