%100 elektrikli Mercedes EQE tanıtıldı!

2021 Münih Otomobil Fuarı‘ndan önce görücüye çıkan bir diğer model ise Mercedes EQE oldu. Alman üreticinin elektrikli amiral gemisi sedanı EQS’nin biraz kırpılmış bir hali olan araç, Mercedes’in elektrikli sedan pazarındaki bir diğer oyuncusu olacak. Rakiplerinin ise Tesla Model S ve Audi E-Tron GT gibi araçlar olduğunu da belirtelim. Tabi Tesla Model S, yaklaşık 10 sene önce piyasaya çıkmış bir model olarak yerini oldukça sağlamlaştırmış, hatta segmentinin standartlarını belirlemiş bir model oldu. Fakat bu demek değil ki boynuz kulağı geçemeyecek.

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Mercedes EQE’nin tasarımı ve öne çıkan donanımları

EQE’yi, alıştığımız, içten yanmalı motora sahip Mercedes E-Sınıfı’nın elektrikli versiyonu olarak bilsek de ondan oldukça farklı görünüyor. Kendisi daha çok esas çocuk EQS ile benzerlik gösteriyor. Boydan boya uzanan LED arka far grubunun tasarımı ve arkasında kamera ve sensörler barındıran ön ızgara yerine gelen elmas desenli siyah panel göze çarpan detaylar arasında.

EQS ile oldukça benzer olduğunu söylediğimiz EQE’yi birbirinden ayırt etme kısmında boyutlardan faydalanacağız. 4934 mm uzunluğu ile EQE, 5265 mm uzunluğa sahip EQS‘ten fark edilir derecede kısa bir araç. Ayrıca EQE’nin 3100 mm seviyesindeki aks aralığı, neredeyse küçük sınıf bir otomobil büyüklüğünde.

EQE 350 versiyonuyla piyasaya sürülecek olan araç, AMG Line donanımı ile alındığında sportif tamponlar ve jantların başı çektiği birçok donanımı beraberinde getiriyor. Spor koltuklar, genişletilmiş suni deri paketi, farklı ahşap kaplama seçenekleri ve masaj özelliğine sahip Energizing Comfort donanımını da almış oluyorsunuz.

Tanıtımda gösterilen araçta, opsiyonel olarak satılacak olan MBUX Hyperscreen donanımı bulunuyor. Bu donanımda, içerisinde üç ayrı ekran taşıyan ve ön konsolu tamamen kaplayan büyük bir cam panel bulunuyor. Biyometrik kimlik doğrulama ve arttırılmış gerçekliğe sahip navigasyon gibi özellikler de MBUX Hyperscreen‘de bulunuyor.

EQE, EQS modelinde de yer alan adaptif havalı süspansiyon ve dört tekerlekten direksiyon (Arka tekerleklerin ön tekerleklerle zıt yöne dönerek, daha yüksek manevra yeteneği sağlaması) özelliklerine sahip. Tabi bunlar opsiyon listesinde yer alan özellikler. Standart olarak gelenler ise bildiğimiz çelik yaylar ve bildiğimiz normal direksiyon.

Mercedes EQE’nin teknik detayları ve satış tarihi

EQE 350 modeliyle satışa çıkacak olan araç, 90.6 kWh bataryaya sahip olacak. Bu batarya ise 288 beygir güç ve 530 Nm tork üretebilen, arka akstaki elektrik motorunu besleyecek. Dört çeker olan 4Matic versiyon ise opsiyon olarak sunuluyor. WLTP‘ye göre 660 km civarında bir menzil sunan araç, DC şarj ünitelerinde 30 dakikada %10’dan %80’e şarj olabiliyor.

Mercedes’in Bremen‘deki fabrikasında üretilecek olan EQE, 2022 yılı ortalarında Avrupa’da satışa çıkacak.

Kaynak: Carscoops