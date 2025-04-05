BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında, 11 Nisan 2025 tarihinde teknoloji meraklılarını bekleyen birbirinden ilgi çekici fırsatlar yer alıyor. Bu kez BİM teknoloji ürünleri kataloğunda dikkat çekici ürünler sunuyor. İşte BİM 11 Nisan 2025 teknoloji ürünleri sayfası!
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İşte 11 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM teknoloji ürünleri neler?
11 Nisan BİM aktüel kataloğu, Tecno Spark Go 1 akıllı telefon modeli ile dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında yer alan RKS La Rose katlanabilir elektrikli bisiklet oldukça cazip bir seçenek. BİM 11 Nisan Aktüel ürünler kataloğunu buradan inceleyebilirsiniz.
TECNO Spark Go 11 4GB / 128GB
- Android 14 Go Edition
- 128 GB Dahili Hafıza
- 4 GB RAM
- 6.56″ HD+ Ekran
- 13 MP + AI Kamera
- 8 MP Ön Kamera
- 5000 mAh Batarya
- Yüz Tanıma
- Parmak İzi Okuyucu
- TECNO Türkiye Garantili
- Fiyat: 6.495 TL
RK5 La Rose Katlanabilir E-Bike
- 250 Watt motor
- 36V 10.4Ah batarya
- Katlanabilir gövde
- Azami hız: 25 km/s
- Azami menzil: 45 km
- 7 vites / Shimano
- Ağırlık: 21.5 kg
- Fiyat: 39.990 TL
Polosmart Powerbank 10.000 mAh PBS123
- LED Göstergeli
- 1x USB-A 18W, 1x USB-C 20W
- QC 3.0 & PD Hızlı Şarj
- Type-C & Micro USB giriş
- Fiyat: 349 TL
ALTUS 43″ Full HD Uydu Alıcılı LED TV (AL43-6023)
- 109 cm ekran boyutu
- Full HD çözünürlük
- 2x HDMI, 1x USB
- 2 yıl garantili
- Fiyat: 7.995 TL
ALTUS 32″ HD Uydu Alıcılı LED TV (AL32-6023)
- 82 cm ekran boyutu
- HD çözünürlük
- 2x HDMI, 1x USB
- 2 yıl garantili
- Fiyat: 5.595 TL
PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi CB-107C
- 1.5 L su tankı
- 110°C buhar sıcaklığı
- Ayarlanabilir buhar yoğunluğu
- 40-45 saniyede buhar hazır
- Paslanmaz çelik kazan
- 5 metre kablo
- Fiyat: 4.290 TL
Blaupunkt Robot Süpürge S10 PRO
- Lidar (Haritalama)
- 5000 Pa emiş gücü
- 600 ml toz haznesi
- 400 ml su tankı
- Akıllı planlama
- Yıkanabilir HEPA filtre
- Temizlik alanı: 250 m²
- Fiyat: 11.990 TL
BİM 11 Nisan kataloğu teknoloji severler için büyük bir fırsat sunuyor. Akıllı telefonlardan robot süpürgelere kadar pek çok farklı ürün bu katalogda yer alacak.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 11 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasından hanginiz favoriniz? Listede sevdiğiniz bir ürün var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!