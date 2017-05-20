Muhtemel Core i9 İşlemci Ailesi Hakkındaki Detaylar!

Daha önceki haberlerimizde Intel’in, yeni bir işlemci ailesi üzerinde çalıştığını duyurmuştuk. Advanced Micro Devices, Ryzen serisi ile Intel’den küçük parçalar koparmayı başarıyor. Zira Ryzen, gerek fiyat gerekse performans açısından son derece başarılı bir işlemci ailesi. Piyasanın en büyüğü, artık karşı hamle yapmaya hazır.

Söz konusu işlemci ailesinin LGA-2066 yapısına sahip olması bekleniyor. 12 çekirdekli mimarisi ve 140 watt enerji tüketimi ile Core i9’un dünyanın en güçlü işlemcisi unvanını kazanması kesin gibi gözüküyor.

Sızan görsele göre Core i9 ailesi dört farklı modelden meydana gelecek: Core i9-7920X, Core i9-7900X, Core i9-7820X ve Core i9-7800X. Ailenin en mütevazi üyesi Core i9-7800X bile 6 çekirdek ile güçlendirilecek ve temel hızı 3.5 GHz olarak şekillenecek. En güçlü üyeler Core i9-7920X ve Core i9-7900X ise 10 ile 12 çekirdek seçenekleri sunacak. Desteklenen PCIe geçitlerinin sayıları ise daha önce belirttiğimiz gibi 28 ile 44 arasında değişecek.

Ailenin dört üyesinden üçünün Haziran ayında satışa sunulması bekleniyor. Ailenin en haşmetli üyesi Core i9-7920X’in piyasaya sürülmesi ise muhtemelen Ağustos ayını bulacak.

Core i9 ailesinin her üyesinin teknik özelliklerini ayrı ayrı değerlendirelim:

Core i9-7920X

12 çekirdek, 24 thread

16.5MB L3 önbellek

44 PCIe Geçidi

Çekirdek hızı henüz belli değil

Core i9-7900X

13.75MB L3 önbellek

44 PCIe Geçidi

3.3Ghz temel çekirdek hızı

Turbo 2.0 ile 4.3 GHz çekirdek hızı

Turbo 3.0 ile 4.5 GHz çekirdek hızı

Core i9-7820X

11MB L3 önbellek

28 PCIe Geçidi

3.6Ghz temel çekirdek hızı

Turbo 2.0 ile 4.3 GHz çekirdek hızı

Turbo 3.0 ile 4.5 GHz çekirdek hızı

Core i9-7800X

8.25MB L3 önbellek

28 PCIe Geçidi

3.5Ghz temel çekirdek hızı

Turbo 2.0 ile 4.0 GHz çekirdek hızı

Bu sırada belirtmekte fayda görüyoruz. Intel, iki yeni Core i7 işlemci üstünde çalışıyor: Core i7-7740K ve Core i7-7640K. Şimdi de bu ikili hakkındaki olası teknik detaylara göz atalım:

Core i7-7740K

4 çekirdek/8 thread

8MB L3

16 PCIe Geçidi

4.3Ghz çekirdek hızı

Turbo 2.0 ile 4.5 GHz çekirdek hızı

Core i7-7640K

4 çekirdek/8 thread

6MB L3

16 PCIe Geçidi

4.0Ghz temel çekirdek hızı

Turbo 2.0 ile 4.2 GHz çekirdek hızı