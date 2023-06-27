Ülkemizde 10.000 TL ile 20.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Haziran/Temmuz ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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İçindekiler
10000 – 20000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (HAZİRAN 2023)
- 5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://www.youtube.com/watch?v=NuFnxb8P7Q0&t=0s
- 5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://www.youtube.com/watch?v=beoYkDGpS2c&t=0s
- 7500 – 10000TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://www.youtube.com/watch?v=yBUqlGkzecY&t=0s
Haziran 2023 en iyi 10.000 TL – 20.000 TL arası telefonlar
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Honor 70
- Samsung Galaxy A54 5G
- realme GT 2
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- POCO F4
- Samsung Galaxy S21 FE
- realme 10 Pro+
- POCO X4 GT
- Nothing Phone (1)
- Xiaomi 11T Pro
- TECNO PHANTOM X2
- Samsung Galaxy S22
- realme GT 2 Pro
- POCO F5
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