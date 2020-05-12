e-Spor
1907 Fenerbahçe Espor, Kış Mevsimi Şampiyonu oldu
Vodafone FreeZone sponsorluğunda 1907 Fenerbahçe Espor ile Fastpay Wildcats arasında geçen Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali nefesleri kesti. Koronavirüs salgını nedeniyle online oynanan finali kazanan takım 1907 Fenerbahçe Espor oldu.
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Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan League of Legends, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu süreler kat kat arttı.
Vodafone FreeZone sponsorluğundaki turnuvanın 2020 Kış Mevsimi Finali 11 Mayıs’ta online olarak oynandı. Saat 14:00’de başlayan ve oyuncuların evlerinden bağlandığı final maçı, watch.lolesports.com, nimo.tv, Twitch, YouTube ve Vodafone TV ekranlarından canlı olarak yayınlandı.
1907 Fenerbahçe Espor’un rakibi Fastpay Wildcats, sezonu dördüncü sırada bitirmesine rağmen playofflarda sergilediği başarılı performans ile adını finale yazdırmayı başardı. Ancak finalde güçlü rakibi karşısında IWC, iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen bu galibiyete yeterli olmadı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı final maçını, Fastpay Wildcats’i 3-0’lık skorla mağlup eden 1907 Fenerbahçe Espor kazandı.
Bu güzel final mücadelesinde en değerli oyuncu (MVP) ödülünü ise yüksek performansıyla dikkat çeken, 1907 Fenerbahçe Espor’un Orta Koridor oyuncusu Ersin ‘Blue’ Gören aldı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürdüklerini belirtti. Aksoy ayrıca, “Türkiye’nin en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne 3 yıldır destek veriyoruz. Birinciliği kazanan 1907 Fenerbahçe Espor takımını kutluyoruz. En Değerli Oyuncu ödülüne hak kazanan Ersin ‘Blue’ Gören’i de ayrıca kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz ” dedi.
e-Spor
Twitch’e e-spor dizini geliyor!
Popüler büyük spor dallarının etkinliklerinin ve müsabakalarının birçoğunun iptal edildiği bu günlerde e-spor’un popülaritesi giderek artıyor. Twitch izleyicilerin turnuva ve etkinlikleri daha kolay takip edebilmesi için platformuna yeni bir dizin ekleyecek.
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Twitch platformuna e-spor dizini ekleyerek canlı turnuvaları bulmayı kolaylaştırıyor!
COVID-19 salgını nedeniyle birçok kişinin evlerinde kaldığı şu günlerde Twitch yeni bir özelliğini duyurdu. Dünya genelinde tüm büyük spor etkinlikleri iptal edilmiş veya askıya alınmış durumda. Fakat e-spor maçları hala internet üzerinden devam etmekte ve bu durum e-spor branşlarının popülaritesinde artışa neden oldu. Twitch e-spor müsabakalarını kullanıcılara daha kolay ulaştırmak için önümüzdeki günlerde platforma e-spor dizini ekleyecek. Şimdiye kadar etkinlikleri ve turnuvaları takip etmek göreceli olarak zordu. Sans Francisco merkezli firma yeni güncelleme ile birlikte izleyiciler için bu durumu değiştirmeyi umuyor.
Yeni güncelleme ile birlikte devam etmekte olan e-spor turnuvaları ve etkinliklerinin yanı sıra profesyonel sporcuların yayınları da e-spor dizini altında listelenecek. Görüntüleme geçmişinize bağlı olarak birçok platformda görmeye alışkın olduğumuz öneriler bölümü eklenecek. Böylece ilgi duyduğunuz takımların veya sporcuların yayınlarına takip etmek her zamankinden kolay olacak. Yapılan bu düzenleme ile birlikte platform üzerinde yeni kanalları keşfetmek de oldukça kolaylaşacak gibi görünüyor. Ayrıca bu az bilinen turnuvaların ve sporcuların keşfedilmesi için de büyük bir fırsat.
e-Spor
HyperX Cloud Alpha S Blackout versiyonu satışa çıkıyor!
Kingston, ödüllü Cloud Alpha S serisini Cloud Alpha S Blackout ile daha da genişletiyor. Tamamıyla siyahla çevrelenmiş yeni tasarım algısıyla Alpha S Blackout, surround sesleri kolayca etkinleştirmek ve oyun içi sohbet sırasında mikrofunu kolayca ayarlamak için geliştirilmiş mikser teknolojisiyle dikkat çekiyor.
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Cloud Alpha S, üç seviyeden oluşan mekanik, kaydırmalı bas ayarları ile dinleyicilere daha zengin oyun içi ses deneyimi sunmayı hedefliyor. Oyuncu kulaklığı, oyun içi kaliteli ses için basların orta ve yüksek seviye seslerden ayrılmasına yardımcı olan çift odacıklı teknolojiyi kullanıyor.
“HyperX Cloud Alpha S ailesinin ikinci renk seçeneğini tanıtmaktan heyecan duyuyoruz.” diyen HyperX kulaklık birimi müdürü Nathan Almond, “Orjinal HyperX Cloud ‘un tüm konforuna ve tarzına sahiptir. Özel ayarlı HyperX 7.1 sanal surround kulaklığı ile oyunculara, kurulumlarını özelleştirmek için daha fazla yol sunmaktayız.” dedi.
Cloud Alpha S, birinci sınıf hafıza köpüklü kulak yastıklarını içerisinde bulunduruyor. Ekstra nefes alan deri kılıflara ve dayanıklı alüminyum çerçevesi ile yüksek konfora sahiptir. Çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofon, örgülü kablo, kumaş kaplı yedek kulak yastıkları ve seyahat çantası da kulaklık ile birlikte gelmektedir.
HyperX ’in PC, konsol ve kablosuz kulaklık kullanıcılarına hitap eden Cloud II, Cloud Alpha, Cloud Flight, Cloud Revolver, Cloud MIX ve Cloud Orbit S kulaklıkları bulunuyor. Aynı zamanda düzlemsel sürücülere sahip oldukları için de odyofil kulaklık sınıfına giriyor.
e-Spor
RAZER, CES’de PC ve mobil oyunculuğa dair ürünlerini sergiledi!
RAZER, CES 2020 teknoloji fuarında yeni nesil oyuncu ekipmanlarıyla adeta büyüledi. Firma, yaptıkları açıklamalarda bulut oyunculuğa dair atılımlarını vurguladı.
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Razer , bugün yeni “Kishi” evrensel mobil oyun kontrol cihazlarını, “Sila” 5G Ev Router’ını, “Tomahawk” Masaüstü Oyun Bilgisayarı’nı ve çeşitli oyun yayıncıları ve teknolojik ürün satıcıları ile iş birliği içinde oluşturulan yeni bir Razer eRacing Simulator konseptini duyurdu.
NVIDIA’nın GeForce NOW bulut oyununun önizlemesini de içeren yeni bir bulut oyun deneyim bölgesinin keyfini çıkartabilir.
Yeni modüler, ultra kompakt oyun masaüstünü de içeren Razer’ın endüstri lideri oyun sistemlerini tanıyabilir ve Razer eRacing Simulator’da üç turlu bir yarışmaya katılabilirler.
Yüksek performanslı bulut oyunculuğu için temelleri atıyoruz!
Oyun donanımı, yazılımı ve hizmetlerinde tartışmasız inovasyon lideri olan Razer, oyuncuları bulut ve mobil oyunların geleceğine hazır hale getirmeyi amaçlıyor.
Yüksek performanslı giriş aygıtları ve altyapı çözümleri için ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. iOS ve Android cihazlara evrensel bir bulut oyunculuğu kontrol cihazı olan Kishi ile ilk oyun odaklı 5G yönlendiricisi olan “Razer Sila 5G” Home Router’ını tanıttı.
Kishi evrensel mobil oyun kontrolü, Android ve iOS cihazlarda düşük gecikmeli oyun oynamayı destekliyor. Esas olarak Razer Phone 2 sahiplerini hedefleyerek hazırlanan Junglecat’ın kompakt ergonomik formunu temel alıyor.
Razer’in yeni Kishi bulut uyumlu kontrol cihazı, çoğu akıllı telefonla uyumluluk sağlaması için Gamevice ile ortaklaşa üretildi. “Kishi mobil kontrol cihazı” (Android ve iOS için) 2020’nin başlarında satışa sunulacak.
RAZER Sila ile düşük gecikmeli oyun konforu yaşatacak
Razer’ın Sila 5G Home Router konsepti, oyuncuların Razer tescilli FasTrack motorunu içeren sabit ve mobil oyun sırasında ultra düşük gecikme süresi sunacak şekilde tasarlanmış yüksek hızlı bir ağ cihazıdır.
Dahili şarj edilebilir pil, gittiğiniz her yerde; anında, gecikmesiz turnuvalar için mobil 5G erişim noktası olarak da kullanılabiliyor.
Razer’ın FasTrack motoru, yüksek hızlı oyun veya yayınlar için kullanılan uygulama ve cihazlara bant genişliği önceliği veren akıllı, sürekli uyarlanabilir bir QoS (quality of service- hizmet kalitesi) özelliği olarak belirtildi.
RAZER, kompakt oyun sistemleri yeniden tanımlanıyor!
Intel ile ortak olarak Razer, yeni ultra kompakt “Tomahawk N1” kasasını kullanan ilk gerçek modüler masaüstü oyun sistemi Razer Tomahawk’ı tanıttı.
Intel NUC 9 Extreme Compute Element için mükemmel uyum sağlayan Tomahawk N1, Razer’ın minimalist tasarım dilini benzersiz bir masaüstü oluşturmak için oyun kasasına aktaran gelişmiş modüler düzene sahip.
Şık, kompakt bir kasadır. Tomahawk N1 tam boyutlu bir masaüstünün gereksiz bölümlerini atarak yüksek saat ve kare hızlarına ulaşabilen kasa olma özelliğini taşıyor.
“E-spor alanında ilk sıradayız!”
Razer E-racing Simulator konsepti için, bugüne kadar ki en sürükleyici yarış deneyimini sunmak adına yarış simülasyonlarının önde gelen şirketleri ile bir araya gelerek rekabetçi eRacing dünyasının geleceğine odaklanıyoruz.
Project CARS Pro’yu çalıştıran bu konsept model, Vesaro, Simpit, Fanatec ve Synthesis VR teknolojisi ile 202 derecelik bir projeksiyon sistemi oluşturuyor. Hidrolik yarış platformu, tam manuel kontroller ve vites düğmeli direksiyon ile heyecan verici ve sürükleyici bir eRacing deneyimi sunuyor.
Firmanın Global E-spor Direktörü David Tse, “Rekabetçi eRacing alanı, firmamızın yeni bir inovasyon oluşturdu. Oyunları sevenleri için daha keyifli, sürükleyici ve heyecan verici hale getiren bir sektör yarattı.