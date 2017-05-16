Intel, 12 Çekirdekli Core i9 Serisi Çıkarmayı Planlıyor Olabilir

Intel heyecan verici bir şey açıklamayalı çok uzun zaman olmuştu ancak işlemci devi piyasaya heyecan getirmeye hazırlanıyor olabilir.

Şu anda piyasada Intel’in Kaby Lake serisi Core i7 işlemcileri en iyi işlemciler olarak yer alıyor. Ancak Anandtech forumlarında paylaşılan görsellere göre işlemci devi işlemciler 12 çekirdekli Core i9 serisini Core ailesine ekleyecek.

Forum üyesinin paylaştığı bir slayt görselinde yeni i9 işlemciler de yer alıyor. Büyük bir ihtimalle sunuma katılan biri tarafından çekilen Almanca sunumda yeni çıkacak olan işlemciler yer alıyor. Bu görsele göre yeni işlemciler LGA-2066 mimarisi ile üretilecek ve masaüstü bilgisayarlar için son derece performanslı olacak. 12 çekirdekli modelin güç tüketimi 140W ve piyasadaki en performanslı işlemci olmaya aday.

Görsele göre Core i9-7800X’ten Core i9-7920X’e kadar 3 farklı çip olacak. Bu çipler minimum 6 maksimum 12 çekirdekli olacak. Hızları ise 3.5GHz ile 4.0GHz arasında değişecek. İşlemciler 28 ve 44 PCIe yolu olacak.