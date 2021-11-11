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Akıllı Telefonlar

11.11 Fırsatları HUAWEI Online Mağaza’da Başlıyor

HUAWEI

HUAWEI, Online Mağaza’da 11 Kasım tarihinde indirim fırsatları ve kampanyalar sunuyor. En sevilen HUAWEI ürünlerinin sürpriz kampanyalar ile yer alacağı 11.11 Online Alışveriş Şenliği kapsamında, bülten aboneliği gerçekleştiren kullanıcılar 600 TL ve üzerinde gerçekleştirecekleri alışverişlerde 50 TL değerinde indirim kuponu kazanıyorlar.

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Ayrıca tüketicilerin 11 Kasım tarihinde gerçekleştirecekleri 11.111 TL’lik alışverişlerde fazladan yüzde 11 oranında da indirim uygulanıyor. Kampanya dahilinde akıllı saat veya ses ürünleri kategorisinden iki veya daha fazla ürün birden alındığında ise toplam harcama üzerine anında yüzde 10 indirim kazanılıyor. 11.11 Alışveriş Şenliği kapsamında Huawei Online Mağaza’dan satın alınacak MateBook D16 ve MateBook 14s i5 ürünlerinde sepette 500 TL indirim uygulanıyor. MateBook D16 ile birlikte bluetooth Mouse hediye edilirken, MateBook 14s i5 ile birlikte Huawei AX3 Dual Core router, CD sırt çantası ve mini hoparlör hediye ediliyor. MateBook D16’nın satış fiyatı alışveriş şenliği süresince 8.499 TL olarak belirlenirken, MateBook 14s i5’in fiyatı ise 13.999 TL.

HUAWEI

Huawei’nin en gelişmiş tableti MatePad 11’in 4.699 TL’lik satış fiyatının yanında 6 aylık ekran garantisi hediye edilirken, tableti tamamlayan yan ürünlerden Huawei M-Pencil, manyetik klavye ve Huawei kılıf da kullanıcıların oluyor. Daha birçok HUAWEI ürününün indirim ve fırsatlarla tüketicilere sunulacağı Online Alışveriş şenliği kapsamındaki diğer ürünleri de incelemek için buradaki bağlantıya bakabilirsiniz.

Ek olarak da aşağıdaki listeden de kampanya dahilindeki ürünlere göz atabilirsiniz.

 

Ürün Kampanya   Promosyon Ürünü Kampanya   Tarihi
P Smart 2021 AM61 Kulaklık ve CM510 Mini   Hoparlör hediyesi ile 25 Ekim – 30 Kasım
P Smart 2021 AM61 Kulaklık, CM510 Mini   Hoparlör ve FreeBuds 3 hediyesi ile 4098 TL 25 Ekim – 30 Kasım
P40 Lite AM61 Kulaklık ve CM510 Mini   Hoparlör hediyesi ile 25 Ekim – 30 Kasım
P40 Lite AM61 Kulaklık, CM510 Mini   Hoparlör ve FreeBuds 3 hediyesi ile 4498 TL 25 Ekim – 30 Kasım
Nova 8i 50 TL ön ödeme yap, 150 TL ek   indirim kazan 1 Kasım – 8 Kasım
Nova 8i FreeBuds 3 hediyesi ile 1 Kasım – 8 Kasım
Nova 8i Kılıf hediyesi ile 9 Kasım – 30 Kasım
Nova 9 100 TL ön ödeme yap, 350 TL ek   indirim kazan 8 Kasım – 22 Kasım
Nova 9 FreeBuds Pro hediyesi ile 8 Kasım – 22 Kasım
Matebook 13 R7 AF30 Bluetooth Mouse ve Klasik   Sırt Çantası hediyesi ile 25 Ekim – 30 Kasım
Matebook 13 R7 AF30 Bluetooth Mouse, Klasik   Sırt Çantası ve FreeBuds 3 hediyesi ile 7.998 TL 25 Ekim – 30 Kasım
MateBook 14 R7 AF30 Bluetooth Mouse ve Klasik   Sırt Çantası hediyesi ile 25 Ekim – 30 Kasım
MateBook 14 R7 AF30 Bluetooth Mouse, Klasik   Sırt Çantası ve FreeBuds 3 hediyesi ile 10.698 TL 25 Ekim – 30 Kasım
MateBook D16 R5   8+512 AF30 Bluetooth Mouse ve Klasik   Sırt Çantası hediyesi ile 25 Ekim – 30 Kasım
MateBook D16 R5   8+512 AF30 Bluetooth Mouse, Klasik   Sırt Çantası ve FreeBuds 3 hediyesi ile 9.198 TL 25 Ekim – 30 Kasım
MateBook D15 i3   8+256 Freebuds 3 hediyesi ile 6.698   TL 25 Ekim – 30 Kasım
MateBook 14S 50 TL ön ödeme yap, 350 TL ek   indirim kazan 1 Kasım – 8 Kasım
MateBook 14S Klasik Sırt Çantası, AX3 Dual   Core Router ve Mini Hoparlör hediyesi ile, ek olarak 12 ay uzatılmış garanti 1 Kasım – 8 Kasım
MateView 28” AX3 Quad Core hediyesi ile 25 Ekim – 30 Kasım
MateStation S AF30 Bluetooth Mouse hediyesi   ile 25 Ekim – 30 Kasım
MateView GT 50 TL ön ödeme yap, 250 TL ek   indirim kazan 25 Ekim – 31 Ekim
MateView GT AX3 Quad Core Router hediyesi   ile 25 Ekim – 30 Kasım
MatePad 11 MatePad 11 Kalem, MatePad 11   Klavye ve MatePad 11 Kılıf hediyesi ile 4.699 TL 25 Ekim – 30 Kasım
MatePad 11 MatePad 11 Kalem, MatePad 11   Klavye, MatePad 11 Kılıf ve FreeBuds 3 hediyesi ile 5.398 TL 25 Ekim – 30 Kasım
Matepad T 10S   32/64GB Matepad Kılıf hediyesi ile 25 Ekim – 30 Kasım
Matepad T 10   32GB Matepad Kılıf hediyesi ile 25 Ekim – 30 Kasım
Watch 3 / Watch   3 Pro Freebuds 3 (Sadece kırmızı renk   için geçerli) hediyesi ile 25 Ekim – 30 Kasım
Watch GT 2 Pro AM61 Kulaklık hediyesi ile 25 Ekim – 30 Kasım
Watch GT 2 Pro AM61 Kulaklık ve FreeBuds 3   hediyesi ile 3198 TL 25 Ekim – 30 Kasım
Watch GT 2 AM61 kulaklık hediyesi ile 25 Ekim – 30 Kasım
Watch GT 2 AM61 kulaklık hediyesi ve   Freebuds 3 hediyesi ile 2348 TL 25 Ekim – 30 Kasım
Watch Fit   Elegant AM61 Kulaklık hediyesi ile 25 Ekim – 30 Kasım
Watch Fit   Elegant AM61 Kulaklık ve Freebuds 3   hediyesi ile 1798 TL 25 Ekim – 30 Kasım
Watch Fit Mini 50 TL ön ödeme yap, 100 TL ek   indirim kazan 9 Kasım – 22 Kasım
Band 6 Freebuds 3 ile birlikte 1248 TL 25 Ekim – 30 Kasım
FreeBuds   Lipstick 100 TL ön ödeme yap, 200 TL ek   indirim kazan 8 Kasım – 22 Kasım
FreeBuds 4 Band 4 hediyesi ile 31 Ekim – 30 Kasım
FreeBuds 4i Selfie Stick hediyesi ile 25 Ekim – 30 Kasım
500 TL ek sepet   indirimi 8000 TL ve üzeri 1 adet ürün   alışverişinizde ek 500 TL sepet indirimi sahibi olun (Sadece Monitör,   MateBook Serisi ve Tablet ürünlerinde geçerlidir.) 25 Ekim – 30 Kasım
1000 TL ek   sepet indirimi 8000 TL ve üzeri 2 veya daha fazla adetli   ürün alışverişinizde ek 1000 TL sepet indirimi sahibi olun (Sadece Monitör, MateBook   Serisi ve Tablet ürünlerinde geçerlidir.) 25 Ekim – 30 Kasım
10% ek indirim Giyilebilir ürünler (Watch GT 2 Pro, Watch   GT 2, Watch Fit Elegant, Band 6) ve FreeBuds (FreeBuds 4, FreeBuds 4i, FreeBuds   Pro) modellerinden  iki veya daha fazla   ürünü satın alın, anında 10% ek sepet indiriminin sahibi olun (Kampanya   detayları aşağıda belirtilmiştir) 25 Ekim – 30 Ka

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Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

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Eren İmdat

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