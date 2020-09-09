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15 gün KATLANABİLİR telefon kullanmak (VIDEO)
Birkaç Cuma Raporu öncesinde duyurusunu yaptığımız gibi Ersin, yeni bir teknoloji olmasından dolayı kullanmak istediği Mate XS‘i Huawei‘den istemiş ve bir süreliğine kullanmaya başlamıştı. Bu videoda geçen 15 günlük süreden sonra Huawei Mate XS kullanmak nasıl bir deneyim yaşattı sorusunu cevaplandırdık.
Huawei Mate XS özellikleri ve fiyatı
Cihazın ülkemizdeki satış fiyatı 29.999 TL. Telefonun kutusundan katlanabilir yapıya uygun dizayn edilmiş bir adet kılıfımız, Type-C kablomuz, Type-C girişli kulak içi kulaklığımız ve 65W’lık hızlı şarj adaptörümüz çıkıyor. Özellik tarafında tabii ki ilk bahsetmemiz gereken konu katlanabilir yapı. Katlanmış hali ile Huawei Mate Xs, 6,6 inç ana ekrana ve 6,38 inç ikincil ekrana sahip çift ekranlı akıllı telefon moduna geçiyor. Açıldığında bu sayede, 8 inçlik bir tablet haline geliyor.
Kirin 990 5G SoC, daha iyi verimlilik ve daha az ısınma ile aynı anda güçlü performans verirken 5G bağlantısı sunmasını sağlayan entegre bir 5G modem içeriyor. Böylece 2G, 3G, 4G ve 5G NSA ve SA’yı destekleyen SoC, tam 5G spektrumunu ve 5G + 4G Çift SIM Kart Bekleme modunu destekleyerek dünyanın her yerindeki her şebekede çalışma garantisi veriyor. Fakat, ülkemizde henüz 5G desteği bulunuyor.
Huawei Mate Xs’in kamera tarafında ise, kenar çubuğu boyunca dikey bir diziye yerleştirilen SuperSensing Leica Quad Kamera sistemi, 40MP ana kamera (geniş açılı, f / 1.8), 16MP ultra geniş açılı kamera (f / 2.2), 8MP telefoto kamera (f / 2.4 , OIS) ve 3D Derinlik Algılama Kamerası içeriyor.
Kamera sistemi, sabit çekimleri ve 30X’e kadar hibrit zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme kombinasyonunu destekliyor. Yeni kamera seti, düşük ışıklı ortamlarda fotoğraflar çekmek için 204800’e kadar ISO desteği sunuyor.
Sizin Yorumunuz
iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)
Sizin Yorumunuz serimizin iPhone 12 gelmek üzere iken yeni konuğu iPhone 11 telefonuyla Mahmut Cırık oldu. Bakalım Mahmut, nasıl bir kullanıcı deneyimi paylaşacak?
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iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)
Mahmut daha önce de Sizin Yorumunuz serimize katılarak iPhone 8 Plus deneyimini anlatmıştı. O videoya da https://youtu.be/BZT6c-2Y0V8 adresinden ulaşabilirsiniz.
İnceleme
EN SAĞLAM AKILLI SAAT | Honor Watch GS Pro & Honor Watch ES ön bakış
Honor Watch GS Pro ve Honor Watch ES akıllı saatlerinin ön incelemesi ile karşınızdayız. Honor’un IFA’da daha geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığı akıllı saatler ofiste!
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EN SAĞLAM AKILLI SAAT | Honor Watch GS Pro & Honor Watch ES ön bakış
İlerleyen dönemlerde detaylı incelemesi gelecek olan saatlere ilk bakış atıyoruz. Saatlerden özellikle outdoor sporlar ve dağcılar için özellikle sağlamlığı ve tasarımıyla dikkat çeken GS Pro, en üstün özelliklere sahip Honor akıllı saati konumunda. Honor Watch ES modeli ise özellikle lise-üniversite çağı gençlerinin dikkatini çekecek şık ve eğlenceli bir saat olarak dizayn edilmiş.
Akıllı saatlerin detaylarını ve özelliklerini videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
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General Mobile GM 20 Pro kutu açılışı – 2299 TL’lik telefon!
General Mobile GM 20 Pro kutu açılışı videomuzda, cihazın kutu içeriğine ve kendisine yakından bakıyoruz. Ürün geçtiğimiz günlerde ülkemizde 2299 TL’lik satış fiyatıyla satışa çıktı.
General Mobile GM 20 Pro kutu açılışı
Cihazın kutusundan 10W şarj adaptörü, USB Type-C kablosu, şeffaf kılıf, kulaklık ve garanti belgesi gibi dökümanlar çıkıyor.
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General Mobile GM 20 Pro özellikleri
Telefonun her ne kadar üç rengi olsa da, GM 20’de olduğu gibi yine sadece siyah renkli modeli şu anlık satışta. Yekpare plastik kasa ile gelen telefonda, parmak izi sensörü arka tarafa konumlandırılmış. Cihazda ayrıca 3.5 mm’lik kulaklık girişi, USB Type-C yuvası ve hoparlör ızgarası alt tarafta yer alıyor.
6.30 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük ve IPS LCD panel kullanılmış. Gücünü MediaTek Helio P70 işlemcisinden alan telefonda, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanı UFS 2.1 standartını kullanıyor. Telefonun arkasında 48 MP ana kamera, 8 MP ultrageniş açı ve 2 MP derinlik olmak üzere üçlü bir arka kamera sistemi yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.
Son olarak pile baktığımızda 4050 mAh batarya ve 10W’lık şarjk desteği bulunuyor.