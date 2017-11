ZTE, Axon 7 Modelli Telefonun Serisine Ait Son Model Olmayacağını Duyurdu

Axon 7 telefonundan sonra şirket ZTE-A2018 modeli gibi üst modellere zaten sahip. Fakat asıl merak edilen soru Axon 7 serisine ait başka bir model olacak mı? İşte bu soruyu Twitter üzerinden bir kullanıcının sorması üzerine Çinli şirketin yan şirketi olan Amerikalı şirket ZTE USA’den bir yanıt geldi. Serinin devamı olacağını söyleyen şirket, verdiği cevabın yanı sıra, Axon 7 modelinin çok başarılı olduğunu da belirtti.

There will certainly be a follow on to the incredibly successful Axon 7.

— ZTE USA (@zteusa) November 1, 2017