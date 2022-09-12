Intel, yeni 13. nesil CPU’larından en az birinin varsayılan olarak 6 GHz hızında çalışabileceğini duyurdu. Bilgileri, İsrail’deki Intel Teknoloji Turu 2022 sırasında açıklandı. Şirkete göre, bileşen hala yeni bir performans rekoru olan hız 8 GHz’e kadar ulaşabilcek.

Ancak Intel, zaten 6 GHz’de çalışan kutudan çıkacak çiple ilgili pek fazla detay açıklamadı. Bu nedenle, yeni Raptor Lake hattının hangi modelinin böyle bir performansla sunulacağına dair örneğin özel bir sürüm mü yoksa “KS” mi olduğu hakkında henüz bir bilgi yok.

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Intel’in yeni nesil işlemcilerinin, tek iş parçacıklı performansta yüzde 15 ve çok iş parçacıklı performansta yüzde 41’e varan bir iyileşme içermesi bekleniyor.

Ancak bu yeni neslin henüz şirket tarafından resmi olarak tanıtılmadığını ancak model ve fiyatların detaylarının Eylül ayında ortaya çıkması bekleniyor.

Tom’s Hardware’in haberine göre, Intel’in duyurusu, AMD’nin varsayılan olarak 5,7 GHz’e ulaşabilen Ryzen 7000 işlemci serisini tanıtmasından kısa bir süre sonra geldi.

Kaynak: Tom’s Hardware