24 Ağustos 2023 tarihinde gittiğimiz Togg Teknoloji Kampüsü Gezisi ve Test Sürüşü etkinliği sonrası Aydoğan en merak edilen sorları sizler için yanıtlıyor. İtalya, Sac Pres, Isı Pompası, Batarya gibi konulara cevap veren Aydoğan’ın görüşlerini de videoda görebilirsiniz.

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Togg Hakkında 15 Soru & Cevap

00:44 Togg Nerede Üretiliyor?

01:20 Sac Pres Bölümü Var Mı?

05:30 Günde Kaç Araç Üretiliyor?

06:25 Togg’un Kaç Çalışanı Var? Kaç Vardiya?

07:45 Togg Bu Sene 28.00 Araç Üretebilecek Mi?

08:24 Kaç Togg Teslim Edildi?

09:39 Ne Zaman Togg Siparişi Verebiliriz?

10:29 Togg’un Servis Noktaları Nerede?

11:38 Togg’un Kaç TruGo Şarj Noktası Var?

12:57 Togg’un Bataryaları Nereden Geliyor?

14:27 LFP Batarya Olacak Mı? 800 V’a Geçilecek Mi?

15:15 Togg’da Neden Isı Pompası Yok?

16:06 Togg’un Hangi Teknolojik Özellikleri Var?

17:50 Apple CarPlay ve Android Auto Olacak Mı?

22:50 Aydoğan Togg’u Beğendi Mi?

Sizler de kendi görüşlerinizi ve merak ettiklerinizi yorumlar bölümünde aktarabilirsiniz. İyi seyirler…