Çinli üretici ZTE de, Axon M modeliyle katlanabilir akıllı telefon üreten firmalar kervanına katıldı. Cihazın çok kısa süre içinde tanıtılması bekleniyor.
Özellikle Samsung, katlanabilir akıllı telefon sektörüne ciddi yatırımlarda bulunuyor. Hatta bazı bilişim otoriteleri, cep telefonlarının geleceğinin katlanabilir mimari üzerine kurulacağını iddia ediyorlar.
Eylül ayının sonunda fısıldanan dedikodular doğru çıktı. ZTE; çift ekranlı ve katlanabilir bir cihazı tanıtmaya hazırlanıyor. Amerikan Federal İletişim Kurulu’ndan sızan verilere göre yeni akıllı bomba açıldıktan sonra tek bir 6,8 inç ekran görevi görebilecek 1920 x 1080 piksellik iki ekran barındırıyor. Cihaz, “Çoklu Modlu Dijital Cihaz” olarak sınıflandırılacak.
Çinli teknoloji devinin Axon M modelini 17 Ekim’de düzenlenecek büyük bir organizasyonda tanıtması bekleniyor.
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