Xiaomi ekosistem ürünlerinden olan IMIKI markalı saatlerden en dolu ve buna rağmen 2.000 TL altı fiyatta olan IMIKI SF1 modeli akıllı saat incelemesiyle karşınızdayız.

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Sağlık takibi, bluetooth arama ve bir hafta batarya ömrüne sahip olan IMIKI SF1 modelinin detaylarını Aydoğan aktarıyor.

Not: Bu videoda yer alan IMIKI SF1 modeli akıllı saat inceleme örneği olarak resmi distrübitör Cepport tarafından temin edilmiştir.

imiki SF1 Teknik özellikleri

Renk: Siyah, Gümüş

Boyut: 45,8 x 37 x 10,2 mm

Ağırlık: 39,8 gram

Kayış: Manyetik Kayış

Ekran: 2,01 inç 410 x 502 AMOLED ekran

Parlaklık: 1000 nit parlaklık

Dayalıklılık: IP68

Bağlantı: BLE 5.2 + BT 3.0

İletişim: Mikrofon ve hoparlör

Sağlık Takibi: SpO2, Nabız, Uyku, Stres

Batarya: 280 mAh

Süre: 7 gün kullanım süresi