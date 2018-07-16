10 GB RAM’li akıllı telefon geliyor

Son yıllarda akıllı telefonlarda yer alan donanım bileşenlerinin gücü ve kapasitesi bir hayli arttı. Görünüşe bakılırsa 2018 yılı itibarıyla bazı akıllı telefonların bellek kapasitesi, birçok PC’yi geride bırakacak. Çünkü dedikodulara göre Vivo’nun yeni amiral gemisinde tam 10 GB RAM olacak.

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10 GB RAM’li akıllı telefon

Ortaya çıkan bilgilere göre Vivo’nun yeni amiral gemisi Ağustos ayı itibarıyla satışta olacak. Snapdragon 660 işlemcisinden gücünü alacağı söylenen cihazda 10 GB RAM kapasitesi olacak. Telefonun tasarımı ve diğer teknik özellikleriyle alakalı ise ne yazık ki henüz bir bilgi yok.

Tabii ki şu anda akıllı telefonların böylesi geniş RAM kapasitesine ihtiyacı var mı tartışılır. Ancak yine de 10 GB RAM kapasitesinin ses getireceğini söyleyebiliriz. Bakalım ilerleyen günlerde bu akıllı telefonla ilgili yeni bilgiler görecek miyiz.