Apple, 2017’de piyasaya sürdüğü ve dokunmatik klavye eklentisi Touch Bar ile büyük ses getiren 13 ve 15 inç ekranlı MacBook Pro modellerini artık emekliye ayırdı. Apple’ın “Vintage” ürün kategorisine dahil edilen bu modeller, artık destekten mahrum kalacak!

Apple, 2017 Model MacBook Pro’ları Vintage Ürünler Listesine Dahil Etti!

Apple’ın Touch Bar’lı MacBook Pro modelleri, ilk olarak 2016 yılında kullanıcılarla buluşmuştu. Bu modeller, geleneksel klavyelerin yerine üst kısmında dokunmatik bir ekran olan ‘Touch Bar’ ile donatılmıştı. Bu özellik, bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken, diğerleri tarafından pek ilgi görmemişti.

Apple, ürünlerini “Vintage” olarak sınıflandırmak için 5 yıl kuralını kullanıyor. Yani bir ürün, satışa sunulduktan sonra 5 yıl boyunca bu kategoride değerlendirilmiyor. Bu süre sonunda ise Apple, ürünün bir bakıma emekli olarak kabul edilmesine karar veriyor. Bu kural, iPhone 6S örneğinde gördüğümüz gibi her ürün geçerli değil. Yine de genel kural bu şekilde.

Bu kararın ardında, Apple’ın ürünler için yedek parça tedarikinin sürdürülebilirliği yatıyor. Bir ürün ‘vintage’ olarak kabul edildiğinde, Apple’ın resmi servis merkezleri ve satış sonrası hizmetler artık o ürünü desteklemiyor. Yani bu ürünlerin onarımı veya bakımı Apple tarafından resmi olarak sonlandırılmış oluyor.

Touch Bar’lı MacBook Pro modelleri, Touch Bar teknolojisinin tanıtımından 5 yıl sonra 2021 yılında 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerinin piyasaya sürülmesiyle sona erdi. Yeni modeller, fiziksel klavye tuşlarına geri dönüş yaparak kullanıcıların beklentilerine yanıt verdi.

Apple, şimdiyse 2017 model Touch Bar’lı MacBook Pro’ları artık “Vintage” olarak sınıflandırarak bu ürünlerin yaşam döngüsünü sona erdirmiş oldu.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Pro Muhtemel Duvar Kağıtlarıyla Karşımızda! Çok Şık!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu MacBook’lardan birin kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!