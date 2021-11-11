11.11 Fırsatları HUAWEI Online Mağaza’da Başlıyor

HUAWEI, Online Mağaza’da 11 Kasım tarihinde indirim fırsatları ve kampanyalar sunuyor. En sevilen HUAWEI ürünlerinin sürpriz kampanyalar ile yer alacağı 11.11 Online Alışveriş Şenliği kapsamında, bülten aboneliği gerçekleştiren kullanıcılar 600 TL ve üzerinde gerçekleştirecekleri alışverişlerde 50 TL değerinde indirim kuponu kazanıyorlar.

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Ayrıca tüketicilerin 11 Kasım tarihinde gerçekleştirecekleri 11.111 TL’lik alışverişlerde fazladan yüzde 11 oranında da indirim uygulanıyor. Kampanya dahilinde akıllı saat veya ses ürünleri kategorisinden iki veya daha fazla ürün birden alındığında ise toplam harcama üzerine anında yüzde 10 indirim kazanılıyor. 11.11 Alışveriş Şenliği kapsamında Huawei Online Mağaza’dan satın alınacak MateBook D16 ve MateBook 14s i5 ürünlerinde sepette 500 TL indirim uygulanıyor. MateBook D16 ile birlikte bluetooth Mouse hediye edilirken, MateBook 14s i5 ile birlikte Huawei AX3 Dual Core router, CD sırt çantası ve mini hoparlör hediye ediliyor. MateBook D16’nın satış fiyatı alışveriş şenliği süresince 8.499 TL olarak belirlenirken, MateBook 14s i5’in fiyatı ise 13.999 TL.

Huawei’nin en gelişmiş tableti MatePad 11’in 4.699 TL’lik satış fiyatının yanında 6 aylık ekran garantisi hediye edilirken, tableti tamamlayan yan ürünlerden Huawei M-Pencil, manyetik klavye ve Huawei kılıf da kullanıcıların oluyor. Daha birçok HUAWEI ürününün indirim ve fırsatlarla tüketicilere sunulacağı Online Alışveriş şenliği kapsamındaki diğer ürünleri de incelemek için buradaki bağlantıya bakabilirsiniz.

Ek olarak da aşağıdaki listeden de kampanya dahilindeki ürünlere göz atabilirsiniz.