Bu videomuzda ise Eylül 2022 tarihi itibarıyla fiyat – performans odağındaki en iyi amiral gemi seviyesi telefonları listeledik.
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10.000 TL ÜZERİ EN İYİ TELEFONLAR | Parasını Hak Eden Amiral Gemileri (Eylül 2022)
Geçtiğimiz aylarda 5 bölüm olarak yaptığımız fiyatlara göre telefon listesini Eylül 2022 itibarıyla bir ara liste ile güncelliyoruz. Geçtiğimiz son 1 ay içerisinde bazı telefonların fiyatlarında ciddi artış durumu sonrası sizler için 10.000 TL üzeri fiyata sahip en iyi fiyat/performans odaklı amiral gemileri seçtik. Gelin bu artan fiyatlar ile karşımıza çıkan modellere beraber göz atalım.
HWP’nin 10.000 TL üzeri telefon önerileri;
- Samsung Galaxy S21 5G
- Xiaomi 11T
- POCO X4 GT
- POCO F4
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S21+ 5G
- POCO F4 GT
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy Z Flip 4
- Apple iPhone 13
- Samsung Galaxy S22 Ultra