İş dünyasında başarılı olabilmek için profesyonel bir web sitesinin nasıl yapılacağını, nasıl en etkili şekilde kullanılacağını bilmeniz gerekiyor. Çevrimiçi işinize başlamaya, kendi web sitenizi oluşturmaya hazır mısınız? işte tam da burada devreye Niobe Hosting giriyor!

Niobe Hosting’in e-ticaret çözümleriyle artık ürünlerinizi doğrudan kendi sitenizden satabilirsiniz, dilediğiniz gibi randevu talep edebilirsiniz, bunlara ek olarak yerleşik pazarlama özellikleri satışlarınızı artırmanıza ve işinizi büyütmenize yardımcı olur. Günümüzde, iş dünyasında başarılı olabilmek için profesyonel bir web sitesi yapmayı bilmelisiniz. Küçük, geleneksel bir mağaza, çevrimiçi bir işletme veya e-ticaret şirketi kuruyor olsanız da bu değişmez. Kendinizi bir marka olarak pazarlarken ya da işverenlere serbest çalışan olarak kabul ettirirken insanların sizi bulabileceği ve işinizi büyütebileceğiniz bir çevrimiçi varlığa sahip olmanız sizi rakiplerinizin içinde öne çıkartır.

İyi tasarlanmış bir web sitesine sahip olmak sizi ve işletmenizi anında daha profesyonel gösterecek, bir işletme web sitesi, müşterilerinizle iletişim kurmanıza ve ne yaptığınız konusunda onları güncel tutmanıza olanak tanırken, aynı zamanda da yeni potansiyel müşteriler çekmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, doğru yaparsanız web siteniz, markanızı tanıtmak için önemli bir araç olabilir.

Kendi kendinize bir web sitesi yapmaya ve çevrimiçi işinizi bir sonraki seviyeye taşımak istiyorsanız, bu kılavuz sizin için biçilmiş kaftan! İşte yeni başlayanlar için adım adım site kurma rehberi.

1.ADIM: WEB SİTENİZİN AMACINI BELİRLEYİN

Web sitenizi yapmaya başlamadan önce, o sitenin ne yapması gerektiğini tam olarak tanımlamalısınız. Malları ve hizmetleri doğrudan müşterilere nasıl satacağınızı mı bilmek istiyorsunuz, yoksa hedefiniz öncelikle insanların işletmeniz hakkında bilgi edinmesi mi? Ya da her ikisini de mi yapmak istiyorsunuz?

Hedeflerinizin ne olduğu konusunda mümkün olduğu kadar açık olmalısınız. Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

Fiziksel ve dijital ürünler veya hizmetler satın

Yerel müşterilerin çalışma saatlerinizi, fiyatlarınızı veya şirketinizle ilgili diğer bilgilere ulaşabileceği bir yere sahip olun

Markanızın kimliğini ve mesajını iletin

Duyurular ve güncellemeler yayınlayın

Müşteri incelemelerini ve referanslarını sergileyin

Potansiyel müşterilerinizi satış huninizde taşıyın

Her birini başarmak için bir stratejiniz olduğu sürece, web siteniz için birden fazla hedefiniz olması sorun oluşturmaz.

Örneğin, ilk hedeflerinizden biri ürünlerinizi satmaksa, web siteniz bunu nasıl başaracak? İnsanların bir satış temsilcisiyle konuşmadan önce daha fazla bilgi edinebilmeleri için açıklayıcı videolar ve ürün, hizmet ayrıntıları yayınlayabilirsiniz.

Ürünleriniz,müşteri portföyünüz ve sitenizin amacı konusunda net olun! Siz ne kadar açık olursanız, web sitenizi nasıl oluşturacağınız konusunda karar vermeniz de o kadar kolay olacaktır.

2. ADIM: KENDİNİZE ÖZEL BİR ALAN ADI SEÇİN

Web sitenizin ihtiyaç duyduğu ilk şey bir alan adıdır. Alan adınız, internetteki ana üssünüz ve insanların sizi bulabilmesi için yön tabelanızdır. Bunu mağaza pencerenizin sanal versiyonu olarak düşünebilirsiniz.

KENDİNİZE EN UYGUN ALAN ADINI BELİRLEMEK

Alan adınız, insanların sizi bulmak için web tarayıcılarına yazacakları addır. İşiniz için mantıklı bir eşleşme olurken, unutulmaz ve özgün olmasını da isteyebilirsiniz. Endişelenmeyin! Size uygun alan adını bulmak hiç de zor değil!

Bir işletme adınız varsa, bu özel alan adının bir alan adı olarak mevcut olup olmadığını öğrenerek başlayabilirsiniz. Değilse, konum bilgisi eklemenin yardımcı olup olmayacağını kontrol edin. Örneğin, “yilmazotoyikama” alındıysa, “yilmazotoyikamaankara” olarak deneyebilirsiniz.

İşletme adınız uzun veya karmaşıksa bir alternatif kullanmanızda sorun yoktur. Bu durumda kısaltma, örneğin “Fidan, Serim ve Doğan Hukuk Bürosu” için “fsdhukuk” ismi işe yarayabilir. Bu adın, etki alanında bir tür işletme, hukuk, olduğuna dikkat edin. Bu hem hatırlamayı hem de arama motoru kullanıcılarının ne tür içerik beklentisinde olduklarını görmeyi kolaylaştırır.

ALAN UZANTISI SEÇMEK

Alanınızı seçtiğinizde, bir uzantı da seçmeniz gerekir. Klasik .com uzantısı, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş değilseniz ilk tercihiniz olmalıdır, çünkü insanlar varsayılan olarak web sitelerinin sonuna .com yazma eğilimindedir. Diğer seçenekler şunları içerir:

Teknoloji şirketleri için .net

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için .org

Yalnızca bilgi amaçlı siteler için .info

İlgili gruplar için .club

ALAN ADINIZI SATIN ALMA VEYA BAĞLANMA

Niobe Hosting, bir alan adı aramayı ve satın almayı sizin için kolaylaştırır. Doğrudan web sitesi üzerinden kaydolabilir ve ödeme yapabilir, ardından sürükle ve bırak web sitesi oluşturucuyu kullanarak kişiselleştirilmiş web sitenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. İşte Niobe Hosting ile bu kadar kolay!

Hazır bir alan adı satın aldıysanız, bunu Niobeosting.com’a ücretsiz olarak taşıyabilirsiniz.

3. ADIM: SUNUCUYA KARAR VERİN

Her web sitesinin bir web hosting servisine ihtiyacı vardır. Ana bilgisayar, sunucularında veri alanı satan veya kiralayan bir şirkettir. Bu alan, oluşturduğunuz her sayfa için tüm bilgileri tutan web sitenizin evi olur. Eğer yardımcı olursa, barındırma şirketinizi internet için bir yönetici gibi de düşünebilirsiniz.

Hosting sağlayıcıları tarafından sunulan iki tür barındırma vardır. Bunlar:

Birden çok web sitesinin tek bir sunucuda depolama alanına sahip olduğu paylaşılan hostingde, her sitenin kendi sunucu bölümü vardır, bu nedenle herkesin bilgileri güvende kalır.

Bir web sitesinin tüm bir sunucuya sahip olduğu özel barındırma türünde, çoğunlukla Google ve Amazon gibi binlerce sayfaya ve büyük miktarda veri trafiğine sahip son derece büyük siteler tarafından kullanılır.

Hosting Planlarını İnceleyin: https://www.niobehosting.com/hosting/

4. ADIM: WEB SİTENİZ İÇİN BİR OLUŞTURUCU SEÇİN

Emlak metaforuna bağlı kalacak olursak, şimdiye kadar bir adres (alan adınız) seçtiniz ve araziyi satın aldınız (bir ev sahibi aldınız). Ve artık sırada sitenizi oluşturmak var.

Tıpkı fiziksel bir yapı inşa ediyormuşsunuz gibi, sağlam bir çerçeve sitenizin en iyi şekilde görünmesini ve çalışmasını sağlayacaktır. Bir seçenek de, sitenizi oluşturmak ve tasarlamak için bir profesyonelle anlaşmaktır. 2021’de bu hizmetin ortalama maliyeti 10.000 ila 40.000 TL arasındadır, ancak birden fazla sayfaya veya daha karmaşık işlevlere ihtiyacınız varsa daha fazla ödeyebilirsiniz.

Bu durumda ödediğinizin bir kısmı, bir siteyi yapılandırmak için gerekli olan tasarım ve kodlama becerileridir. O varsayımsal binayı tekrar düşünün. Tıpkı bir evin çerçevesini oluşturmak için uzmanlık gerektirdiği gibi, bir web sitesi tasarımı için çerçeveyi sıfırdan oluşturmak Web profesyoneli düzeyinde uzmanlık gerektirir.

Aradaki fark, bir web sitesi oluştururken onu sıfırdan oluşturmanız gerekmemesidir. Hazır Site aracını kullanmak için herhangi bir teknik beceriye ihtiyacınız olmayan bir sürükle ve bırak web sitesi oluşturucuyla birlikte ücretsiz web sitesi oluşturma ve yayınlama hizmetleri sunar.

5. ADIM: SİTENİZİN HARİTASINI ÇIKARIN

Niobe Hosting Hazır Site aracı ile ücretsiz olarak sınırsız sayıda web sayfası yayınlayabilirsiniz, bu yüzden site yapısı seçenekleriniz açısından sınır yoktur! Ne tür sayfalar istediğinize ve insanların kişiselleştirilmiş web sitesi navigasyonu aracılığıyla bir sayfadan diğerine nasıl geçebilmelerini istediğinize karar vermekte tamamen özgürsünüz.

Bir ana sayfanızın ve bir “bize ulaşın” sayfanızın olması, iletişim açısından önemlidir. Bunun ötesinde, site haritanız süreçte daha önce belirlediğiniz hedeflere bağlı olacaktır.

İşte sizin için hazırladığımız ,web sitesi oluşturma sürecinize başlamanıza yardımcı olacak bazı fikirler:

Ziyaretçiyi, muhtemelen indirilebilir içeriğe erişmek veya bir indirim kodu almak için e-posta adresini girmeye teşvik eden bir “sıkıştırılmış sayfa”

Kişilerin adlarını ve iletişim verilerini girdiği, böylece daha fazla bilgi için onlarla iletişime geçebileceğiniz bir müşteri adayı yakalama sayfası

Araç web sitenize ürün veya hizmet bilgi sayfaları ekleme olanağı sunar

Şirketiniz hakkında bilgi içeren hakkımızda sayfası

Müşteri referansları ve incelemeleri için bir sayfa

Abonelik veya hizmet düzeylerine sahip işletmeler için önemli olan bir fiyatlandırma sayfası.

Ayrıca, belirli pazarlama kampanyalarıyla koordineli açılış sayfaları da oluşturabilirsiniz. Örneğin, belirli bir ürün kategorisini tanıtmak için bir kampanya yürütüyorsanız, o kategori için bir açılış sayfası oluşturabilir ve tanıtımını yaptığınız öğeleri öne çıkarabilirsiniz. Hatta promosyon fiyatları ekleyebilirsiniz.

Doğrudan web sitenizden mal veya hizmet satmak istiyorsanız, Niobe Hosting E-ticaret sistemi ürünlerinizi etkili bir şekilde pazarlamak ve satmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm pazarlama ve ticaret araçlarını tek bir yerde sunar.

6. ADIM: MARKANIZA EN UYGUN WEB TASARIMINI SEÇİN

Web siteniz, markanızı oluşturmak için sahip olduğunuz en etkili araçlardandır. Marka kimliğinin ana unsurları:

Logolar

Tipografi

Renk

Ambalajlama

Yazılı içerik

Web sitenizin görünümü, bu öğelerin her birini harmanlar – evet paketleme de dahil, resimlerle bir tür ürün veya hizmet sayfanız olduğu sürece, birlikte markanızın kişiliğini sergilerler.

Kimliğiniz, özellikle işiniz yeniyse, markanızı oluştururken tutarlı olmalıdır. Müşterileriniz sizi tanıdıkları gibi tanırlar, ne bekleyeceklerini öğrenirler ve logonuz, yazı tipiniz ve grafikleriniz gibi şeyleri tanımaya, sizinle özdeşleştirmeye başlarlar. Tutarlı bir Web sitesi görünümü bu ilişkileri kurar ve aynı zamanda markanıza yeni müşteriler çekmenize yardımcı olur. İnsanlar, grafik tarzından renk şemasına kadar farklı marka estetiğine çekildiklerini hisseder. Markanızın resmi veya gayri resmi, çağdaş veya klasik olmasına bağlı olarak farklı insanlarla bile bağlantı kurabilirsiniz.

Web sitenizi Niobe Hosting Hazır Site aracı aracılığıyla oluşturduğunuzda, çok çeşitli şablon tasarımları, tasarımcı onaylı yazı tipleri ve renk paletleri arasından seçim yapabilirsiniz. Sizin için en mükemmelini mi bulmak istiyorsunuz? Sorun yok! Hem yazı tipini hem de renk düzenini markanızın estetiğine uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Profesyonel ipucu: Tüm açılış sayfalarınızda rengi, yazı tipini ve grafik stilini aynı tutmayı deneyebilirsiniz. Düzen ve görüntü seçimlerini yine de değiştirebilirsiniz, bu şekilde marka kimliğiniz tutarlı kalacaktır.

7. ADIM: WEB SİTENİZİN SAYFALARINIZI OLUŞTURUN

Estetik setinizi oluşturduktan sonra çeşitli açılış sayfalarınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bu, bir web sitesi oluşturmanın en eğlenceli kısımlarından biridir – Hazır Site ise sürükle ve bırak web sitesi oluşturma sistemiyle eğlenceyi sizin için katlar.

Hazır Site aracının editörünü, kodlama veya tasarım deneyimi olmasa bile, herkes kullanabilir. Tek yapmanız gereken oluşturmak istediğiniz sayfaya gidip ve sürükle ve bırak site oluşturucuyla denemeye başlamak!

Site oluşturucunun içinde, Web Sitesi gezinme çubuğu, başlık, öne çıkan içerik ve ürün bilgileri gibi ayrı bölümler üzerinde çalışabilirsiniz. Bu bölümlerin her birinde, sonuçlardan memnun kalana kadar içerik bloklarını düzenleyebilir, ekleyebilir, taşıyabilir ve silebilirsiniz.

Ana hedefiniz siteyi sezgisel, gezinmesi kolay ve işinizi açıklayıcı hale getirmektir. Ziyaretçilerin aradığınız sayfaları hızlı bir şekilde bulabilmesi için gezinme menünüzü oluşturun. Çubuğun fazla kalabalıklaşmaması için açılır menüleri kullanın. Örneğin, birden fazla hizmetiniz varsa, bunları bir “hizmetler” açılır başlığı altında toplayabilirsiniz.

Ziyaretçilerin neye baktıklarını bilmeleri için her sayfanın üst kısmında her zaman açıklayıcı bir başlık bulundurmalısınız. Yaratıcı ifadeler iyidir ancak mesajın size ulaştığından emin olun. Bu, “katlamanın” üzerinde görünen tüm içerik için önemlidir; bir sayfada ilk gördüğünüzü görmek için kaydırmanız gerekene bölen görünmez çizgidir.

En önemli bilgileri ve önemli mesajları ekranın üst kısmında tutmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Daha fazla ayrıntı ekranın altına düşebilir, ancak tasarımı temiz ve düzenli tuttuğunuzda, ne kadar kolay ilerlediğini göreceksiniz.

Bir harekete geçirici mesajınız (CTA) varsa, bunun için bariz bir yer bulun. Birçok kişi CTA’yı bulmak için aşağı kaydırır, ancak bazen sayfanın üst kısmında daha iyi olur. Niobe Hosting’in sürükle ve bırak site oluşturucusu ile deneme yapmak basit ve eğlencelidir, bu yüzden çekinmeyin; bir şeyler deneyin ve neyi daha çok seveceğinizi kendiniz görün.

8. ADIM: ÖDEME İŞLEMCİNİZİ BAĞLAYIN

Web siteniz üzerinden ürün veya hizmet satmayı kolaylaştırın. Halihazırda desteklenen bir e-ticaret mağazanız veya API 3.0 mağazanız varsa, adım adım talimatları izleyerek bunu sanal POS’unuza bağlayabilirsiniz.

9. ADIM: WEB SİTENİZİ ARAMA MOTORLARI İÇİN OPTİMİZE EDİN

SEO veya arama motoru optimizasyonu, her işletme web sitesi sahibinin düşünmesi gereken bir şeydir. Potansiyel müşterilerinizin ürünlerinizi veya hizmetlerinizi arama motorlarında arama biçimiyle bağlantı kurmak için içeriğinizi oluşturma ve optimize etme uygulamasıdır.

Her arama motorunun farklı bir algoritması vardır, ancak Google tüm aramaların yaklaşık %92’sini gerçekleştirir, bu nedenle Google için optimize etmek en akıllıca yöntemdir. Birisi arama yaptığında, Google onlara o arama için en güvenilir ve alakalı olduğuna inandığı web sayfalarını gösterir. İçerik aramanızı kolay hale getirmek, Google’ın herkese göstermek istediği içeriği oluşturmak anlamına gelir.

SEO kuralları her zaman değişir, ancak iki şey hep önemlidir: anahtar kelimeler ve kaliteli içerik. İçeriğinizi buna göre özelleştirmek için arama motorlarında sizinki gibi ürünleri veya hizmetleri bulmak için insanların kullandığı anahtar kelimeleri araştırmak için biraz zaman ayırmalısınız. İçeriğiniz özgün ve açıklayıcı olmalıdır.

Geri bildirimler (diğer sitelerden sitenize verilen bağlantılar) da önemlidir, ancak bunların oluşturulması zaman alır. Bir web siteniz olur olmaz, sosyal medyanızdan ona bağlantı vermeye başlayabilir ve takipçilerinizi de aynısını yapmaya teşvik edebilirsiniz. Ayrıca, daha fazla geri bildirim almak için hedef kitlenizi tüketici inceleme sitelerinde ürünlerinizi ve hizmetlerinizi incelemeye, onları keşfetmeye davet edebilirsiniz.

Profesyonel ipucu: Günümüzdeki arama motorları, ABD arama motoru ziyaretlerinin %59’unun mobil cihazlarda gerçekleştiğini biliyor, bu nedenle mobil uyumlu sitelere öncelik veriyorlar. Sayfalarınızın akıllı telefonlardan ve tabletlerden kolayca görüntülendiğinden ve gezinebildiğinden emin olmayı unutmayın!

10. ADIM: BAĞLANTILARINIZI KONTROL EDİN VE WEB SİTENİZİ YAYINLAYIN!

Web sitenizi test edin. Dahili bağlantılarınız bir öncelik olmalıdır. Bu bağlantılar, kullanıcılarınızın yanı sıra Google’ın site tarayıcılarının sitenizin farklı bölümlerini bulma yöntemidir ve bunlar işe yaramazsa, kullanıcılarınız ve Google, bu diğer sayfaların varlığını fark etmeyebilir.

Ardından, Facebook sayfanız veya Instagram profiliniz gibi kontrol ettiğiniz sitelerden gelen geri bağlantıları kontrol edin. Ayrıca, üçüncü taraf sitelere bağlantı varsa, aktif sayfalara gittiğinden emin olun. Çalışmayan bağlantılar sitenizin daha az profesyonel görünmesini sağlayabilir ve kullanıcılarınızın deneyimine zarar verebilir.

Yukarıdaki adımları izlediyseniz, yeni web siteniz artık hazır! Her şeyin istediğiniz gibi göründüğünden emin olmak için bir kez daha verin. Yapabiliyorsanız, başkalarının bakmasına ve biraz tıklamasına izin verin, böylece ne kadar iyi çalıştığına dair ikinci bir fikir edinirsiniz.

Her şey yolunda görünüyorsa, devam edin ve “Yayınla”ya tıklayın!

