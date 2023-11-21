Xiaomi ekosistem ürünlerinden olan IMIKI markalı saatlerden en dolu ve buna rağmen 2.000 TL altı fiyatta olan IMIKI SF1 modeli akıllı saat incelemesiyle karşınızdayız.
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2.000 TL ALTI iPHONE UYUMLU AKILLI SAAT! | imiki SF1 İncelemesi
Sağlık takibi, bluetooth arama ve bir hafta batarya ömrüne sahip olan IMIKI SF1 modelinin detaylarını Aydoğan aktarıyor.
Not: Bu videoda yer alan IMIKI SF1 modeli akıllı saat inceleme örneği olarak resmi distrübitör Cepport tarafından temin edilmiştir.
imiki SF1 Teknik özellikleri
Renk: Siyah, Gümüş
Boyut: 45,8 x 37 x 10,2 mm
Ağırlık: 39,8 gram
Kayış: Manyetik Kayış
Ekran: 2,01 inç 410 x 502 AMOLED ekran
Parlaklık: 1000 nit parlaklık
Dayalıklılık: IP68
Bağlantı: BLE 5.2 + BT 3.0
İletişim: Mikrofon ve hoparlör
Sağlık Takibi: SpO2, Nabız, Uyku, Stres
Batarya: 280 mAh
Süre: 7 gün kullanım süresi