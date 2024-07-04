Güvenli ve bulut destekli ağ çözümleri lideri Zyxel Networks, son birkaç yıldır dünyanın dört bir yanındaki üretim tesislerini dönüştürüyor. Küçük, bağımsız fabrikalardan birden fazla lokasyondaki devasa operasyonlara kadar, üreticiler artık fabrikalarında ve depolarında ışık hızında bağlantı ve sezgisel, merkezi ağ yönetiminin keyfini çıkararak verimlilik ve karlılıkta radikal iyileştirmeler sağlıyor.

Üretim şirketlerinin yaklaşık %60’ı daha verimli çalışmak için yapay zekayı kullanmanın yollarını araştırıyor. Ancak, ağ altyapısının yüksek yatırım maliyetleri ve güvenlik endişeleri nedeniyle bu, daha küçük kuruluşlar için endişeye yol açabiliyor. Zyxel Networks, üretim ortamlarında yapay zekanın benimsenmesini kolaylaştıran erişilebilir, ölçeklenebilir ve güvenli ağ çözümleri sunarak bu engelleri ortadan kaldırıyor.

Zahmetsiz, merkezi ağ yönetimi

Üretim tesislerinin ağa bağlanması oldukça zor olabilir. Zorlu ortamlar, ağ güvenilirliğini ve çalışma süresini korumanın zorluğunu artırır. Zyxel Networks’ün güçlü çözümleri özellikle de Nebula bulut ağ çözümü, fabrikaların ve depoların bu zorlukların üstesinden gelmesini sağlıyor.

Nebula’nın sıfır dokunuşla sağlama ve merkezi yönetimi, yöneticilerin cihazları dakikalar içinde kurmasını ve tüm ağları tek bir cam bölmeden izlemesini sağlar. Yapay zeka destekli kablosuz sağlık, otomatik iyileştirme bağlantısı ve müşteri işe alım yolculuğu analizi özellikleri, gerçek zamanlı izleme ve sorun gidermeye olanak tanır.

Nebula, WiFi 7 AP’ler, multigigabit L3/L2/masaüstü switchler, güvenlik duvarları ve 5G mobil yönlendiriciler de dahil olmak üzere 100’den fazla uyumlu ağ cihazına sahiptir ve WiFi’nin ulaşamadığı uzak bölgelerdekiler de dahil olmak üzere üretim tesislerinin çeşitli bağlantı ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ağ altyapısı Zyxel Networks’e emanet

Asya, EMEA ve Amerika’daki fabrikalar ve depolar, otomatik ayıklama ve paketleme, kesintisiz üretim ve fidye yazılımı gibi tehditlere karşı üstün koruma, performans ve verimliliği artırmak için Zyxel Networks’e güveniyor.

Türkiye’de Zyxel Networks, tekstil üreticisi Baltalı Grup‘un geniş bir alana yayılmış tesislerinin verimliliğini dönüştürdü. BT Denetim Uzmanı Kadir Öztürk, “Nebula ile fabrikalarımızın ağlarını nerede olursak olalım yönetebiliyor ve tüm bunları tek bir arayüzden yapabiliyoruz” dedi. “Bu yeni altyapı ayrıca ayrı VLAN’lar oluşturmamızı ve tüm ağda süper hızlı 10G bağlantılar sunmamızı sağladı.”

İtalya’da, ünlü bant üreticisi Rotogal, 25.000 metrekarelik alanındaki hassas makineleri bağlamak ve izlemek için Nebula bulut çözümünü benimsedi.

Hindistan’daki bir kimya şirketi, dokuz üretim tesisinde 1.200’den fazla cihaz için kesintisiz bağlantı sağlamak üzere Nebula’yı seçti.

Dünyanın dört bir yanındaki açık hava tutkunları için yüksek kaliteli bisiklet parçaları üreten uluslararası bir şirket olan SR Suntour Cycling, Vietnam’daki üretim tesisindeki gözetim ağı zorluklarını Zyxel Networks’ün çözümleriyle çözdü. SR Suntour Cycling BT yöneticisi Junhao Chang şunları söyledi. “Yeni ağ gerçek zamanlı gözetim sağlıyor, görüntü yedekleme süresini birkaç saatten sadece birkaç dakikaya indiriyor ve ağ yönetimini çok daha kolay hale getiriyor. Bu sayede ağ hızı ve kararlılığı önemli ölçüde arttı.”

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