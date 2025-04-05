BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında, 11 Nisan 2025 tarihinde teknoloji meraklılarını bekleyen birbirinden ilgi çekici fırsatlar yer alıyor. Bu kez BİM teknoloji ürünleri kataloğunda dikkat çekici ürünler sunuyor. İşte BİM 11 Nisan 2025 teknoloji ürünleri sayfası!

İşte 11 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM teknoloji ürünleri neler?

11 Nisan BİM aktüel kataloğu, Tecno Spark Go 1 akıllı telefon modeli ile dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında yer alan RKS La Rose katlanabilir elektrikli bisiklet oldukça cazip bir seçenek. BİM 11 Nisan Aktüel ürünler kataloğunu buradan inceleyebilirsiniz.

TECNO Spark Go 11 4GB / 128GB

Android 14 Go Edition

128 GB Dahili Hafıza

4 GB RAM

6.56″ HD+ Ekran

13 MP + AI Kamera

8 MP Ön Kamera

5000 mAh Batarya

Yüz Tanıma

Parmak İzi Okuyucu

TECNO Türkiye Garantili

Fiyat: 6.495 TL

RK5 La Rose Katlanabilir E-Bike

250 Watt motor

36V 10.4Ah batarya

Katlanabilir gövde

Azami hız: 25 km/s

Azami menzil: 45 km

7 vites / Shimano

Ağırlık: 21.5 kg

Fiyat: 39.990 TL

Polosmart Powerbank 10.000 mAh PBS123

LED Göstergeli

1x USB-A 18W, 1x USB-C 20W

QC 3.0 & PD Hızlı Şarj

Type-C & Micro USB giriş

Fiyat: 349 TL

ALTUS 43″ Full HD Uydu Alıcılı LED TV (AL43-6023)

109 cm ekran boyutu

Full HD çözünürlük

2x HDMI, 1x USB

2 yıl garantili

Fiyat: 7.995 TL

ALTUS 32″ HD Uydu Alıcılı LED TV (AL32-6023)

82 cm ekran boyutu

HD çözünürlük

2x HDMI, 1x USB

2 yıl garantili

Fiyat: 5.595 TL

PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi CB-107C

1.5 L su tankı

110°C buhar sıcaklığı

Ayarlanabilir buhar yoğunluğu

40-45 saniyede buhar hazır

Paslanmaz çelik kazan

5 metre kablo

Fiyat: 4.290 TL

Blaupunkt Robot Süpürge S10 PRO

Lidar (Haritalama)

5000 Pa emiş gücü

600 ml toz haznesi

400 ml su tankı

Akıllı planlama

Yıkanabilir HEPA filtre

Temizlik alanı: 250 m²

Fiyat: 11.990 TL

BİM 11 Nisan kataloğu teknoloji severler için büyük bir fırsat sunuyor. Akıllı telefonlardan robot süpürgelere kadar pek çok farklı ürün bu katalogda yer alacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 11 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasından hanginiz favoriniz? Listede sevdiğiniz bir ürün var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!