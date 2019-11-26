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1.99 TL’ye 4 AYLIK Tidal HIFI üyeliği alın! (VIDEO)

Tidal, dünya çapında bir kampanya düzenleyerek 4 aylık Tidal Hifi üyeliğini 1.99 TL’ye indirdi. Bu sayede, normalde aylık 20 TL olan aboneliği sadece 1.99 TL’ye alarak HiFi kalitesinde dört ay boyunca müzik dinleyebilmek mümkün.

Kampanyaya katılım linki: https://hwp.to/2XOofVt

Tidal nedir?

Servis, aynı Spotify ve Apple Music gibi bir stream müzik platformu. Ancak rakiplerinden farklı olarak kayıpsız CD kalitesinde ve son dönemde Master+ kalitesinde müzik dinleyebildiğiniz bir servis. Yani ses konusunda daha iyi bir performans istiyorsanız, stream servisleri arasında Tidal şu anda en iyisi. Platform Windows ve Mac işletim sistemlerinin yanı sıra mobilde Android ve iOS’te de bulunuyor.

Aynı Spotify ve Apple Music‘te olduğu gibi çalma listeleri oluşturma, offline dinlemek için müzikleri cihazınıza indirme gibi tüm özellikler Tidal’da da yer alıyor.

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Hangi akıllı saati almalı, hangisi size göre?

25 Kasım 2019

Yazan:

Hangi akıllı saati almalı, hangisi size göre?

Bu videomuzda MediaMarkt’ın desteği ile MediaMarkt Meydan AVM’deki saat modellerine göz atıyoruz.

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Apple Watch Series 5’ten Huawei Watch GT 2’ye Wiky çocuk saatlerinden akıllı bilekliklere varan model çeşitliliğindeki akıllı saatlere ve özelliklerine bakıyoruz.

Klasik saat tasarımı sevenler için Huawei Watch GT 2, spor odaklı yaşayanlar için Samsung Galaxy Watch Active 2, çocuklara özel Wiky akıllı saatleri ve iPhone kullanıcılarının vazgeçilmezi konumundaki Apple Watch Series 5 ve elbette saat yerine bileklik isteyenler için Mi Band modellerine göz attık.

Yukarıda ve videoda bahsedilen tüm modelleri ise MediaMarkt mağazalarında deneyebilir, hoşunuza giden modeli satın alabilirsiniz.

İyi seyirler…

*Bu bir advertorial çalışmasıdır.

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Sizin Yorumunuz

iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Emre Sabankaya)

25 Kasım 2019

Yazan:

iPhone 11 Sizin Yorumunuz

Sizin Yorumunuz serisine iPhone 11 modeliyle Emre Sabahkaya konuk oldu. Bakalım Emre, cihaz ile ilgili neler düşünüyor?

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Sizin Yorumunuz

Müzik dinleten gözlük ve dahası! Barış Selimoğlu’nun ses aksesuarları

24 Kasım 2019

Yazan:

Barış Selimoğlu Sizin Yorumunuz

Sizin Yorumunuz serisinde bu sefer Barış Selimoğlu’nu konuk ettik. Barış, bu videoda bizlere Sennheiser Momentum, Bose Frames gözlük ve diğer kullandığı aksesuarları anlattı.

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