Güvenli ve yapay zeka destekli bulut ağ çözümleri lideri Zyxel Networks, Zyxel Group’un S&P Global‘in Sürdürülebilirlik Yıllığı 2024‘te listelendiğini duyurdu. Şirketin göze çarpan performansı, sürdürülebilir çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) uygulamalarına olan sarsılmaz bağlılığının altını çizerek, “En İyi %5” ve “Endüstriyi Yönlendiren” kategorilerinde yer almasını sağladı.

S&P Küresel Sürdürülebilirlik Yıllığı, sektör lideri sürdürülebilirlik uygulamalarına sahip şirketlerin bir derlemesidir ve dünya çapında yatırımcılar ve hükümetler için önde gelen bir referans olarak hizmet vermektedir. Şirketler bir önceki yıldaki ÇSY performanslarına göre değerlendirilmektedir. 2024 yıllığına sadece 759 en iyi performans gösteren şirket dahil edilmiştir (62 sektörde değerlendirilen 9.400’den fazla şirketin bir kısmı.) İletişim Ekipmanı sektöründen sadece Zyxel, Cisco, Ericsson ve Wistron NeWeb olmak üzere dört şirket bu listeye girebildi.

S&P Global’in son değerlendirmesinde Zyxel, “Enerji Tüketimi”, “Süreç İnovasyonları” ve “Ürün İnovasyonları” alanlarında yüksek notlar aldı. Şirket ayrıca siber güvenlik performansıyla “BT Ağ Güvenliği Önlemleri” alanında iyi puan alırken, işgücü ve iş ortakları için insan haklarına verdiği önem de takdir edildi.

Zyxel Group, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma taahhüdünün bir parçası olarak, Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi) uygulamalarına uygun olarak grup ve tedarik zinciri genelinde karbon ve enerji kaynağı kullanımını izlemek için dijital bir yönetim platformu başlattı. Zyxel Group ayrıca Sıfır Karbon Akademisi eğitim programı gibi girişimler aracılığıyla tedarik zincirini düşük karbon uygulamalarını benimsemeye yönlendiriyor.

Şirketin sürdürülebilirlik alanındaki somut ilerlemesi, 2023 yılında MSCI ESG Rating A’nın yanı sıra Sürdürülebilirlik Raporlaması için Altın ve 2023 Tayvan Kurumsal Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde Bilgi Güvenliği Liderliği Ödülü de dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında başka takdirler de kazanmıştır.