Bu videomuzda ise Eylül 2022 tarihi itibarıyla fiyat – performans odağındaki en iyi amiral gemi seviyesi telefonları listeledik.

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Geçtiğimiz aylarda 5 bölüm olarak yaptığımız fiyatlara göre telefon listesini Eylül 2022 itibarıyla bir ara liste ile güncelliyoruz. Geçtiğimiz son 1 ay içerisinde bazı telefonların fiyatlarında ciddi artış durumu sonrası sizler için 10.000 TL üzeri fiyata sahip en iyi fiyat/performans odaklı amiral gemileri seçtik. Gelin bu artan fiyatlar ile karşımıza çıkan modellere beraber göz atalım.

HWP’nin 10.000 TL üzeri telefon önerileri;

Samsung Galaxy S21 5G

Xiaomi 11T

POCO X4 GT

POCO F4

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21+ 5G

POCO F4 GT

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy Z Flip 4

Apple iPhone 13

Samsung Galaxy S22 Ultra