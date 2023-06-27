Ülkemizde 10.000 TL ile 20.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Haziran/Temmuz ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

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5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://www.youtube.com/watch?v=NuFnxb8P7Q0&t=0s

5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://www.youtube.com/watch?v=beoYkDGpS2c&t=0s

7500 – 10000TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://www.youtube.com/watch?v=yBUqlGkzecY&t=0s

Haziran 2023 en iyi 10.000 TL – 20.000 TL arası telefonlar

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Honor 70

Samsung Galaxy A54 5G

realme GT 2

Redmi Note 11 Pro+ 5G

POCO F4

Samsung Galaxy S21 FE

realme 10 Pro+

POCO X4 GT

Nothing Phone (1)

Xiaomi 11T Pro

TECNO PHANTOM X2

Samsung Galaxy S22

realme GT 2 Pro

POCO F5