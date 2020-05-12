1907 Fenerbahçe Espor, Kış Mevsimi Şampiyonu oldu

Vodafone FreeZone sponsorluğunda 1907 Fenerbahçe Espor ile Fastpay Wildcats arasında geçen Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali nefesleri kesti. Koronavirüs salgını nedeniyle online oynanan finali kazanan takım 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

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Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan League of Legends, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu süreler kat kat arttı.

Vodafone FreeZone sponsorluğundaki turnuvanın 2020 Kış Mevsimi Finali 11 Mayıs’ta online olarak oynandı. Saat 14:00’de başlayan ve oyuncuların evlerinden bağlandığı final maçı, watch.lolesports.com, nimo.tv, Twitch, YouTube ve Vodafone TV ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

1907 Fenerbahçe Espor’un rakibi Fastpay Wildcats, sezonu dördüncü sırada bitirmesine rağmen playofflarda sergilediği başarılı performans ile adını finale yazdırmayı başardı. Ancak finalde güçlü rakibi karşısında IWC, iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen bu galibiyete yeterli olmadı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı final maçını, Fastpay Wildcats’i 3-0’lık skorla mağlup eden 1907 Fenerbahçe Espor kazandı.

Bu güzel final mücadelesinde en değerli oyuncu (MVP) ödülünü ise yüksek performansıyla dikkat çeken, 1907 Fenerbahçe Espor’un Orta Koridor oyuncusu Ersin ‘Blue’ Gören aldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürdüklerini belirtti. Aksoy ayrıca, “Türkiye’nin en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne 3 yıldır destek veriyoruz. Birinciliği kazanan 1907 Fenerbahçe Espor takımını kutluyoruz. En Değerli Oyuncu ödülüne hak kazanan Ersin ‘Blue’ Gören’i de ayrıca kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz ” dedi.