Bu videomuzda fiber alt yapıya sahip olan kullanıcılar için 100 Mbit tarifeleri karşılaştırdık. Türk Telekom, Superonline, TürkNet, Vodafone, KabloNet, Millenicom, D-Smart Net, Digiturk gibi Türkiye geneli hizmet veren servis sağlayıcılar arasındaki 100 Mbit paketlerini, özelliklerini ve fiyatlarını derlediğimiz videoda tüm detayları bulabilirsiniz.

Sizler de kullandığınız internet paketini, fiyatını ve deneyimlerinizi yorumlar bölümünde bırakmayı unutmayın. Böylece tercih yapacak arkadaşların daha iyi bilgi almasını sağlayabiliriz.

İyi seyirler!

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100 Mbps Tarifeler | Güncel Fiber İnternet Fiyatları

Türk Telekom

Online’a Özel Efsane Fiber Kampanyası 100 Mbps

5 Mbps Upload (6 + 18 ay)

145 TL + 280 TL

Turkcell SuperOnline

Superonline Fiber Daha Hızlı

20 Mbps Upload (12 ve 24 ay)

260 TL + 290 TL

TurkNet

TurkNet Fiber

8 Mbps Upload

249,90 TL

NetSpeed

Ultimate Fiber Kampanyası

8 Mbps Upload

228 TL

Millenicom

Fiber 100 Kampanyası

8 Mbps Upload

189,90 TL

8 Mbps Upload 189,90 TL Fiber 100 (SuperOnline)

10 Mbps Upload

219,90 TL

Türksat KabloNet

Hepsi Bir Arada Kampanyası

20 Mbps Upload

310 TL (12 ay)

279 TL + 329 TL

Vodafone Net

Evde Fiber100 (3 + 9 ay)

123 TL + 246 TL

+25 TL modem ücreti

Digiturk

İnternetli Eğlencenin Yıldızı (12 ay)

249,90 TL

249,90 TL İnternetli Avrupanın Yıldızı (6 + 6 ay)

169,90 TL + 264,90 TL

D-Smart

100 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber (6 + 18 ay)

234 TL + 274 TL (Türk Telekom – D-Smart GO Film Dizi Paketi)

284 TL + 324 TL (SuperOnline – D-Smart GO Mega Paket)

Comnet

100Mbps Fiber / VDSL

189 TL (aylık)

169 TL (3 ay)

149 TL (6 ay)

129 TL (12 ay)

Gibirnet

G-NET FİBER

15 Mbps Upload

110 TL + 10 TL modem kirası

İnternet Kutusu

Mega Kutu

8 Mbps Upload

179,90 TL