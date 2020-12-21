ZTE Axon 20 5G, ekran altı kameralı ilk telefon dünyaya açılıyor

Eylül’de tanıtılan ve ekran altı kameraya sahip ilk telefon olacak olan ZTE Axon 20 5G, dünya çapında ulaşılabilir hale geldi.

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Başlangıç olarak ilk satışlar ZTE’nin kendi sitesinden yapılacak. Bunun için ise ZTE New Vision Club üzerinden davetiye kodu elde etmek gerekecek. Yine kod alma işlemi markanın sosyal medya hesapları üzerinden de yapılabilecek. Buna ek olarak, cihazı satın alan herkes aynı zamanda bir de ücretsiz olarak ZTE TWS LiveBuds kulaklıklarına sahip olmuş olacak.

ZTE Axon 20 5G akıllı telefonu Avrupa Birliği üyesi olan yirmi sekiz ülkenin tamamına geliyor. Bu ülkeler dışında ise Birleşik Krallık, Ukrayna, Güney Kore, Tayland, Malezya, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Güney Afrika da cihazı alacak olan bölgeler arasında.

Renk alanında ise telefon, Mor, Turuncu, Mavi ve Siyah seçenekleriyle birlikte kullanıcılara sunulacak. Akıllı telefon için belirlenen fiyat ise 449 Dolar olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın etiketini diğer kurlarda ise yine 449 Euro ve 419 Pound olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla daha çok orta-üst segment için geldiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

Başta ekran altı kamerasının işlevi soru işareti uyandırsa da; akıllı telefon üzerinde gelen ilk incelemelerinin ardından hem kameranın hem de cihazın genel kullanışlarında iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Yine de daha net bilgiler sunabilmek için biraz daha zaman geçmesini beklemek gerekecek.