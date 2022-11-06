Ülkemizde 15.000 TL ve üzeri fiyatla satılan telefonları listeledik. 2022 Kasım ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

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Telefonların güncel fiyatlarını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için; https://app.hps.im/d7ct/e06gzyza

Telefonların güncel fiyatlarını Trendyol üzerinden kontrol etmek için; https://ty.gl/rrb1b14rfd

5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/ChLVM4Jcsiw

5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/Pys2CLTYOik

7500 – 10000TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/CIN-OQQxU7I

10000 – 15000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR ; https://youtu.be/xGsOaV_WyrI

15.000 TL ve üzeri en iyi telefonlar (Kasım 2022)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Xiaomi 11T

Samsung Galaxy S22

Xiaomi 12T

Samsung Galaxy Z Flip4

Xiaomi 12T Pro

Samsung Galaxy S22+

Huawei P50 Pro

iPhone 13

Xiaomi 12 Pro