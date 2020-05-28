19 saat ekran süresi verdi! Huawei P40 Lite Pil Testi

Pil Testi videolarımız hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Huawei’nin yeni orta düzey akıllı telefonu Huawei P40 Lite konuğumuz. Bakalım pil testlerimizden cihaz nasıl sonuç aldı?

Daha önce pil testi yaptığımız tüm cihazlara ve sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: http://hwp.com.tr/piltesti