Harici ekran kartı pazarı karmaşık, garip bağlantılarla dolu, yetersiz, bir standarta sahip olmayan ve Apple gibi firmalar tarafından kısıtlanan bir pazar.

Ancak eGPU.io ekibi Apple’ın son çıkardığı MacBook Pro modeline en son çıkan Nvidia sürücülerine sahip GTX 1080 Ti bağlamayı başardı. Bu Nvidia’nın yeni yayınladı Mac sürücüleri sayesinde gerçekleştirildi. Bu sürücü ile beraber Pascal 10XX serisi ekran kartları macOS’a geldi. Modern bir Mac’in içerisinde GTX 1080 Ti sığdıramazsınız. O zaman ekran kartını gücünü macOS’tan alan harici bir kart haline getireceksiniz.

AkiTiO Node ya da Mantiz Venus içerisinde teste giren 1080 Ti benchmark sonuçlarında bilgisayarın içerisinde yer alan Radeon Pro 460 ekran kartından 4 kat daha fazla skor elde etmeye başardı. Diğer taraftan harici ekran kartı MacBook’un kendi video sinyali ile yaşanacak gecikmeyi ortadan kaldırmak amacıyla harici bir ekran ile test edildiğide hız konusunda da bilgisayarın içinde bulunan kartı geçti.

Apple’ın son çıkardığı 15 inç MacBook Pro modeli diğer bir çok dizüstü bilgisayarda yer almayan önemli bir avantaja sahip. Bu bilgisayarda yer alan Thunderbolt 3 girişi; ağ, depolama ve diğer USB girişlerini açıp kapatmayı kontrol eden PCH üzerinden dolanmak yerine direkt olarak CPU’ya bağlı.