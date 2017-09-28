Katlanabilir telefonlar hakkında çalışmalar yürüten tek üretici Samsung değil: Çinli teknoloji devi ZTE, katlanabilir telefonları tanıtan ilk firma olarak, Samsung’u gölgede bıraktı.

Samsung’un uzun süredir “Galaxy X” kod adıyla katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığını biliyorduk. Ne var ki Çinli ZTE, elini çok daha çabuk tutarak katlanabilir telefon modellerini kamuoyu ile resmen paylaştı.

Galaxy X’den farklı olarak Çinli üreticinin modeli esnek bir mimari sunacak. Axon M isimli modelin 2,160 x 1,920 piksellik 6.8 inçlik ekrana sahip olacağı duyuruldu. Akıllı bombanın diğer özellikleri arasında; Snapdragon 820 veya 821 yongası, 4 GB RAM, 32 GB dahili saklama alanı ve 3,120 mAh kapasiteli batarya bulunacak.

Katlanabilir telefonlar, 17 Ekim 2017’de New York’ta yapılacak bir organizasyonla gövde gösterisi yapacak.