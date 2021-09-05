Otomotiv
%100 elektrikli Mercedes EQE tanıtıldı!
2021 Münih Otomobil Fuarı‘ndan önce görücüye çıkan bir diğer model ise Mercedes EQE oldu. Alman üreticinin elektrikli amiral gemisi sedanı EQS’nin biraz kırpılmış bir hali olan araç, Mercedes’in elektrikli sedan pazarındaki bir diğer oyuncusu olacak. Rakiplerinin ise Tesla Model S ve Audi E-Tron GT gibi araçlar olduğunu da belirtelim. Tabi Tesla Model S, yaklaşık 10 sene önce piyasaya çıkmış bir model olarak yerini oldukça sağlamlaştırmış, hatta segmentinin standartlarını belirlemiş bir model oldu. Fakat bu demek değil ki boynuz kulağı geçemeyecek.
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Mercedes EQE’nin tasarımı ve öne çıkan donanımları
EQE’yi, alıştığımız, içten yanmalı motora sahip Mercedes E-Sınıfı’nın elektrikli versiyonu olarak bilsek de ondan oldukça farklı görünüyor. Kendisi daha çok esas çocuk EQS ile benzerlik gösteriyor. Boydan boya uzanan LED arka far grubunun tasarımı ve arkasında kamera ve sensörler barındıran ön ızgara yerine gelen elmas desenli siyah panel göze çarpan detaylar arasında.
EQS ile oldukça benzer olduğunu söylediğimiz EQE’yi birbirinden ayırt etme kısmında boyutlardan faydalanacağız. 4934 mm uzunluğu ile EQE, 5265 mm uzunluğa sahip EQS‘ten fark edilir derecede kısa bir araç. Ayrıca EQE’nin 3100 mm seviyesindeki aks aralığı, neredeyse küçük sınıf bir otomobil büyüklüğünde.
EQE 350 versiyonuyla piyasaya sürülecek olan araç, AMG Line donanımı ile alındığında sportif tamponlar ve jantların başı çektiği birçok donanımı beraberinde getiriyor. Spor koltuklar, genişletilmiş suni deri paketi, farklı ahşap kaplama seçenekleri ve masaj özelliğine sahip Energizing Comfort donanımını da almış oluyorsunuz.
Tanıtımda gösterilen araçta, opsiyonel olarak satılacak olan MBUX Hyperscreen donanımı bulunuyor. Bu donanımda, içerisinde üç ayrı ekran taşıyan ve ön konsolu tamamen kaplayan büyük bir cam panel bulunuyor. Biyometrik kimlik doğrulama ve arttırılmış gerçekliğe sahip navigasyon gibi özellikler de MBUX Hyperscreen‘de bulunuyor.
EQE, EQS modelinde de yer alan adaptif havalı süspansiyon ve dört tekerlekten direksiyon (Arka tekerleklerin ön tekerleklerle zıt yöne dönerek, daha yüksek manevra yeteneği sağlaması) özelliklerine sahip. Tabi bunlar opsiyon listesinde yer alan özellikler. Standart olarak gelenler ise bildiğimiz çelik yaylar ve bildiğimiz normal direksiyon.
Mercedes EQE’nin teknik detayları ve satış tarihi
EQE 350 modeliyle satışa çıkacak olan araç, 90.6 kWh bataryaya sahip olacak. Bu batarya ise 288 beygir güç ve 530 Nm tork üretebilen, arka akstaki elektrik motorunu besleyecek. Dört çeker olan 4Matic versiyon ise opsiyon olarak sunuluyor. WLTP‘ye göre 660 km civarında bir menzil sunan araç, DC şarj ünitelerinde 30 dakikada %10’dan %80’e şarj olabiliyor.
Mercedes’in Bremen‘deki fabrikasında üretilecek olan EQE, 2022 yılı ortalarında Avrupa’da satışa çıkacak.
Kaynak: Carscoops
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Otomotiv
Yeni Renault Megane E-Tech, tanıtımı öncesinde ortaya çıktı
Bir süre önce Renault, yeni bir içten yanmalı motora sahip Megane neslinin gelmeyeceğini açıklamıştı. Bu modelin tamamen tarihe karıştığını düşündüğümüz sıralarda ise %100 elektrikli bir crossover olarak geleceği, prototip görselleriyle birlikte duyurulmuştu. Dün ise Megane E-Tech olarak adlandırılacak olan bu modele ait resmi fotoğraflar paylaşıldı.
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Megane E-Tech, SUV ile tombul bir hatchback arasında kalmış tasarımıyla, geçen sene tanıtılan Megane eVision konsepti üzerine çalışılmış bir model. Kendisi Nissan Ariya ile CMF-EV mimarisini ve aynı elektrikli güç aktarma sistemlerini taşıyor. Tasarım oranlarına bakıldığında Ariya ile neredeyse benzer bir şekle sahip olduğu da görülüyor.
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Megane E-Tech’in bilinen teknik detayları
İspanyol Forococheselectricos sitesinin haberine göre Megane E-Tech, karşımıza ilk olarak 40 ve 60 kWh değerinde batarya seçenekleriyle çıkacak. 60 kWh‘lik bataryanın WLTP‘ye göre 470 km menzile sahip olduğu belirtilirken, ön aksa yerleştirilen elektrik motorunun ise 215 beygir gücünde olduğu açıklanıyor. Tabi Renault’nun ilk başlarda, 60 kWh‘lik model ile 450 km menzil sunduğunu söylediğini de hatırlatalım. Bu 20 km’lik artış gerçekten var mı yoksa menzili iddialı gösterip, gündelik hayatta fabrika verilerini yakalamak zordur diyerek geçiştirilecek mi? Bunu araç satışa çıktığında hep birlikte öğreneceğiz.
Fransız üretici, Nissan Ariya‘da kullanılan 389 beygir güç ve 600 Nm tork sunan dört tekerlekten çekişli e-4ORCE modelinin, 90 kWh değerindeki batarya ile birlikte çalışıp çalışmadığını henüz açıklamadı. Eğer bu gerçekleşirse Megane E-Tech’te 580 km menzil ve 5.1 saniyelik 0-1oo km/s değeri görebileceğiz.
Megane E-Tech’in kabinine ait bilinenler
Paylaşılan resmi görsellere baktığımızda aracın kabininde fiziksel buton miktarının büyük oranda azaltıldığı görülüyor. Sık ihtiyaç duyulan özelliklerin butonları, ortadaki ekranın altında konumlandırılmış. Butonların altında ise kablosuz telefon şarjı alanı bulunuyor. Son zamanların klasiklerinden dijital gösterge paneli ve büyük bilgi-eğlence ekranı ikilisi Megane E-Tech’te de yerini almış. Bu iki ekranın arasında kalan kısma ise Renault’un kart sisteminin soketi yerleştirilmiş. Ayrıca kare formlu direksiyon ise dikkat çeken diğer bir unsur.
Megane E-Tech’in tanıtım ve satış tarihi
7-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 2021 Münih Otomobil Fuarı‘nda tanıtılacak olan Megane E-Tech, Fransız üreticinin Kuzey Fransa‘da yer alan fabrikasında üretilecek. Mevcut içten yanmalı Megane modelleriyle birlikte satılacak olan araç, 2022’nin ilk yarısında Avrupa’da satışa çıkacak.
Kaynak: Forococheselectricos, Carscoops
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Genel
Resmileşti: Xiaomi Otomobil Üretecek!
Dünyadaki en hızlı büyüyen teknoloji markalarından bir tanesi olan Xiaomi, artık otomobil üretmeye başlayacak. Spekülasyon olarak uzun zamandır konuşulan Xiaomi’nin araba üreteceği haberleri gerçek oldu.
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Xiaomi’nin CEO’su leijun Twitter üzerinden yaptıkları açılamada markanın artık otomobil üreteceğini söyledi. Yaptığı açıklamada ise “Bugün bir dönüm noktası anını duyurmaktan gurur duyuyorum. Xiaomi’nin Elektrikli Araç İşletmesi (Xiaomi EV Company Limited), 10 milyar RMB başlangıç sermayesi ile resmi olarak tescil edildi ve şirketin yasal temsilci olarak benim.” açıklamasını yaptı.
Today I’m very proud to announce a milestone moment. Xiaomi’s Electric Vehicle business (Xiaomi EV Company Limited) has been officially registered, with a starting capital of RMB 10 billion and myself as the legal representative. pic.twitter.com/aySngRUlQW
— leijun (@leijun) September 1, 2021
Bildiğiniz üzere Xiaomi sadece bir akıllı telefon markası olmasının yanında ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, scooter, tartı, diş fırçası tırnak makası masa lambası, dizüstü bilgisayarlar ve televizyonlarda üretiyor.
Kendi ülkesinde (Çin’de) bu ürünleri milyonlarca kişinin kullandığını ve bu ürünleri kullanan Mi Fanların da mutlu olduğu düşünülünce yeni bir otomobil fikri hiçte kötü bir fikir olarak gözükmüyor. Ek olarak otomotiv sektörünün de giderek büyüyen ve evrilen bir sektör olduğunu düşününce Xiaomi gibi bir markanın özellikle elektrikli bir araç üretme fikri hem markayı sevenler için sevindirici bir haber hem de sektör için yeni bir rakip ortaya çıkacağı anlamına geliyor. Sizce Xiaomi otomobil üretme işinde başarılı olabilir mi?
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