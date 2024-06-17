Bugün satın alabileceğiniz Chevrolet Corvette, birinci nesil modele hiç benzemiyor. 1950’lerin başındaki mütevazi başlangıcından bu yana büyük bir gelişim gösteren Corvette, orijinali bir simge olarak kalmaya devam ediyor. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, böylesine bir ikonun toz içinde kalmasına içimiz elvermiyor. Neyse ki, kapsamlı bir yıkama ve detaylandırma, bu spor otomobilin orijinaline yakın ihtişamına kavuşmasına yardımcı oluyor.

İçindekiler Corvette detaylı temizliğe giriyor

Corvette detaylı temizliğe giriyor

Bu Corvette, 30 yıldır toz ve hayvan pislikleriyle kaplıydı. Bu sürenin 20 yılını bir ahırda, 10 yılını ise bir depoda geçirdi. Ancak, unutulmuş birçok aracın aksine, bu araç depolanmadan önce iyi bakılmıştı. İç kısım kirli olmasına rağmen koltuklar muhteşem durumda ve yırtık veya aşınma izleri yok. Dışarıda da büyük bir hasar gözlemlenmiyor.

Her yerde fare dışkısı bulunsa da, uyarı vermiyor. Koltukların altında, motor bölmesinde, motorun üzerinde ve bagajda bolca fare dışkısı vardı. Fareler, araba içinde çeşitli yerlere yuva yaparak çatlaklara enkaz doldurmuştu ve araç, fareden rakuna kadar çeşitli hayvan izleriyle kaplanmıştı.

Koltuklar lekeli olsa da temizlendikten sonra yeni gibi görünüyor. Ek parçalar da kirli gri renginden siyaha dönüyor. Halı, kalın lifleri ve köpük desteği nedeniyle temizlenmesi zor bir işti, ancak parçalar Chevy’ye geri döndüğünde tertemiz görünüyordu.

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Otomobilin kilometre sayacı sadece 18.282 mil gösteriyor ve 1987 tarihli bir çıkartma, aracın o yıl 10.985 mil sürüldüğünü belirtiyor; bu da sahibinin aracı tamamen park etmesinden yaklaşık iki yıl öncesine denk geliyor. Durumu da bunu yansıtıyor. Koltuklar yeni gibi, boya biraz sevgiyle yeniden parlıyor ve kabin, iyice dezenfekte edildikten sonra Cumartesi öğleden sonraları geçirmek için hoş bir yer haline geliyor.