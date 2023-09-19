Apple’ın son iPhone modeli iPhone 15 Pro, etkileyici video yetenekleri sunuyor. Ancak, ProRes video kaydı özelliğinde, depolama kapasitesinin önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Öyle ki, eğer 128GB depolama kapasitesine sahip Pro modeli alırsanız, önemli bir kısıtlama ile karşı karşıya kalacaksınız!

128GB iPhone 15 Pro Modelinin Suçu Ne?

Apple’ın belirttiğine göre, 4K ProRes video kaydı sadece iPhone 15 Pro’nun 256 GB ve üzeri depolama kapasitesine sahip modellerinde sunuluyor. Daha önceki 128 GB modellerinde de bu özellik kullanılamıyordu. 128 GB depolama kapasiteli modelde saniyede 30 kare hızında 1080p çözünürlükte ProRes kayıt yapılabilirken, 256 GB ve üzeri modellerde saniyede 60 kare hızında 4K çözünürlükte kayıt yapmak mümkün olacak.

Bu sınırlama, Apple’ın iPhone 15 Pro’nun teknik özellikler sayfasında yer almıyor, ancak Apple Store uygulamasında farklı iPhone modellerini karşılaştırırken bu kısıtlama görülüyor. Olur da telefonunuzu harici bir depolama aracına bağlamayı seçerseniz, bu özellik cihaz bağlı olduğu sürece kullanılabilecek.

Daha önceki iPhone modelleri olan iPhone 13 Pro ve iPhone 14 Pro modellerinde 128 GB depolama kapasitesine sahip cihazlar, harici depolama alanına bağlı olsa bile 4K ProRes video kaydı yapamıyordu. Bu yüzden en azından iPhone 15 Pro kullanıcıları, bu özelliği kullanma şansına sahip.

ProRes video dosyaları oldukça büyük dosyalar olabilir. Apple, bir dakikalık 10 bit ProRes videonun 1080p’de yaklaşık 1,7 GB, 4K’da ise 6 GB boyutunda olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, 128 GB depolama kapasitesine sahip bir cihazda yüksek kaliteli 4K ProRes video kaydı yapmak depolama alanını hızla doldurabilir. Bu kısıtlama, iPhone 15 Pro Max için geçerli değil, çünkü bu model zaten 256 GB depolama kapasitesiyle başlıyor.

ProRes, yüksek kaliteli videoların daha küçük dosya boyutlarına sıkıştırılmasını sağlayabilen bir codec ailesi ve Apple, bu özelliğin reklamlar, uzun metrajlı filmler ve yayınlar gibi yüksek kaliteli videolar için tasarlandığını belirtiyor. Ancak, ProRes video kaydının standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde henüz desteklenmediğini unutmamakta fayda var. Bu özellik şimdilik Pro modellere özgü.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın bu kısıtlamalarını doğru buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!