ZORUNLU AÇIKLAMA!… Teknoloji yazar ve yayıncıları adına!…

Geçtiğimiz günlerde içinde operatörlerin de bulunduğu kurumlar tarafından yapılan reklam engellemelerine karşı Teknoloji Yazar ve Yayınları Platformu tarafından yapılmış zorunlu açıklamadır.

Biz, aşağıda imzası olan gazeteciler (Bağımsız teknoloji yayıncıları), basın işlevimizi yürütüp yayın hayatımıza devam etmemizi zorlaştıracak etmenlerden bazılarını siz okurlarımızla paylaşma gereği duyduk. Bilindiği gibi dünyada giderek yükselen bir reklam engelleme trendi oluştu. Kullanıcılar kendini rahatsız ettiğini, haber almasını zorlaştırdığını düşündüğü reklamları adblocker adı verilen yazılımlarla engellemeyi seçiyor. Reklam engelleyici yazılımlar ücretsiz bir biçimde her zaman kullandığımız tarayıcıların içinde dahi bulunuyor.

Biz, haber verme ve bilgilendirme işlevini çevrimiçi yayıncılıkla sürdüren yayıncılar, gelir modeli olarak reklam gösterimini seçtik. Kimimiz piyasadan reklam alıp sitemize bunları yerleştirirken bir kesimimiz de reklam işini Google reklamları gibi otomatik gösterim mekanizmalarına teslim etmiş durumda.

Biz hayatımızı bilgilendirmeye adadık. Elimizden geldiğince tarafsız ve herkese eşit uzaklıkta habercilik yapmaya, bu arada dünyanın ana akım medyasıyla takipçilerimizin lehine rekabet etmeye çalışıyoruz. Bunun karşılığında kullanıcılardan tek beklentimiz sitemize koyduğumuz reklamların yerli yerinde durabilmesi.

Çünkü habercilik gerçekten çok zorlu ve pahalı bir iş. Günün çok büyük bir bölümünde haberleri topluyor, bunu yılların verdiği birikimle harmanlıyor ve okur veya izleyicilerle paylaşıyorsunuz. Kullanıcılar bu tüm günlük emeği neredeyse dakikalar mertebesinde alıyor. Tarlada aylarca yetişen, günlerce işlenen ürünlerle saatlerce hazırlanan bir yemeğin sadece birkaç dakikada yenip bitirilmesi gibi bir şey bu.

Tüm bu emeğin karşılığında biz içerik üretenler ne ulusal gazeteler gibi para istiyoruz ne de paralı platformlar gibi aylık belli bir izleme ücreti. Tek istediğimiz diğer sektörlere kıyasla ekonomik zorluklardan çok daha fazla etkilenen basın sektörünü ayakta tutan o minik reklamların yerli yerinde durması. Bu isteğin ilkeli ve doğru bir yayıncılık için oldukça adil olduğunu düşünüyoruz.

Bizi en çok üzen şeylerin başında Türkiye’de kullanıcıların internete en çok erişim sağlayan operatörlerden biri olan Turkcell’in engellemeyi özendirici yönde açıklamaları ve hatta bunun için kullanıcılara ücretli bir teknoloji paketi sunması oldu. Türkiye’de servis sağlayıcıların varlık sebebi kullanıcıların internet ortamına girmek istemesi. Kullanıcılar internete şüphesiz Türkçe içerik için giriyor.

Bu bakış açısıyla; Türkçe içeriğin, özellikle de teknoloji gibi anlatması ve anlaşılması zor bir konunun yaşaması için destek vermek yerine reklamlarının görülmemesi için gelir elde etme çabasını adil bulmuyoruz. Gerek reklam engelleme uygulamaları kullanan kullanıcıların, gerekse bu uygulamaları satan kurumların bu kararlarını gözden geçirmelerini umuyoruz.

Hangi eğilimden olursa olsun, ülkedeki herkes geleceğin teknolojide olduğu konusunda hemfikir. Varlık sebebi teknolojiyi daha geniş kitlelerin kullanmasını sağlamak olan Türkçe içerik sağlayıcıların bu haklı taleplerinin görmezden gelinmeyeceğine eminiz.

Saygılarımızla,

Teknoloji Yazar ve Yayınları Platformu adına:

Ersin Akman – Hardware Plus

Kemalettin Bulamacı – BT Dünyası

Murat Göçe – BThaber

Füsun Nebil – Turkinternet.com

Fatih Sarı – Enterprise Next

Ali Yavuz Şahin – BT Günlüğü

Murat Oktay – TechnoLabs ve Merlin’in Kazanı

Levent Pekcan – Tekno Seyir