%100 elektrikli Mercedes EQE tanıtıldı!

Dünyadaki en hızlı büyüyen teknoloji markalarından bir tanesi olan Xiaomi, artık otomobil üretmeye başlayacak. Spekülasyon olarak uzun zamandır konuşulan Xiaomi’nin araba üreteceği haberleri gerçek oldu.

Bakmakta fayda var: Philips Fidelio T1 Sunduğu Özelliklerle Dikkat Çekiyor

Xiaomi’nin CEO’su leijun Twitter üzerinden yaptıkları açılamada markanın artık otomobil üreteceğini söyledi. Yaptığı açıklamada ise “Bugün bir dönüm noktası anını duyurmaktan gurur duyuyorum. Xiaomi’nin Elektrikli Araç İşletmesi (Xiaomi EV Company Limited), 10 milyar RMB başlangıç sermayesi ile resmi olarak tescil edildi ve şirketin yasal temsilci olarak benim.” açıklamasını yaptı.

Today I’m very proud to announce a milestone moment. Xiaomi’s Electric Vehicle business (Xiaomi EV Company Limited) has been officially registered, with a starting capital of RMB 10 billion and myself as the legal representative. pic.twitter.com/aySngRUlQW

— leijun (@leijun) September 1, 2021