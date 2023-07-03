Bu videomuzda fiber alt yapıya sahip olan kullanıcılar için 100 Mbit tarifeleri karşılaştırdık. Türk Telekom, Superonline, TürkNet, Vodafone, KabloNet, Millenicom, D-Smart Net, Digiturk gibi Türkiye geneli hizmet veren servis sağlayıcılar arasındaki 100 Mbit paketlerini, özelliklerini ve fiyatlarını derlediğimiz videoda tüm detayları bulabilirsiniz.
Sizler de kullandığınız internet paketini, fiyatını ve deneyimlerinizi yorumlar bölümünde bırakmayı unutmayın. Böylece tercih yapacak arkadaşların daha iyi bilgi almasını sağlayabiliriz.
İyi seyirler!
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İçindekiler
100 Mbps Fiber İnternet Fiyatları | Güncel Tarifeler (Temmuz 2023)
100 Mbps Tarifeler | Güncel Fiber İnternet Fiyatları
Türk Telekom
- Online’a Özel Efsane Fiber Kampanyası 100 Mbps
5 Mbps Upload (6 + 18 ay)
145 TL + 280 TL
Turkcell SuperOnline
- Superonline Fiber Daha Hızlı
20 Mbps Upload (12 ve 24 ay)
260 TL + 290 TL
TurkNet
- TurkNet Fiber
8 Mbps Upload
249,90 TL
NetSpeed
- Ultimate Fiber Kampanyası
8 Mbps Upload
228 TL
Millenicom
- Fiber 100 Kampanyası
8 Mbps Upload
189,90 TL
- Fiber 100 (SuperOnline)
10 Mbps Upload
219,90 TL
Türksat KabloNet
- Hepsi Bir Arada Kampanyası
20 Mbps Upload
310 TL (12 ay)
279 TL + 329 TL
Vodafone Net
- Evde Fiber100 (3 + 9 ay)
123 TL + 246 TL
+25 TL modem ücreti
Digiturk
- İnternetli Eğlencenin Yıldızı (12 ay)
249,90 TL
- İnternetli Avrupanın Yıldızı (6 + 6 ay)
169,90 TL + 264,90 TL
D-Smart
- 100 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber (6 + 18 ay)
234 TL + 274 TL (Türk Telekom – D-Smart GO Film Dizi Paketi)
284 TL + 324 TL (SuperOnline – D-Smart GO Mega Paket)
Comnet
- 100Mbps Fiber / VDSL
189 TL (aylık)
169 TL (3 ay)
149 TL (6 ay)
129 TL (12 ay)
Gibirnet
- G-NET FİBER
15 Mbps Upload
110 TL + 10 TL modem kirası
İnternet Kutusu
- Mega Kutu
8 Mbps Upload
179,90 TL