ZTE’den Çift Ekranlı Katlanabilir Akıllı Telefon Geliyor!

ZTE’den Çift Ekranlı Katlanabilir Akıllı Telefon Geliyor!

10 Ekim, 2017 Genel 0 yorumlar

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Çinli üretici ZTE de, Axon M modeliyle katlanabilir akıllı telefon üreten firmalar kervanına katıldı. Cihazın çok kısa süre içinde tanıtılması bekleniyor.

Özellikle Samsung, katlanabilir akıllı telefon sektörüne ciddi yatırımlarda bulunuyor. Hatta bazı bilişim otoriteleri, cep telefonlarının geleceğinin katlanabilir mimari üzerine kurulacağını iddia ediyorlar.

Eylül ayının sonunda fısıldanan dedikodular doğru çıktı. ZTE; çift ekranlı ve katlanabilir bir cihazı tanıtmaya hazırlanıyor. Amerikan Federal İletişim Kurulu’ndan sızan verilere göre yeni akıllı bomba açıldıktan sonra tek bir 6,8 inç ekran görevi görebilecek 1920 x 1080 piksellik iki ekran barındırıyor. Cihaz, “Çoklu Modlu Dijital Cihaz” olarak sınıflandırılacak.

ZTE

FCC’den Sızan Axon M Şeması

Çinli teknoloji devinin Axon M modelini 17 Ekim’de düzenlenecek büyük bir organizasyonda tanıtması bekleniyor.

 

İngiliz Dili Edebiyatı ve Kamu Yönetimi alanlarından mezunum. Oyun, bilim-kurgu ve fantastik edebiyat, çizgi roman ve tabii ki sinema ve dizi tutkunuyum. Şimdilerde Star Wars ve Justice League için gün sayıyorum.

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