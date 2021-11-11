Akıllı Telefonlar
11.11 Fırsatları HUAWEI Online Mağaza’da Başlıyor
HUAWEI, Online Mağaza’da 11 Kasım tarihinde indirim fırsatları ve kampanyalar sunuyor. En sevilen HUAWEI ürünlerinin sürpriz kampanyalar ile yer alacağı 11.11 Online Alışveriş Şenliği kapsamında, bülten aboneliği gerçekleştiren kullanıcılar 600 TL ve üzerinde gerçekleştirecekleri alışverişlerde 50 TL değerinde indirim kuponu kazanıyorlar.
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Ayrıca tüketicilerin 11 Kasım tarihinde gerçekleştirecekleri 11.111 TL’lik alışverişlerde fazladan yüzde 11 oranında da indirim uygulanıyor. Kampanya dahilinde akıllı saat veya ses ürünleri kategorisinden iki veya daha fazla ürün birden alındığında ise toplam harcama üzerine anında yüzde 10 indirim kazanılıyor. 11.11 Alışveriş Şenliği kapsamında Huawei Online Mağaza’dan satın alınacak MateBook D16 ve MateBook 14s i5 ürünlerinde sepette 500 TL indirim uygulanıyor. MateBook D16 ile birlikte bluetooth Mouse hediye edilirken, MateBook 14s i5 ile birlikte Huawei AX3 Dual Core router, CD sırt çantası ve mini hoparlör hediye ediliyor. MateBook D16’nın satış fiyatı alışveriş şenliği süresince 8.499 TL olarak belirlenirken, MateBook 14s i5’in fiyatı ise 13.999 TL.
Huawei’nin en gelişmiş tableti MatePad 11’in 4.699 TL’lik satış fiyatının yanında 6 aylık ekran garantisi hediye edilirken, tableti tamamlayan yan ürünlerden Huawei M-Pencil, manyetik klavye ve Huawei kılıf da kullanıcıların oluyor. Daha birçok HUAWEI ürününün indirim ve fırsatlarla tüketicilere sunulacağı Online Alışveriş şenliği kapsamındaki diğer ürünleri de incelemek için buradaki bağlantıya bakabilirsiniz.
Ek olarak da aşağıdaki listeden de kampanya dahilindeki ürünlere göz atabilirsiniz.
|Ürün
|Kampanya Promosyon Ürünü
|Kampanya Tarihi
|P Smart 2021
|AM61 Kulaklık ve CM510 Mini Hoparlör hediyesi ile
|25 Ekim – 30 Kasım
|P Smart 2021
|AM61 Kulaklık, CM510 Mini Hoparlör ve FreeBuds 3 hediyesi ile 4098 TL
|25 Ekim – 30 Kasım
|P40 Lite
|AM61 Kulaklık ve CM510 Mini Hoparlör hediyesi ile
|25 Ekim – 30 Kasım
|P40 Lite
|AM61 Kulaklık, CM510 Mini Hoparlör ve FreeBuds 3 hediyesi ile 4498 TL
|25 Ekim – 30 Kasım
|Nova 8i
|50 TL ön ödeme yap, 150 TL ek indirim kazan
|1 Kasım – 8 Kasım
|Nova 8i
|FreeBuds 3 hediyesi ile
|1 Kasım – 8 Kasım
|Nova 8i
|Kılıf hediyesi ile
|9 Kasım – 30 Kasım
|Nova 9
|100 TL ön ödeme yap, 350 TL ek indirim kazan
|8 Kasım – 22 Kasım
|Nova 9
|FreeBuds Pro hediyesi ile
|8 Kasım – 22 Kasım
|Matebook 13 R7
|AF30 Bluetooth Mouse ve Klasik Sırt Çantası hediyesi ile
|25 Ekim – 30 Kasım
|Matebook 13 R7
|AF30 Bluetooth Mouse, Klasik Sırt Çantası ve FreeBuds 3 hediyesi ile 7.998 TL
|25 Ekim – 30 Kasım
|MateBook 14 R7
|AF30 Bluetooth Mouse ve Klasik Sırt Çantası hediyesi ile
|25 Ekim – 30 Kasım
|MateBook 14 R7
|AF30 Bluetooth Mouse, Klasik Sırt Çantası ve FreeBuds 3 hediyesi ile 10.698 TL
|25 Ekim – 30 Kasım
|MateBook D16 R5 8+512
|AF30 Bluetooth Mouse ve Klasik Sırt Çantası hediyesi ile
|25 Ekim – 30 Kasım
|MateBook D16 R5 8+512
|AF30 Bluetooth Mouse, Klasik Sırt Çantası ve FreeBuds 3 hediyesi ile 9.198 TL
|25 Ekim – 30 Kasım
|MateBook D15 i3 8+256
|Freebuds 3 hediyesi ile 6.698 TL
|25 Ekim – 30 Kasım
|MateBook 14S
|50 TL ön ödeme yap, 350 TL ek indirim kazan
|1 Kasım – 8 Kasım
|MateBook 14S
|Klasik Sırt Çantası, AX3 Dual Core Router ve Mini Hoparlör hediyesi ile, ek olarak 12 ay uzatılmış garanti
|1 Kasım – 8 Kasım
|MateView 28”
|AX3 Quad Core hediyesi ile
|25 Ekim – 30 Kasım
|MateStation S
|AF30 Bluetooth Mouse hediyesi ile
|25 Ekim – 30 Kasım
|MateView GT
|50 TL ön ödeme yap, 250 TL ek indirim kazan
|25 Ekim – 31 Ekim
|MateView GT
|AX3 Quad Core Router hediyesi ile
|25 Ekim – 30 Kasım
|MatePad 11
|MatePad 11 Kalem, MatePad 11 Klavye ve MatePad 11 Kılıf hediyesi ile 4.699 TL
|25 Ekim – 30 Kasım
|MatePad 11
|MatePad 11 Kalem, MatePad 11 Klavye, MatePad 11 Kılıf ve FreeBuds 3 hediyesi ile 5.398 TL
|25 Ekim – 30 Kasım
|Matepad T 10S 32/64GB
|Matepad Kılıf hediyesi ile
|25 Ekim – 30 Kasım
|Matepad T 10 32GB
|Matepad Kılıf hediyesi ile
|25 Ekim – 30 Kasım
|Watch 3 / Watch 3 Pro
|Freebuds 3 (Sadece kırmızı renk için geçerli) hediyesi ile
|25 Ekim – 30 Kasım
|Watch GT 2 Pro
|AM61 Kulaklık hediyesi ile
|25 Ekim – 30 Kasım
|Watch GT 2 Pro
|AM61 Kulaklık ve FreeBuds 3 hediyesi ile 3198 TL
|25 Ekim – 30 Kasım
|Watch GT 2
|AM61 kulaklık hediyesi ile
|25 Ekim – 30 Kasım
|Watch GT 2
|AM61 kulaklık hediyesi ve Freebuds 3 hediyesi ile 2348 TL
|25 Ekim – 30 Kasım
|Watch Fit Elegant
|AM61 Kulaklık hediyesi ile
|25 Ekim – 30 Kasım
|Watch Fit Elegant
|AM61 Kulaklık ve Freebuds 3 hediyesi ile 1798 TL
|25 Ekim – 30 Kasım
|Watch Fit Mini
|50 TL ön ödeme yap, 100 TL ek indirim kazan
|9 Kasım – 22 Kasım
|Band 6
|Freebuds 3 ile birlikte 1248 TL
|25 Ekim – 30 Kasım
|FreeBuds Lipstick
|100 TL ön ödeme yap, 200 TL ek indirim kazan
|8 Kasım – 22 Kasım
|FreeBuds 4
|Band 4 hediyesi ile
|31 Ekim – 30 Kasım
|FreeBuds 4i
|Selfie Stick hediyesi ile
|25 Ekim – 30 Kasım
|500 TL ek sepet indirimi
|8000 TL ve üzeri 1 adet ürün alışverişinizde ek 500 TL sepet indirimi sahibi olun (Sadece Monitör, MateBook Serisi ve Tablet ürünlerinde geçerlidir.)
|25 Ekim – 30 Kasım
|1000 TL ek sepet indirimi
|8000 TL ve üzeri 2 veya daha fazla adetli ürün alışverişinizde ek 1000 TL sepet indirimi sahibi olun (Sadece Monitör, MateBook Serisi ve Tablet ürünlerinde geçerlidir.)
|25 Ekim – 30 Kasım
|10% ek indirim
|Giyilebilir ürünler (Watch GT 2 Pro, Watch GT 2, Watch Fit Elegant, Band 6) ve FreeBuds (FreeBuds 4, FreeBuds 4i, FreeBuds Pro) modellerinden iki veya daha fazla ürünü satın alın, anında 10% ek sepet indiriminin sahibi olun (Kampanya detayları aşağıda belirtilmiştir)
|25 Ekim – 30 Ka
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Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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