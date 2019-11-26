1.99 TL’ye 4 AYLIK Tidal HIFI üyeliği alın! (VIDEO)

Tidal, dünya çapında bir kampanya düzenleyerek 4 aylık Tidal Hifi üyeliğini 1.99 TL’ye indirdi. Bu sayede, normalde aylık 20 TL olan aboneliği sadece 1.99 TL’ye alarak HiFi kalitesinde dört ay boyunca müzik dinleyebilmek mümkün.

Kampanyaya katılım linki: https://hwp.to/2XOofVt

Tidal nedir?

Servis, aynı Spotify ve Apple Music gibi bir stream müzik platformu. Ancak rakiplerinden farklı olarak kayıpsız CD kalitesinde ve son dönemde Master+ kalitesinde müzik dinleyebildiğiniz bir servis. Yani ses konusunda daha iyi bir performans istiyorsanız, stream servisleri arasında Tidal şu anda en iyisi. Platform Windows ve Mac işletim sistemlerinin yanı sıra mobilde Android ve iOS’te de bulunuyor.

Aynı Spotify ve Apple Music‘te olduğu gibi çalma listeleri oluşturma, offline dinlemek için müzikleri cihazınıza indirme gibi tüm özellikler Tidal’da da yer alıyor.