Teknoloji dünyası her geçen gün daha da ilerliyor. Bu ilerleme ile birlikte fiyatlar da yükseliyor. Özellikle akıllı telefonlarda döviz ve vergilerin fazlasıyla etkisi görüldüğü için günümüzde akıllı telefon alması oldukça zor. Bu haberimizde sizler için “20.000 TL altı alınabilecek telefonlar” listesi yaptık. Detaylara bakalım.

20.000 TL altı alınabilecek telefon 1: Poco F5

20.000 TL altı alınabilecek telefonlar listemizde bizleri ilk olarak Poco F5 karşılıyor. Poco F5, 2400×1080 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise OLED bir panel kullanılıyor.

Poco F5 kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB/ 12 GB/ 16 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Poco F5 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 64 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.

20.000 TL altı alınabilecek telefon 2: Honor 90

20.000 TL altı alınabilecek telefonlar listemizde bizleri ikinci olarak Honor 90 karşılıyor. Akıllı telefonun dört farklı renk seçeneği bulunuyor:

Gece Yarısı Siyahı

Zümrüt Yeşili

Elmas Gümüş

Honor 90 2664×1200 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklüğünde ve 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Tüm bunların haricinde akıllı telefonun 1600 nite kadar parlaklık sunan ve DCI-P3 renk gamını destekleyen bir ekranı bulunuyor.

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Honor 90 kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 7 Gen 1 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setine 8 GB RAM veya 12 GB RAM ve 256 GB veya 512 GB dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı telefon gücünü 66W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında oldukça iddialı olan Honor 90 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.

20.000 TL altı alınabilecek telefon 3: Samsung Galaxy A54 5G

Galaxy A54 5G, 2340 x 1080 çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6,4 inç büyüklüğünde ve 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Akıllı telefon ekran paneli tarafında ise Super AMOLED bir ekran paneline sahip.

Akıllı telefon kaputun altında Samsung Exynos 1380 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. Samsung Exynos 1380 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy A54 5G üçlü bir arka kamera dizilimine sahip. Bu dizilimdeki bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. 50 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Bütün bunların yanı sıra Galaxy A54 selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 32 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.

20.000 TL altı alınabilecek telefon 4: Realme 11 Pro+

20.000 TL altı alınabilecek telefon listemizin son sırasında Realme 11 Pro+ bulunuyor. Realme 11 Pro+ 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran Full HD+ ekran çözünürlüğünü destekliyor. 120hz ekran yenileme hızına sahip olan Realme 11 Pro’nun ekranı 950 nite kadar parlaklık sunuyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel kullanılmış.

Realme 11 Pro+ kaputun altında MediaTek Dimensity 7050 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB’a kadar RAM eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7050 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteği bulunan 4870 mAh büyüklüğünde bir pilden alıyor.

Kamera tarafında ise Realme 11 Pro+, üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 100 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.