Ülkemizde 15.000 TL ve üzeri fiyatla satılan telefonları listeledik. 2022 Kasım ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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İçindekiler
15000 TL ÜZERİ EN İYİ TELEFONLAR (KASIM 2022)
Telefonların güncel fiyatlarını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için; https://app.hps.im/d7ct/e06gzyza
Telefonların güncel fiyatlarını Trendyol üzerinden kontrol etmek için; https://ty.gl/rrb1b14rfd
5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/ChLVM4Jcsiw
5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/Pys2CLTYOik
7500 – 10000TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/CIN-OQQxU7I
10000 – 15000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR ; https://youtu.be/xGsOaV_WyrI
15.000 TL ve üzeri en iyi telefonlar (Kasım 2022)
- Samsung Galaxy Z Flip3 5G
- Xiaomi 11T
- Samsung Galaxy S22
- Xiaomi 12T
- Samsung Galaxy Z Flip4
- Xiaomi 12T Pro
- Samsung Galaxy S22+
- Huawei P50 Pro
- iPhone 13
- Xiaomi 12 Pro