Güvenli ve bulut destekli ağ çözümleri lideri Zyxel Networks, Türkiye’deki etkinliğini artıracak stratejik bir atama gerçekleştirdi. Güçlü ağlar kurarak daha fazla işletmeyi ve ev kullanıcısını çevrimiçi hale getirmeyi amaçlayan Zyxel Networks, şirketin Türkiye Ülke Müdürlüğü’ne Ömer Faruk Erünsal’ı getirdi. Öncesinde Zyxel Networks Türkiye Satış Direktörü olarak görev alan Ömer Faruk Erünsal, Zyxel Networks Türkiye bünyesinde birçok başarılı projeye imza attı. Satış, kanal yönetimi, iletişim, strateji oluşturma, planlama, müşteri ilişkileri yönetimi, takım koçluğu ve liderlik alanlarında zengin bir deneyime sahip olan Erünsal, Zyxel Networks’ün Türkiye genelindeki operasyonunun yürütülmesinden, kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik stratejinin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak.

Kariyerine 2009 yılında Zyxel Networks Türkiye’de Kurumsal Ürün ve İş Geliştirme Müdürü olarak başlayan Ömer Faruk Erünsal, 2016 yılında Kurumsal Çözümler Kıdemli Ürün ve İş Geliştirme Müdürlüğü görevine atandı. Zyxel Networks Türkiye’deki yeni yapılanmanın ardından Erünsal, 2017 yılında Kurumsal Kanal Satış Bölümü’nün başına geçti. Bu görevinde Zyxel çözümlerini sahada uygulayan yetkili çözüm ortaklarından, sistem entegratörlerinden ve toptancı kanalından sorumlu oldu. Erünsal, 2022 yılında gerçekleşen atamayla Zyxel Networks’teki kariyerine Türkiye Satış Direktörü olarak devam etti. Şimdi ise Erünsal, Türkiye Ülke Müdürü olarak şirketin Türkiye genelindeki operasyonunun yürütülmesinden sorumlu olacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Ömer Faruk Erünsal, tezli yüksek lisans derecesini Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama Yönetimi alanında yaptı. Erünsal, Ağ Ürünleri ve Çözümleri Satış Müdürü olarak 10 yılı aşkın deneyime sahip.